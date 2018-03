Albtraum Klassenlager

Diesen Mai fahren unsere Söhne mit ihren jeweiligen Klassen zum ersten Mal ins Klassenlager. Der eine auf einen Bauernhof, der andere in ein Waldschulheim. Das Highlight des laufenden Schuljahres schlechthin! Doch was des einen Freud, ist des anderen Leid: Während sich der eine Sohn vorbehaltlos auf das Lager freut, bereitet es dem anderen schon jetzt schlaflose Nächte. Wie eine graue Wolke fühle es sich an, sagt er, verbunden mit der beinahe täglich wiederkehrenden Frage, ob er da tatsächlich mitfahren müsse. Da ich ein klassisches Heimweh-Kind war, kann ich seine Bedenken gut nachvollziehen.

Die Klassenlager während der Primarschule waren für mich allesamt ein Graus; noch heute lösen bei mir Gedanken an Schlafsäle mit Kajütenbetten, Teekannen aus Chromstahl oder Abwaschdienst in Grossküchen mulmige Gefühle aus. Deshalb fällt es mir auch nicht ganz leicht, meinem Sohn Mut zuzureden im Sinne von «Du wirst bestimmt viel Spass haben mit deinen Freunden» oder «Die Tage werden vergehen wie im Flug» etc. Denn gerade dies ist ja das Problem bei Heimweh; man hat «Längizit»; die Zeit scheint den Heimweh-Geplagten endlos lang.

Wenn Heimweh die Oberhand gewinnt

Gleichzeitig hoffe ich inständig, dass es so ist, dass er sich mit seinen Freunden toll amüsieren und kaum einen Gedanken an zu Hause verschwenden wird, kurz: Dass er das lähmende Heimweh nicht von mir geerbt hat. Denn «lähmend» war es tatsächlich; ich erinnere mich nur zu gut an diesen schweren, atemraubenden Druck in meinem Bauch, der nicht verschwinden wollte und besonders gegen Tagesende so stark wurde, dass ich beim Abendessen jeweils keinen Bissen herunterbrachte und mich später durchs Abendprogramm und in den Schlaf weinte. Ich weiss nicht, ob es meine Eltern und Geschwister waren, die mir so sehr fehlten, oder ob einfach dieses dunkle Gefühl, am falschen Ort zu sein, Oberhand gewonnen hatte.

Natürlich habe auch ich die Klassenlager überlebt; spätestens ab der Oberstufe war das Heimweh komplett verschwunden, und ich nutzte jede Gelegenheit, die Welt fernab meines Elternhauses zu entdecken. Nichtsdestotrotz bedrückt es mich, dass es unserem Sohn derart Sorgen bereitet, und ich überlege, womit ich ihm die Angst nehmen und eine Art von Vorfreude wecken könnte. Ein häufiger Ratschlag ist, das Kind gut auf die eintretende Situation vorzubereiten – es soll möglichst genau wissen, wie der Tagesablauf aussieht und wohin die Reise geht.

Abenteuer Klassenlager

Diesen Tipp müssen damals auch meine Eltern bekommen haben, denn einmal unternahmen wir gemeinsam eine Velotour zum Pfadiheim, wo ich zwei Wochen später ins Lager fahren sollte. Obwohl diese Strategie des «Vertrautmachens» bei mir damals jegliche Wirkung verfehlte, kann ich mir gut vorstellen, dass es hilft, die Schlafsituation zu kennen und beispielsweise zu wissen, mit welchen Kindern man sich das Zimmer teilt. Auswärts schlafen an sich bereitet unseren Jungs keine Mühe, beide übernachten gern bei Freunden. Aber klar, zum einen kehren sie von dort anderntags wieder nach Hause zurück, und zum anderen handelt es sich dabei nicht um eine so grosse Gruppe von Kindern. Während fünf Tagen rund um die Uhr mit vierundzwanzig anderen Kindern zusammen zu sein, ist gerade für etwas stillere Gemüter durchaus eine Herausforderung – gleichzeitig aber auch ein schönes Erlebnis.

Ich will möglichst verhindern, meine eigenen Erfahrungen oder gar mein «Heimweh-Trauma» auf meine Kinder zu übertragen. Anstelle dessen möchte ich Zuversicht ausstrahlen, dass etwas Heimweh zwar dazugehören kann, beide aber glücklich heimkehren werden; denn rein objektiv betrachtet, ist so ein Klassenlager ja eine tolle Sache!

