Nein heisst nein – auch bei Kindern

«Umarm-Alarm!», rief ich gestern Nachmittag und rannte mit ausgebreiteten Armen durch die Wohnung, ein Martinshorn imitierend, der Tochter hinterher. Ich liess sie mehrmals entkommen und wollte sie schliesslich mit einer grossen Umarmung einfangen. Aber unser kleines Wiedersehensritual endete diesmal ungewöhnlich. «Stopp!», rief die Tochter, kurz bevor ich sie schnappen konnte. Sie lachte zwar, hielt mich aber mit der flachen Hand auf Distanz. Ich liess meine Arme fallen. «Kein Umarm-Alarm heute?», fragte ich. «Nein», sagte sie, und dann laut und langsam auf Hochdeutsch: «Mein Körper gehört mir!»

Ich war kurz irritiert über die Formulierung der Siebenjährigen. Dann kam mir das gleichnamige Buch in den Sinn, das meine Tochter aus der Bibliothek ausgeliehen hatte. Und der Parcours, den ein Teil ihrer Klasse besucht hatte. Beides soll zur Prävention gegen sexuelle Gewalt beitragen.

Bitte nicht berühren!

Natürlich umarme ich meine Tochter nicht, wenn sie das nicht möchte. Ich bestärke sie darin, zu sagen, was in einem bestimmten Moment erlaubt ist und was nicht. Denn ja, ihr Körper gehört ihr. Und sie darf darüber entscheiden, von wem sie wann und wo berührt werden will. In der Schule hat sie dazu verschiedene Stellen auf abgebildeten Körpern ausgemalt. Wo dürfen mich die meisten Menschen berühren? Wo nur meine Eltern? Wo überhaupt niemand?

Oft wird der Wille der Kinder nämlich übergangen. Und ich rede jetzt nicht unbedingt von sexueller Gewalt. Es fängt eigentlich ganz harmlos an: Babys und Kleinkinder sehen so herzig aus, dass viele Fremde ihnen ungefragt über die Wangen oder Haare streichen. Wenn eine unbekannte Person zum Beispiel an einer Bushaltestelle bei mir dasselbe täte: Das würde ich als übergriffig empfinden.

Kinder sollen lernen, dass es keine Berührungen gibt, die man irgendwie über sich ergehen lassen muss. Als Mutter habe ich kein Recht dazu, meine Tochter gegen ihren Willen zu umarmen. Spielkameraden dürfen nicht ohne Erlaubnis in ihre Unterhose schauen beim Dökterlispiel. Das darf übrigens auch die echte Ärztin nicht.

Müntschi-Erpressung

Genauso wie Körperkontakt zwischen Erwachsenen sollen auch Berührungen zwischen Erwachsenen und Kindern immer freiwillig sein. Besonders perfid finde ich, wenn das Kind richtiggehend zu Zärtlichkeiten genötigt wird. Ein Beispiel, das vielen bekannt vorkommen dürfte: «Komm, gib dem Grosi doch ein Abschiedsküsschen. Schau, sonst ist es ganz traurig», sagt die Mutter und zeigt auf das Grosi, das theatralisch die Mundwinkel hängen lässt. Oft genug lässt sich ein Kind überreden und liefert das gewünschte Müntschi ab. Und was lernt es daraus? Was die andere Person will, ist wichtiger als das, was ich möchte. Eine gefährliche Lektion. Die natürlich nicht nur von Frauen, sondern auch von Vätern und Grossvätern erteilt wird.

Ich denke dabei nicht nur an den Schutz vor sexueller Gewalt im Kindesalter. Sondern auch an die Sexualität, wenn aus dem Kind ein jugendlicher oder erwachsener Mensch geworden ist. Niemand sollte eine sexuelle Praktik über sich ergehen lassen, bloss weil die andere Person dieses oder jenes unbedingt machen möchte. Anstatt sich zu fügen, wäre hier ein selbstbewusstes Nein gefragt.

Recht auf Selbstbestimmung

Damit Kinder das lernen, müssen wir Erwachsenen sie ernst nehmen und respektieren. Die Tochter will kein Müntschi geben? Dann muss sie auch kein Müntschi geben. Der Sohn möchte nicht auf Grossvaters Schoss sitzen? Dann muss er das nicht. Wenn das Kind lernt, dass seine Grenzen respektiert werden, wird es selbstbewusst im Umgang mit dem eigenen Körper. Es getraut sich, Nein zu sagen, und macht das auch. Für uns Eltern und Grosseltern mag das nicht immer einfach sein. Aber es gilt, das Recht der Kinder auf Selbstbestimmung zu respektieren, besonders wenn es um ihren Körper geht.

Das Müntschi-Problem löste eine Freundin übrigens so: Das Grosi bekam zwar immer das gewünschte Küsschen. Aber je nachdem nur eines, welches das Kind sich auf die eigene Handfläche drückte und dann per Luftweg übermittelte.