Die Mutter als Täterin?

Die Empörung ist gross. Und die Presse, Berichtende wie Konsumierende, zehrt seit Wochen davon: Eine Mutter bietet ihr Kind Pädophilen an. Unvorstellbar. Dass ihr Partner ebenso involviert war und wie viele Männer sonst noch mitgetan haben, beschäftigt die Gemüter wesentlich weniger. Mütter sind das Symbol für Geborgenheit, für das umfangende, bedingungslos Liebende. Sie dürfen nicht grausam sein zu Kindern.

So viel zum Ideal. Dass die Realität weit hinterherhinkt, wissen wir eigentlich. Aber wir können es nicht hinnehmen, denn das würde bedeuten, sich mit den dunklen Seiten auseinandersetzen zu müssen – nicht nur jenen der anderen, sondern auch den eigenen. Wir müssten die Behaglichkeit und den Trost preisgeben, die dem Mutterbild innewohnen. Doch woran sonst soll man sich festhalten, wenn es nicht mehr bedingungslos gilt? Es ist schliesslich nichts weniger als ein Verhaltenskodex, der gewährleisten soll, dass wir alles dransetzen, diesem Ideal gerecht zu werden. Und das ist gut so. Kinder haben das verdient.

Die kleinen und grossen Gemeinheiten

Brutale Geschichten von schlimmen Müttern waren schon immer Regulativ für die anderen. Und kaum erträglich. Die Stiefmutter in Grimms «Hänsel und Gretel» war in den ursprünglichen Fassungen die echte Mutter, welche die eigenen Kinder im Wald aussetzt, statt sich für sie aufzuopfern. Am Schluss ist sie tot und die Welt gerecht. Obwohl auch hier keiner ein Wort über die Rolle des Vaters verliert.

Natürlich sind wir entsetzt, wenn eine Mutter nicht nur grausam ist zu ihrem Kind, sondern in der Steigerung auch noch Kapital daraus schlägt. Das dünkt uns wesentlich verwerflicher als die kleinen und grossen alltäglichen Gemeinheiten, die überall stattfinden. Sei es aus vermeintlichem Wohlwollen (als Lektion fürs unartige Kind) oder leis und still (als Ventil für Frustration). Solches lässt sich ja meist noch schönreden, weil keiner es mitbekommt. Ausser dem Kind.

Dennoch: Empörung um der Empörung willen hat noch keinem geholfen. Nur wenn sie hartnäckige und auch unangenehme Fragen aufwirft, die zu beantworten wir willens sind, ist sie mehr als ein Gruseln, als ein Klopfen auf die eigene Schulter. «Na im Vergleich dazu sind wir doch alles super Mütter.» Stimmt.

Das Kind im Fokus

Auch gibt es noch eine ganz andere Ebene. Die des Kindes. Obwohl es schier unerträglich ist, sich vorzustellen, was das betroffene Kind seelisch erlebt hat und womit es leben muss, ist es meines Erachtens wichtiger, darüber nachzudenken, als über die Mutter, die ganz offensichtlich schwerste psychische Störungen haben muss. Und, das nur nebenbei, auch mal ein Kind war, das Dinge erlebt hat, von denen wir nichts wissen. Was immer man mit dieser Tatsache anfangen will.

Sobald man den Fokus auf das Kind verlegt, muss man auch es zum Sinnbild machen. Für Unschuld, Schutzbedürftigkeit und für unsere Zukunft. Wie wir mit den Kindern umgehen, bestimmt, wie die Welt dereinst sein wird. Klingt pathetisch, ist aber nicht von der Hand zu weisen. Unendlich viele Kinder leiden unter psychischer Grausamkeit und unter körperlicher Misshandlung. Und wenn wir einen kleinen Blick über den Tellerrand wagen: Unzählige von ihnen arbeiten unter miserablen Bedingungen, leiden unter Krieg und daran, dass Europa und die Schweiz sie in Lagern sitzen lässt. Sie verkümmern lässt, statt sich aktiv und engagiert um sie zu kümmern. Was das mit der erwähnten Geschichte zu tun hat? Für die einen nichts, für mich alles.

Wir müssen etwas tun

Es geht letztlich immer um die Kinder als schwächste Glieder der Gesellschaft. Und da sollten wir uns nicht nur kurz mal für eines von ihnen interessieren, wobei sein Schicksal uns aufwühlt und wir seine Mutter (viel mehr als die anderen Täter) verabscheuen können. – Das Leben ist keine Realityshow. Es findet statt. Wir sollten uns für alle Kinder interessieren. Auch für jene, bei denen wir nicht bequem mit dem Zeigefinger auf die Verantwortlichen für ihr Elend zeigen können. Das wiederum bedeutet allerdings, dass wir endlich etwas tun müssen. Ganz vorsätzlich.

Hinschauen, mitfühlen, spenden, politisch werden, Hand reichen. Statt verurteilen und weitermachen wie eh und je. Das sind wir als Mütter unseren Kindern schuldig. Denn von uns lernen sie wie menschlich Sein geht.