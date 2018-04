«Trump ist ein …»

Verstohlen blicken einige Eltern bereits auf ihre Handys, andere besprechen flüsternd, wo wir im Anschluss an den Elternabend etwas trinken gehen. Gerade als der Lehrer zur Verabschiedung ansetzen will, hebt ein Vater die Hand, räuspert sich. Ein Junge aus der Klasse habe sich gegenüber seiner Tochter despektierlich über den türkischen Präsidenten geäussert. Das toleriere er nicht.

Angespanntes Schweigen und auf einmal doppelter Durst. Die Alarmglocken läuten, denn allen ist klar: Das könnte länger dauern. Zum Glück gelte hier ja Meinungsfreiheit, meldet sich die Mutter des gerügten Buben auch gleich zu Wort. Das bedeute aber noch lange nicht, dass man seinen Präsidenten beleidigen dürfe, kontert der Vater. Seine Tochter sei ganz niedergeschlagen nach Hause gekommen.

Salonfähige Politikerbeleidigungen?

Okay, denke ich, andere Leute zu beleidigen, geht in der Regel nicht. Aber gibt es bei exponierten Menschen, wie es Politiker eben sind, nicht auch Ausnahmen? Ist es beispielsweise nicht längst salonfähig geworden, Donald Trump als Dummkopf zu bezeichnen? Ich will damit keinesfalls sagen, dass salonfähig automatisch gut bedeutet, nein, aber warum sind Beleidigungen bei manchen Politikern eher akzeptiert als bei anderen?

Ob er das bei Gelegenheit mit den beiden betroffenen Kindern besprechen solle, fragt der Lehrer müde. Offensichtlich hat auch er mit einem frühen Ende des Elternabends gerechnet. Nein, beharrt jener Vater. Hier und jetzt soll darüber geredet werden, welche politischen Haltungen und Vorurteile wir unseren Kindern vermitteln würden. Wie wäre es mit demokratischen Werten?, brummt mein Sitznachbar.

Politik am Familientisch

Inwiefern vermitteln wir unseren Kindern politische Vorurteile? Wann und in welcher Form ist Politik daheim präsent? Seit unsere neunjährigen Zwillingssöhne das Radio für sich entdeckt haben, hören sie regelmässig Nachrichten. Begriffe wie Strafzölle, Obergrenzen oder Korruptionsskandale sind ihnen nicht fremd. Zudem hingen in unseren Strassen bis vor kurzem unzählige Wahlplakate. Die beiden wollten wissen, wer diese Menschen sind, die ihnen in Grossformat zulächeln und mehr Sportplätze versprechen, oder wem wir unsere Stimme geben (bzw. geben würden).

Wir erklären ihnen nicht nur, wen wir gut finden, sondern natürlich auch, welche Parteien inakzeptabel sind, wen sie später nie und nimmer wählen dürfen. Dass wir dies nicht immer politisch korrekt tun, im Sinne von «ich mag den/die aus diesem und jenem Grund nicht so sehr, das ist aber nur meine Meinung», versteht sich von selbst. So bezeichnen wir Trump manchmal eben tatsächlich als Idioten, und auch über Erdogan, andere Staatsoberhäupter und Politiker wird hin und wieder geschimpft.

Interesse wecken, um Diskussionen zu ermöglichen

Ich will nicht verhindern müssen, dass unsere Söhne unsere Gespräche über politische Themen mitbekommen und in ihre Welt hinaustragen. Vielleicht geben sie momentan Ausdrücke und Aussagen zum besten, die sie bei uns gehört haben. Aber bald schon werden sie sich in politischen Belangen ihre eigene Meinung bilden; und da scheint es mir richtig, dass ihr Interesse geweckt ist.

«Solange die Kinder über politische Systeme und Machtstrukturen schimpfen und nicht über bestimmte Gruppen von Menschen, sehe ich da weniger ein Problem», will ich gerade sagen. Zu spät. Soeben ist beschlossen worden, dass die Diskussion im Restaurant Sonne fortgesetzt wird. Auch der türkische Vater kommt mit. Das ist zumindest doch ein gutes Zeichen.

