Stellen Sie sich mal vor: Sie gebären im Spital ein Baby und nehmen es nach ein paar Tagen nach Hause. Jahre später erfahren Sie, dass das Kind biologisch nicht mit ihnen verwandt ist. Es wurde nach der Geburt vertauscht. Ein Schock, der das ganze Leben auf den Kopf stellt. So ähnlich geht es wohl Vätern, die erfahren, dass sie ein Kuckuckskind ins Nest gelegt bekommen haben.

Im Gegensatz zu uns Müttern können sich Väter nie ganz sicher sein, ob ihr Kind auch wirklich ihr Kind ist. Die Journalistin Claudia Blumer hat am Beispiel eines Scheinvaters – sie nennt ihn Christoph Balmer – in einem Artikel gut aufgezeigt, wo das Problem liegt. Kurz: Will Mann die biologische Vaterschaft abklären, braucht er die Erlaubnis der Mutter. Bestellt er heimlich einen Gentest im Internet und nimmt vom Kindchen eine Speichelprobe, drohen ihm bis zu drei Jahre Haft. Will er die Vaterschaft anfechten, ist das in der Regel nur möglich, wenn das Kind jünger als sechs Jahre alt ist.

Nach der Geburt testen

Ich kann zwar kaum glauben, dass 4 bis 7 Prozent der Kinder vom Kuckuck sein sollen. Schliesslich gibt es gute Verhütungsmittel. Und einem Mann ein fremdes Kind unterzujubeln, ist selbst für die dreisteste Frau ein Stress, den sie sich wohl nicht mit Absicht antut. Dennoch: Auch wenn nur eins von hundert Kindern vom Kuckuck statt vom Storch kommt, sollten Väter ein Recht auf Gewissheit haben. Es kann nicht sein, dass ein Mann die Einwilligung seiner Frau braucht, um herauszufinden, ob bei der Zeugung des Kindes ein anderer Mann im Spiel, beziehungsweise im Bett war.

Ein Vaterschaftstest sollte automatisch nach der Geburt erfolgen. Der Test müsste obligatorisch sein – ausser Vater und Mutter lehnen die Abklärung gemeinsam ab. Der Zeitpunkt für schlechte Nachrichten ist zwar nach einer Geburt denkbar ungünstig. Optimal wäre ein Vaterschaftstest kurz nach dem Schwangerschaftstest, also noch im ersten Drittel der Schwangerschaft. Aber eine solche Untersuchung erfordert eine Gewebeprobe der Plazenta – das ist aufwendig und riskant.

Betrogene Kuckuckskinder

Wenn ich als Mutter nichts zu verbergen habe, kann ich auch nichts gegen einen Vaterschaftstest nach der Geburt haben. Für Väter bedeutet der obligatorische Test Gewissheit. Für Mütter könnte er als Warnschild dienen: Es wäre schwieriger, einem Mann ein Kind unterzujubeln. Ich verstehe sowieso nicht, wie man das machen kann. Ein Kuckuckskind zu gebären, ist Betrug. Betrug am Scheinvater, der nicht der biologische Vater ist. Betrug am Erzeuger, der vielleicht nichts von seinem Kind weiss. Und vor allem auch Betrug am Kind, das ein Recht darauf hat, zu wissen, woher es kommt.

Ein obligatorischer Test nach der Geburt würde auch spätere Vaterschaftsklagen reduzieren. Mann erfährt die Wahrheit besser früh – und kann dann entscheiden, wie man damit umgehen will. Heute sind Vaterschaftsklagen in der Regel möglich, solange das Kind jünger als sechs Jahre alt ist. Ich finde späte Vaterschaftsabklärungen eine heikle Sache. Vielleicht ist es für den Vater wichtig, auch nach Jahren endlich Gewissheit zu haben. Doch was geschieht seelisch mit einem Kind, das mit vier oder acht oder zwölf Jahren erfährt, dass der Papi gar nicht der Papi ist?

Böse Frau, liebes Geld

Zwei Dinge stören mich an der Debatte um die Kuckuckskinder. Erstens das Bild der hinterhältigen Frau. Ja, es gibt Kuckuckskinder. Die machen die Frauen aber nicht alleine. Dazu braucht es einen Kuckuck, der mit der Frau ins Bett steigt, ohne zu verhüten. Und damit bewusst das Risiko eingeht, dass ein Kind gezeugt wird. Damit verhält er sich ebenso verwerflich wie die Frau, die dieses Kind unter die Fittiche des Scheinvaters legt.

Übrigens haben nicht nur Väter ein Interesse daran, über ihre Kinder genau Bescheid zu wissen. Auch als Mutter möchte ich wissen, ob sich mein Mann auch noch in anderen Nestern reproduziert hat. Zweitens stört es mich, dass es bei der Diskussion vor allem ums Geld geht. Die Väter wollen auf keinen Fall für ein Kind zahlen, das ein anderer gemacht hat. Das Loch im Portemonnaie ist offenbar beängstigender als das emotionale Loch, in das man nach einer solchen Entdeckung fällt.

Wer gekuckuckt hat, zahlt!

Ist das Kuckuckskind – wie in Blumers Beispiel – ein Einzelkind, könnte man sich einfach von der untreuen Frau verabschieden und samt Portemonnaie aus dem Leben von Mutter und Kind verschwinden. Aber was ist, wenn zum Beispiel in einer Ehe nach zwei leiblichen Kindern ein Kuckuckskind geboren wird?

Die Finanzen scheinen mir hier das kleinste Problem zu sein. Auch dem Staat geht es offensichtlich vor allem ums Geld: Wenn kein Papi da ist, der das Kind durchfüttert, zahlt womöglich Vater Staat. Um das zu vermeiden, gilt einfach automatisch der Ehemann als Vater. Ich wäre dafür, denjenigen Mann zur Kasse zu bitten, der das Kind gezeugt hat. Die Mutter wird in der Regel wissen, mit wem sie gekuckuckt hat.

