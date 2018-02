Vorsicht mit «Vorsicht!»

Letzte Woche assen wir in einem dieser Restaurants, in denen man sein Tablett auf einem Wägelchen an den Platz schiebt. Während ich mit dem Brecht am Tisch darauf wartete, dass meine Frau bald das Essen herankarren möge, stelzte ein knapp dreijähriges Kind vorbei. Es schob allerlei Leckereien vor sich her, unter anderem einen Organic Chilled Caramel-Haselnuss-Latte in einem dieser dünnen hohen Gläser. Beide schwankten bedrohlich – Kind und Latte. Obwohl ich meinen Blick kaum von dieser spannungsvollen Kombination abwenden konnte, nahm ich im peripheren Sichtfeld die Mutter wahr. Sie folgte dem Kind mit mehreren Metern Abstand – ähnlich gechillt wie ihr Latte. «Respekt», dachte ich, «die ist aber gelassen». Dann folgte es doch noch, das obligate «VORSICHT, MELODIE-OUCHY!» Vielleicht hiess das Kind auch Melanie-Sushi, aber die Mutter sagte definitiv «Vorsicht». Dabei gab es jetzt keinen Grund mehr dazu. Weder sprang ein ausgemergelter Alligator auf Melodie zu, noch schob sie das Gestell hastig gen Autobahn.

Die grosse Warnungsinflation

Mel-O hatte die Situation so sehr im Griff, wie man eine Situation mit zweieinhalb an einem instabilen, viel zu grossen Tablettwagen mit vier frei drehenden Rollen nur im Griff haben kann. Wäre Mutti ihr Latte heilig gewesen, hätte sie diesen gar nie aufs Tablett stellen dürfen. Das «Vorsicht» war in dem Moment ein reines Routine-«Vorsicht», wie manche Eltern es gefühlt alle drei Minuten aussprechen. Auch ich, übrigens. Ich will mich hier keineswegs über Helikoptereltern lustig machen und mir von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auf die Schulter klopfen lassen. Im Gegenteil: Schauen Sie mich ruhig vorwurfsvoll an. Ich warne den Brecht zehnmal öfter vor Gefahren, als es nötig wäre: «Achtung beim Backofen!» – «Pass auf, die Treppe!» – «Vorsicht mit dem Tankschlauch!» Es würde mich wenig erstaunen, wenn er sich am ersten Kindergartentag mit Vorsicht-Brecht Passdochauf vorstellt.

Kein Kind hört noch hin – zum Glück

Das inflationäre Warnverhalten bringt einige Probleme mit sich. Es ist wie im gelobten Amerika, wo Unternehmen ihre Verantwortung wahrnehmen, indem Sie vor jeder Eventualität warnen. Wo am Pool drölfzig Warnschilder hängen, von «Vorsicht, Wasser kann Ihre Frisur beschädigen» bis hin zu «Achtung: Es ist möglich, dass sich der Boden auftut und Sie mit einer Arschbombe, Ihrer lächerlichen Aufblasinsel, Siebzehntausend Gallonen Wasser und dem gesprächigen Garry aus Texas direkt in der Hölle aufschlagen.» Niemand beachtet mehr als ein Warnschild pro Quadratmeter. Niemand liest mehr als eine halbe Seite AGB. Und niemand nimmt mehr als ein «Vorsicht» pro halbe Stunde wahr. Für den Brecht sind meine Warnrufe vermutlich wie Atemgeräusche. Natürlich fällt es uns Eltern schwer, den sorglosen Kindskopf näher als 30 cm an einer Möbelecke zu sehen. Aber Himmel, es ist die abgerundete Ecke aus mittelweichem Holz eines Tisches, der das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit trägt. Trotzdem brüllt manch einer von uns, als würde sein Maximilian-Jason auf Inlineskates ohne Bremsen auf eine rotierende Scheibe mit rotglühenden Rasiermessern, rostigen Nägeln und benutzten Heroinspritzen zurollen.

«Du kannst das nicht, du Lauch!»

Die unnötige Warnung überhören ist das Beste, was das Kind in so einem Moment machen kann. Würde es tatsächlich jedes Mal hinhören, erhielte es gleich noch folgende Botschaften mit: «Du kannst das nicht!» – «Mit der Situation bist du überfordert!» – «Ich traue dir nicht zu, Grossmutters Herzmedikamente richtig zu sortieren.» So ein Vater wollte ich nun wirklich nie werden. Also nahm ich mir in besagtem Restaurant vor, den Brecht künftig nur noch vor echten Gefahren zu warnen. Als wir nach Hause kamen, durfte er sich ein Glas Milch einschütten. Zum ersten Mal komplett selbstständig inklusive Glas aus dem Schrank holen, volle Milchpackung aufschrauben und eingiessen. Ich sagte nicht ein einziges Mal «Vorsicht». Wir waren am Ende beide sehr stolz, dass wir das geschafft hatten.

