High Heels direkt nach der Geburt

Die Aufregung in den Boulevardblättern war gross, als in England am 23. April die Geburt des jüngsten royalen Sprösslings verkündet wurde. Wenige Stunden danach bekam die Presse den Baby Boy bereits vor die Linse: Mama Kate, die Herzogin von Cambridge, kam mit Kind Nummer drei auf dem Arm aus dem Spital, lächelte und winkte den Journalisten zu. Perfekt frisiert, geschminkt und auf hohen Absätzen.

Bewunderung und Ärger

Eine CNN-Kommentatorin staunte nach dem Auftritt, dass die 36-Jährige «weniger als sieben Stunden nach der Geburt besser aussieht als 99 Prozent der Menschen in ihren besten Momenten». Auch auf Social Media herrschte Bewunderung. Eine Frau wollte der Herzogin am liebsten eine Auszeichnung verleihen: «Versucht mal, ein Baby zur Welt zu bringen und danach so toll aussehend der Welt zuzuwinken. Sie verdient eine Medaille!» Eine andere Userin konterte, dass man keineswegs eine Medaille dafür verdiene, unrealistische Standards zu setzen. «Geht es im Leben denn nur darum, gut auszusehen und direkt nach der Geburt in High Heels herumzulaufen?»

Mir selber kam ein ganz anderer Gedanke, als ich die Videos in der Presse sah: Kate tat mir einfach nur leid, weil sie so zurechtgemacht vor der Presse posieren musste in einem Moment, in dem man sich einfach nur ausruhen und sein ganz privates Glück geniessen möchte.

Ich sagte zu einer Kollegin, wie glücklich wir doch sein können, normale Mütter zu sein und nicht unter dieser ständigen Beobachtung und diesem Perfektionsdruck zu stehen. Da erwiderte sie, dass es uns Nicht-Promi-Müttern auch nicht viel besser gehe: «Wir stehen auch unter Druck, möglichst perfekt zu sein – all die Stars und Instagram-Moms legen die Latte so hoch. Herzogin Kate mit ihrem Auftritt zum Beispiel.»

Tatsächlich spürt man als Mutter konstant die Erwartungen, die an einen gestellt werden. Mal direkter, mal weniger direkt. Ob man aber Promi-Mamas oder Instagram-Müttern folgt, die täglich ihr ach so perfektes Leben präsentieren, bleibt jeder selbst überlassen.

Dass die Welt auf Social Media geschönt wird, wissen wir unterdessen alle. Schliesslich posten wir selber meist auch nur die tollen Momente und legen Filter über unsere Fotos, damit der Himmel blauer und wir etwas faltenfreier aussehen. Warum also nehmen wir die inszenierten Fotos anderer für bare Münze?

Ändern Sie den Blickwinkel

Anstatt sich davon unter Druck setzen zu lassen, sollte man sich lieber in Erinnerung rufen, wie viel Aufwand so ein Insta-Queen-Leben bedeutet. Und sich darüber freuen, das man selber diese Zeit stattdessen mit den Kindern verbringen kann. Oder mit sonst jemandem oder etwas, das einen glücklich macht.

Landet man zwischendurch doch wieder im Netz, lohnt es sich, den Blickwinkel zu ändern. Es gibt sie nämlich auch auf Social Media sehr wohl, die Mütter, die das reale Leben erzählen oder parodieren, Ali Wong etwa. Die einen mit ihren Bildern unterstützen und zum Schmunzeln bringen, anstatt einen unter Druck zu setzen. So wie es übrigens auch auf Herzogin Kates Post-partum-Auftritt schon sehr bald einige Gegenbeispiele gab, wie der Tweet von Nina Warhurst zeigt:

Here you go @janegarvey1 – me and Kate 7 hours post-natal…. I’m the one on the right, in case you’re wondering…. @BBCWomansHour pic.twitter.com/6yf3H5a2T1 — Nina Warhurst (@NinaWarhurst) 24. April 2018

