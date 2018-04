Wenn beide Kinder eine seltene Krankheit haben

Es lief wie am Schnürchen. Hochzeit, Hausbau und Wunschkind. Bis zur Schwangerschaft. Vier Wochen verbrachte unser Junge in der Neonatologie, bis wir ihn endlich nach Hause nehmen durften. Jan hatte oft Verdauungsprobleme und schlief sehr schlecht, aber wir freuten uns über jeden Fortschritt.

Nach gut einem Jahr wurde ich wieder schwanger. Wie sollten wir das schaffen? Wir wussten nicht mal, ob Jan jemals laufen lernen würde. Doch die Freude nahm schnell überhand. Nach zwei Wochen Neonatologie durften wir auch Mia nach der Geburt nach Hause nehmen.

Es traf gleich beide Kinder

Der neue Kinderarzt ordnete bei Jan nun einen Gentest an. Nach neun Monaten erfuhren wir, dass Jan ein Dysmorphie-Syndrom hat. Das ist eine wiederholt vorkommende Kombination verschiedener angeborener Fehlbildungen, die mehrere Organsysteme betrifft.

Mit 2 Jahren hatte Mia plötzlich jeden Monat periodisch 5 Tage sehr hohes Fieber. Unser Alltag war geprägt von Arztbesuchen. Termine oder Treffen mit Freunden machten wir nur noch vage ab. Bei Mia stellte sich heraus, dass sie das Pfapa-Syndrom (periodisches Fieber, Mundfäule, Rachenentzündung, Entzündung der Lymphknoten) hatte. Mit 6 Jahren wurden ihr die Rachenmandeln entfernt, seither geht es ihr gut.

Eine Laune der Natur

Eine Erklärung für diese beiden seltenen Krankheiten gibt es nicht. Bei uns Eltern wurde nichts gefunden. Es war einfach eine Laune der Natur.

Bei Jan gingen die Untersuchungen weiter, und seine Einschulung stand bevor. Nun begann der Bürokratiezirkus erst recht. Wir beantragten eine Assistenzperson, die Jan auch für 4 Lektionen zugesprochen wurde. Jan hatte mit grosser Müdigkeit zu kämpfen und vielen Infekten. Nach einer Eiseninfusion ging es ihm endlich etwas besser.

Endlich eine Erklärung

Zwei Jahre später erfuhren wir, was es mit der Müdigkeit und den Infekten auf sich hat: Man diagnostizierte bei Jan eine ausgeprägte Tracheomalazie. Die Knorpelspangen bei der Luftröhre sind zu weich, was die Luftröhre bis zu 50 Prozent beeinträchtigt. Daher der bellende Husten seit seiner Geburt und die sehr starken Infekte. Eine Untersuchung im Schlaflabor ergab zudem, dass Jan nur 2 Stunden Tiefschlaf hat. Das war wiederum der Grund für die Schlafprobleme, die wir uns nicht erklären konnten – und die uns auch niemand so recht glauben wollte.

Wir haben uns daran gewöhnt, unseren Tagesablauf Jan anzupassen. Auch dabei stossen wir oft auf Unverständnis von anderen, da man Jan den Gendefekt nicht direkt ansieht.

Jan trifft Mitkämpfer

Heute ist er in der 2. Klasse und gut integriert. Er ist sehr ehrgeizig, und seine Lieblingsfächer sind Rechnen und Deutsch. Im Turnunterricht macht er die Sachen mit, die für ihn möglich sind. Vom Schwimmunterricht ist er dispensiert, weil es für ihn einfach zu streng ist. Seine Klasse wird 6 Lektionen durch eine Assistenzperson unterstützt.

Natürlich ist Jan hin und wieder traurig, dass er in gewissen Sachen anders ist als seine Mitschüler. Zum Beispiel im Turnunterricht geht bei ihm nicht alles so schnell, er hat weniger Kraft und ermüdet schnell. Es war deshalb schön zu sehen, wie gut es ihm tat, als er andere Kinder kennen lernte, die auch mit seltenen Krankheiten zu kämpfen haben.

Andere Familien, die gleichen Probleme

Als wir vor einem Jahr beim KMSK-Familien-Event waren und er andere betroffene Kinder kennen gelernt hatte, fühlte er sich nicht mehr alleine. Auch wir Eltern merkten, dass es viele verschiedene Geschichten und Krankheiten gibt, aber doch jeder mit den fast gleichen Problemen zu kämpfen hat.

Wir sind dankbar, dass wir in den letzten Jahren auf die Unterstützung unseres Umfelds zählen konnten. Durch unsere Kinder gehen wir mit offeneren Augen durch die Welt, leben bewusster und merken, was im Leben wirklich wichtig ist. «Durch manche Menschen wird die Welt etwas Besonderes», habe ich irgendwo einmal gelesen. Der Satz ist stimmig und schön.

In der Schweiz leiden rund 350’000 Kinder und Jugendliche an einer seltenen Krankheit. Der Alltag der betroffenen Familien ist geprägt von Ungewissheit und unzähligen Herausforderungen, die es mit viel Mut und Lebenskraft zu meistern gilt. Der Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten (KMSK) setzt sich für die betroffenen Kinder und ihre Familien ein. Er organisiert finanzielle Direkthilfe, verankert das Thema in der Öffentlichkeit und schafft Plattformen, um betroffene Familien miteinander zu vernetzen. Das Angebot des Fördervereins für Kinder mit seltenen Krankheiten richtet sich an Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr und deren Familie mit Wohnsitz in der Schweiz.



