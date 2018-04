Als Mutter im Einsatz für das Rote Kreuz?

Aufschreiben soll ich die Geschichte. Doch ich kann nicht schreiben, mir fehlen die Worte. Wie soll ich die Gefühle, die damit verbunden sind, die Ängste, die Verzweiflung, die Ohnmacht und die Trauer in Worte fassen? Dreizehn Jahre habe ich mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, dem IKRK, im Krieg verbracht, habe gelernt, mit allem, ja, wirklich allem umzugehen, und doch hat mich nichts davon auf diese Situation vorbereitet. Denn nichts bereitet einen je darauf vor, das eigene Kind fast zu verlieren.

«Das ist nicht fair!»

Als ich fünf Tage nach der Geburt nach Hause komme und alles in der Wohnung noch vorfinde wie zuvor, so, als sei nichts geschehen in der Zwischenzeit, bricht es wie ein Sturm, ein Schwall, ein Erdbeben aus mir heraus. Ich stampfe von einem Ende der Wohnung zum anderen und schreie es mir immer wieder von der Seele: «Das ist nicht fair! Das ist einfach nicht fair!» Jahrelang habe ich mein eigenes Leben riskiert, um das anderer zu retten. Habe Entbehrungen in Kauf genommen, im Dienste der Menschlichkeit gearbeitet und habe es geschafft, das Leiden unzähliger Menschen zu verringern und Leben zu retten – und dann stirbt mir beinahe mein Kind weg, vermutlich das einzige, das ich in diesem Leben haben werde. Ich weiss, dass die Welt nicht nach dem Gerechtigkeitsprinzip funktioniert, aber trotzdem. Es ist einfach nicht fair!

Doch meine winzige Tochter kämpft um ihr Leben, und nach drei Wochen kann ich sie endlich nach Hause nehmen. Von da an geht es ihr jeden Tag besser. Und dann liegt dieses kleine Wesen neben mir und schläft friedlich, und ich denke, was für ein Glück, was für ein enormes, grosses, unfassbares Glück wir hatten! Ich bin mir bewusst, dass tagtäglich Tausende von Müttern weltweit so wie ich in den letzten Wochen um ihr Kind bangen und nicht das Glück haben, auf eine funktionierende Gesundheitsversorgung, geschweige denn auf Spitzenmedizin zählen zu können. Einmal mehr bin dankbar für das Leben, das ich geniessen darf.

Familientaugliches Einsatzgebiet

Fünf Monate dauert mein Mutterschaftsurlaub, dann soll ich nach Tiflis zurück in den Einsatz reisen. Georgien ist ein sicheres, familientaugliches Einsatzgebiet. Doch nach jedem Monat, der um ist, wird das Unbehagen in mir grösser. Und dennoch erledige ich alles Nötige: Die Impfungen sind gemacht, der Pass ist ausgestellt, und nur noch die Bescheinigung der Kinderärztin fehlt, dass das Baby gesund ist und mit ins Einsatzgebiet reisen kann. Die Ärztin liest das Papier durch, legt es vor sich hin und schaut mich ein paar Sekunden lang an. Dann nimmt sie tief Luft und sagt: «Sie haben nicht wirklich damit gerechnet, dass ich das unterschreiben kann, oder?» Ich werde etwas kleinlaut. Doch, das hatte ich.

Ich rufe die Zuständige des Gesundheitsdienstes des IKRK an und erkläre ihr die Situation. Sie diskutiert nicht mit mir; für sie ist klar, dass das Baby unter diesen Umständen mindestens ein Jahr lang eine Ausreisesperre erhält. Ich bin sprachlos. Und dann sagt sie etwas, was mich für einige Sekunden verstummen lässt: «Vielleicht ist dies der Zeitpunkt, dir die Frage zu stellen, ob es nicht noch etwas anderes als das IKRK gibt.» Nein, gibt es nicht. Mein Leben ist das IKRK.

Der einzig richtige Entscheid

Doch am Ende traf ich nicht einen Entscheid für oder gegen meine Arbeit. Ich traf einen Entscheid für mich und für ein neues Lebensmodell als Familie, welches mir am meisten entspricht. Es war der einzig richtige Entscheid, und ich habe ihn nie bereut, obwohl ich so manches vermisse aus meinem alten Leben. Zurückhaben möchte ich es dennoch nicht.

Auszug aus dem Buch «In jeder Hölle ein Stück Himmel – 13 Jahre in Kriegs- und Krisengebieten», erschienen im März 2018 im Buchverlag Lokwort.

