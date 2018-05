Die Materialschlacht im Kinderzimmer

Neulich lachte mir aus der Dusche eine Troll-Familie entgegen – eine ganze Horde dieser Plastik-Figürchen mit abstehenden Ohren und aufgestellten Haaren. (Letztere grosszügig mit Zahnpasta shampooniert.) Entweder ihr oder ich, dachte ich, und transferierte die verschmierte Truppe mit spitzen Fingern ins Lavabo, welches sie mit dort bereits badenden Barbiepuppen teilen mussten. Deren umfangreiches Kleidersortiment wiederum war, zusammen mit den Plastikröckchen der Trolle, auf dem Badezimmerboden verteilt.

In Momenten wie diesen kommt es mir vor, als ob eine Lastwagenladung voller Spielzeug in unsere Kinderzimmer gekippt worden wäre, die problemlos die Regale einer Toys-R-Us-Filiale hätte auffüllen können. Und die sich von dort immer wieder zuverlässig in der ganzen Wohnung ausbreitet. Kurz: Es geht mal buchstäblich um ein Luxusproblem. Denn manchmal fühle ich mich überflutet vom Überangebot und Chaos, die das Leben mit Kindern mit sich bringen.

Lego: Kistenweise! Barbies: Dutzendfach!

Tatsächlich besitzen wir einen Haufen Spielzeug und Kinderkleider. Mein Partner und ich sind in der glücklichen Lage, dass wir zusammengerechnet ein halbes Dutzend Nichten und Neffen haben, die älter sind als unsere Kinder. Krabbeldecken, Babywippen, Bodys in Grösse 56, war alles schon da. Legos kriegen wir kistenweise, Barbiepuppen dutzendfach, T-Shirts im Stapel. Dazu kommen Geschenke an Weihnachten und Geburtstagen – und natürlich, ja, auch all die Dinge, die man trotzdem noch selbst kauft.

Die Gaben nehmen wir meist dankend an. Und grundsätzlich profitieren wir sehr von diesem Zufluss. Bloss, eben, haben wir inzwischen nicht mehr nur «das Nötigste», sondern können uns auch sattsehen an «Die kleine Raupe Nimmersatt« – dank dreifacher Ausführung im Regal. (Das nur EIN Beispiel.) Weil, den Warenabfluss, den kriegen wir einfach nicht in den Griff. Die Dinge zu sichten, zu sortieren, zwischenzulagern, wenn das eine Kind dafür zu gross, das nächste aber noch zu klein ist, und schliesslich auszusortieren: Eine gute Bewirtschaftung, wohl schon von durchschnittlich ausgestatteten Kinderzimmern, scheint mir einem mittleren Teilzeitpensum zu entsprechen. Jedenfalls wenn man die Suche nach geeigneten Weiterverwendungen einrechnet. Fragen wir im Bekanntenkreis, kommt meist: Danke, wir haben selbst schon Unmengen.

Was haben wir nicht alles!

Wir lassen keine Kleidersammlung aus, haben Flohmarkt-, Börsen-, Onlineverkaufs- und selbst Wegwerf-Erfahrung. Dennoch: Die Gesamtmenge der sich im Umlauf befindlichen Kindersachen in unserem Haushalt bleibt unverändert, wenn nicht zunehmend. Und hält weiterhin diesen Gezeiten-Rhythmus aufrecht von sich ausbreitenden Dingen einerseits und unserem Bemühen, die Materialfluten wieder in Schranken resp. Schränke zu verweisen, andererseits. Letzteres zeternd oder selbst aufräumend und hie und da beides, weil wir noch immer am Ordnungssinn unserer Kinder arbeiten.

Wenn ich dann wieder mal schimpfend Legos in Kisten und Barbies aus Badezimmern befehle, komme ich mir manchmal vor wie eine personifizierte Parodie der Konsumgesellschaft. Was haben wir nicht alles! Und wie toll kann das sein, wenn allein die Bewirtschaftung so viel Zeit, Raum und Nerven braucht?

Aber irgendwann, ich schwörs…

Dann beruhige ich mich gern mit der Vision, dereinst einmal alles zu entrümpeln. So richtig! Von Grund auf! Wenn ich mal Zeit habe! Gerne blättere ich darauf heimlich in Marie Kondos «Magic Cleaning», um mir mein künftiges Tun konkret auszumalen. Bisher vermochte mich diese blosse Vorstellung von etwas mehr Minimalismus in unseren Räumen noch über die chaotischsten Momente hinwegzutrösten.

Aber irgendwann, ich schwörs, werde ich so weit sein, dass ich jeden dieser Trolle einzeln in die Hand nehme, ihnen in die Augen sehe und frage: «Macht ihr mich glücklich?» Und dann werden sie sich warm anziehen müssen.

Wie handhaben Sie den Überfluss im Kinderzimmer?

Weitere Postings, die Sie interessieren könnten: «Im Spielzeug-Gruselkabinett» oder «Kinderspielzeug für Erwachsene».