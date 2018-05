Das Kind ist da, seit sechs Wochen schon, und gerade liegt es am Boden auf einer Decke und starrt auf ein Tischbein oder knapp daneben, so genau weiss man das ja nie. Bei sechs Wochen – so unsere Wochenbetthebamme – liegt eine Art magische Grenze in der ersten Zeit mit Kind. In Nepal, wo unsere Hebamme eine Zeit lang gearbeitet hat, werden Mütter und Babys manchenorts in den ersten sechs Wochen von der Gemeinschaft isoliert. Sie waschen sich nicht und verrichten keinerlei anstrengende körperliche Tätigkeiten. Nach sechs Wochen ist die Isolation vorbei, ihre Kleider werden rituell verbrannt und das Leben mit Kind beginnt.

Unsere Isolation alias Wochenbett – im eigentlichen Sinne des Begriffs verbringt man mehrere Wochen im Bett – hat nicht lange gedauert. Sechs Tage nach der Geburt stand ich mit Mann und Kind auf der Rolltreppe bei Migros, und eine andere Frau auf der Rolltreppe riss die Augen auf beim Blick auf das Kind: Wie alt ist es??? Sechs Tage??? Dann sollten Sie aber ZU HAUSE sein und doch nicht HIER! ALL DIE KEIME!

Ich war erschüttert ob so viel Fremdereiferung, und meine Freundin, die bereits zwei kleine Kinder hat, liess mich wissen, dass das von nun an sehr oft so sein werde: Man kriege Tipps oder klare Anweisungen, wie man das Kind zu tragen, zu füttern, anzuziehen habe, und werde zurechtgewiesen, wenn man etwas ganz und gar falsch mache. Ich verfluchte die fremde Frau und fragte mich gleichzeitig, ob sie nicht doch recht hatte. Auch dies, so meine Freundin, ein typischer Zustand als Mutter. Aber zurück zum Wochenbett.

Ohne Vorwarnung

Zweieinhalb Tage nach der Geburt wurden wir aus dem Spital nach Hause entlassen, und als wir zu dritt durch die Schiebetür gingen und ich zurückblickte auf das Gebäude, in dem ich sechzig Stunden zuvor unser Kind auf die Welt gebracht hatte, brach ich in Tränen aus, und da war er, der Babyblues. Zu dritt kamen wir in unserer Wohnung an, und der Mann zeigte dem Kind, wo wir schlafen, essen, kochen würden, und ich fühlte mich bald ähnlich leer wie mein Koffer, den ich ganz langsam ausgepackt hatte.

Ein paar Stunden später dann wurden meine Brüste betonhart und heiss, und da war er, der Milcheinschuss. Und während man uns im Spital zwar gesagt hatte, dass dieser körperlich heftig erlebt werden könne, hatte uns niemand davor gewarnt, dass man als Frau zu diesem Zeitpunkt möglicherweise kurzzeitig nicht mehr existieren wolle. Ich weinte und die Milch lief, die Brüste schmerzten und das Kind schrie, und ich dachte mir: Nein, das schaffe ich nicht, dieses neue Leben, niemals.

Rausgehen hilft

Nach einer Nacht mit Schüttelfrost und Quarkwickeln auf den Brüsten verliessen wir am nächsten Tag zu dritt das Haus, und ich staunte: Die Welt da draussen, sie stand immer noch! Wir setzten uns in unser Lieblingscafé, und ich stillte das Kind und noch nie, nie in meinem Leben hat eine Tasse Kaffee so gut geschmeckt. Ich hatte in diesen letzten Stunden den schwarzen Abgrund überlebt. Dieses Gefühl, das so existenziell bedrohlich an mir gezogen hatte, bis ich dachte, es sei nichts mehr von mir übrig: Du wirst hier nie mehr wegkönnen, du wirst nun bis ans Ende deiner Tage gebraucht werden von diesem kleinen, schreienden Wesen, das ohne dich nicht existieren kann.

Und so nippte ich an meinem Kaffee und beschloss, dass das mit der Isolation im Wochenbett nichts ist für mich und dass die Welt da draussen mir und dem Kind besser tut als das Schlafzimmer. Doch um dies zu erklären, ist eine Rolltreppenfahrt zu kurz.

