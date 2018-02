Mit vier Kids auf Weltreise

Die Welt mit vier Kindern zwischen einem und elf Jahren bereisen? Das stellt man sich ziemlich schwierig vor. «Stimmt nicht», sagt der Murtener Michael Schranz. Er muss es wissen – schliesslich ist er seit acht Monaten mit seiner Familie in Südamerika, Australien und Asien unterwegs. Für den Mamablog beantwortet er ein paar Fragen zu diesem Abenteuer.

Eine Weltreise mit vier Kindern – wow! Was ist euer Plan?

Wir reisen rund ein Jahr um die Welt mit unseren vier Jungs, sie sind eins, fünf, sieben und elf Jahre alt. Ich arbeite unterwegs als Digitalnomade. Wir sind im Moment in Lombok auf den Gili-Inseln. Unsere Reise hat Anfang Juli in Brasilien begonnen. Dann ging es weiter nach Bolivien, Peru und Ecuador. Ende Jahr flogen wir weiter nach Tasmanien und Australien. Seit Februar steht Asien auf dem Programm, wo wir für rund fünf Monate Indonesien, Vietnam, Laos, Kambodscha und Thailand bereisen.

Ist das nicht sehr anstrengend mit den Jungs?

Interessant ist, dass die Leute ganz unterschiedlich auf unsere Reisepläne reagieren. Von Superdaddy bis Spinner habe ich alles gehört. Also warum tun wir uns das an? Das Reisen inspiriert mich und erweitert unseren ansonsten beschränkten Horizont. Es zeigt mir und hoffentlich auch den Kids, wie gut es uns in der Schweiz geht. Und wie glücklich man sein kann ohne den Luxus, dem wir oft nachjagen.

Warum reist ihr mit so kleinen Kindern? Haben die überhaupt etwas davon?

Sie erleben sehr viel, und es gefällt ihnen grundsätzlich sehr gut. Vor allem aber habe ich als Vater viel davon. Meine Leidenschaft für die Arbeit bei Apps with love führte auch dazu, dass ich sehr viel ausser Haus war und meine vier Jungs nebst dem Vorlesen der Gutenachtgeschichte vor allem an den Wochenenden so richtig geniessen konnte. Diese Reise bietet mir die Chance, mich stärker den Persönlichkeiten, den individuellen Bedürfnissen, der Erziehung und dem Aufwachsen meiner Kids zu widmen. Zudem sind Kids so oder so anstrengend, auf einer solchen Reise entdecken sie viel Neues und es wird nie langweilig.

Wie habt ihr euch auf die Reise vorbereitet?

Da gibt es natürlich das Übliche wie Reisepässe, Impfungen, Versicherung, gute Rucksäcke und einen groben Reiseplan. Mit Kindern und vor allem mit Schulkindern wird es dann schon kompliziert. Beim Gesuch für die Schule mussten wir merken, dass es für uns einfacher war, die Kids ein ganzes Jahr aus dem Unterricht zu nehmen als nur für ein paar Wochen. Als die Sache dann bewilligt war, mussten wir das Schulmaterial fürs gesamte Schuljahr organisieren.

Weltreise, sechs Personen … das tönt sehr teuer.

Die Flugtickets haben wir sehr preiswert über eine englische Agentur gekauft – Brexit sei Dank. Die Fixkosten in der Schweiz konnten wir auf das Minimum beschränken. Wie gesagt, arbeite ich unterwegs, wenn die Kids am Lernen oder am Schlafen sind. So können wir die Reise finanzieren. Ausser Australien bereisen wir Länder, in denen das Leben deutlich weniger kostet als bei uns in der Schweiz.

Die erste Halbzeit ist durch. Wie läuft es bisher?

Es läuft sehr gut, und es gefällt uns sehr. Wir hören immer wieder «Wow, das ist für die Kids ja meeega cool!». Aber ehrlich gesagt muss ich zugeben, dass die Kinder ihre Freunde auch vermissen und sehr gerne im gewohnten Umfeld wären. Homeschooling ist nicht zu unterschätzen. Auch wenn wir sehr gutes Lernmaterial dabeihaben, sind die Betreuung und das Motivieren der Kinder oft eine Herausforderung.

Und wie funktioniert das Reisen als Familie am besten?

Es hilft den Kindern, wenn man drei bis vier Tage am selben Ort verweilt. So fühlen sie sich wohl, und das beeinflusst natürlich auch die allgemeine Stimmung. Schnell von Ort zu Ort zu reisen und wenn möglich noch alle Sehenswürdigkeiten zu besuchen, ist nicht empfehlenswert. Wir halten uns da an Balu vom «Dschungelbuch»: Probiers mal mit Gemütlichkeit!

Welche Erfahrungen habt ihr bisher gemacht?

In ganz Südamerika sowie in Asien sind Kinder und Familien nicht nur knapp toleriert wie in der Schweiz, sondern sehr willkommen. Oft wurden wir als Familie sogar bevorzugt behandelt. Eine lange Schlange zum Anstehen an der Grenze, am Flughafen oder Busterminal? Kein Problem, mit deinen Kindern musst du kaum anstehen, sondern kannst zuvorderst einreihen. Deinem Kind geht es nicht so gut, oder es schreit wie am Spiess? Keine Sorge, alle werden sich darum kümmern und endlos Geduld und Verständnis dafür haben. Australien ist etwas weniger kinderfreundlich und komplizierter für das Remote-Arbeiten. Windeln in der Öffentlichkeit zu wechseln und Free-Wi-Fi ist, anders als in Asien und Südamerika, keine Selbstverständlichkeit.

Das könnte Sie auch interessieren: Reisen mit Kleinkindern – so ist es wirklich