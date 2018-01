Väter, weg vom Wickeltisch!

Väter fordern Wickeltische in Schweizer Männer-WCs. Sehen Sie, das haben wir jetzt von dieser Gleichberechtigung! Ich frage mich: Wo soll das noch hinführen? Wollen diese neuen Väter bald auch die Kinder austragen, gebären und stillen? Und wozu braucht es dann uns Mütter noch?

Wickeln ist ganz klar Frauensache. Das war schon immer so. Als Mädchen üben wir jahrelang mit unseren Puppen. Und seit einer Weile sind die Testobjekte praktischerweise sogar mit einer Bisi-Funktion ausgestattet, was die Trockenübungen feuchter und somit realistischer gestaltet. Und jetzt kommen diese Männer, die als Kind nur Lego gespielt haben, und wollen mitwickeln!

Wir Mütter sollten uns diesem Trend entschieden entgegenstellen. Wickeln ist unser Gärtchen. Da sollen die Väter nicht reintrampeln. Damit sie uns in Ruhe mit Wickelmatten, Feuchttüchern und Babypuder hantieren lassen, können wir einige Massnahmen ergreifen. Helfen auch Sie mit, Väter von Wickeltischen fernzuhalten!

Werden Sie politisch. Wehren Sie sich gegen die Verlängerung des Vaterschaftsurlaubs. Kein Vater braucht einen Urlaub, der länger als einen Tag dauert. Stellen Sie sich vor, Ihr Partner schleicht nach der Geburt des Kindes wochen- oder gar monatelang zu Hause rum. Natürlich wird er auch das Baby wickeln wollen. Besser, er verbringt die meiste Zeit auf der Arbeit. So kommt er nicht auf dumme Gedanken. Ein ähnlicher Blödsinn wie Vaterschaftsurlaub sind Wickeltische auf Männer-WCs. Wenn Väter unbedingt unterwegs wickeln müssen, sollen s ie das im Frauen-WC tun. So können die anwesenden Mütter wenigstens eingreifen, wenn ein Mann die Windel verkehrt rum unters Baby legt.

Kaufen Sie eine herzige Wickeltasche. Wenn Sie eine neutrale Wickeltasche nehmen, die auch Ihrem Mann gefällt, haben Sie schon fast verloren. Noch schlimmer ist es, wenn I hr Partner eine eigene Wickeltasche hat, zum Beispiel ein schickes Modell von Sons of Trade oder die sportliche Variante Timbuk2 Stork. Sie werden keine Kontrolle darüber haben, ob er die richtigen Ersatzkleider und die Wundcreme einpackt. Also kaufen Sie von Anfang an eine Wickeltasche, die Ihr Partner garantiert nicht rumtragen wird. Wenn Farben wie Lila oder Rosa nichts nützen – was bei modernen Väter gut möglich ist – entscheiden Sie sich für ein Modell mit einem Aufdruck wie «Yummy Mummy».

Bleiben Sie zu Hause. Gehen Sie möglichst wenig alleine aus dem Haus, wenn Ihr Partner am Wochenende zu Hause ist. Sobald Sie einkaufen gehen oder kurz eine Freundin zum Kaffee treffen, wird sich Ihr Mann zu Hause um das Kind kümmern. Und es womöglich sogar wickeln! Je öfter er das tut, desto besser wird er es können. Am Ende macht er sogar Youtube-Tutorials mit Wickeltipps für junge Väter, in denen er behauptet, Windeln wechseln sei einfacher als Reifen wechseln. Ganz schön peinlich, wenn Sie in der Krabbelgruppe von anderen Müttern darauf angesprochen werden.

Passen Sie auf. Wenn Ihr Partner das Baby wickeln will, während Sie zu Hause sind: Lassen Sie ihn bloss nicht aus den Augen. Positionieren Sie sich sicherheitshalber an der Seite des Wickeltischs. Nun beobachten Sie ganz genau, was Ihr Partner alles falsch macht. Heben Sie dabei eine oder beide Augenbrauen. Schütteln Sie seufzend den Kopf. Oder rufen Sie «Achtung!», wenn das Baby sich bewegt.