Was wir von Kindern lernen können

Letzthin erzählte mir eine Freundin, dass sie zwischen zwei Familien vermitteln müsse, die miteinander in einem Konflikt stehen. «Erzähle ihnen doch das Buch ‹Die Kinderbrücke›», schlug ich ihr vor. «Nein, ich arbeite mit Erwachsenen, nicht mit Kindern», entgegnete sie kopfschüttelnd. «Aber Erwachsene können ja bekanntlich von Kindern lernen. Vielleicht müssen wir uns ab und zu wieder daran erinnern. Es ist nämlich einfacher, als wir denken», antwortete ich.

Mein Sohn, der unser Gespräch aufmerksam verfolgte, rief dazwischen: «Sag ihnen einfach, dass, wenn sie nicht aufhören zu streiten, sie sich alle in Vampire verwandeln. Und das wollen sie sicher nicht, weil sie Angst vor Vampiren haben. Sie hören dann bestimmt schnell auf zu streiten.» Ja, so einfach ist das.

Ansichten meines Kindes

Wie die Kinder die Erwachsenen beobachten, um von ihnen zu lernen, so geht das auch umgekehrt – wenn man sich darauf einlassen will. Ich will, das habe ich entschieden, so gut es geht. Und so lerne ich von meinem Kind, wie gewisse Dinge auf der Welt einfacher sind, als ich dachte. Zum Beispiel teilte mir mein Sohn letzthin mit, dass er jetzt einen Bruder habe, nämlich den Nachbarsjungen nebenan. Noch bevor ich etwas erwidern konnte, fügte er hinzu, dass Kinder eben besser als die Erwachsenen wüssten, wer ihre Geschwister seien. Oder als er mir stolz erzählte, dass er mit seiner Grossmutter gekocht habe und er alles alleine gemacht habe; ausser den Rest, den habe seine Grossmutter gemacht. Oder dass ein Freund auch ein Halbfreund werden kann.

Ich lerne aber auch von meinem Kind, (aus)gelassener zu sein; den Abwasch einfach stehen zu lassen, um stattdessen zusammen in der Küche zu tanzen. Miteinander laut zu lachen und vor Lachen fast vom Stuhl zu fallen. Ich lerne mehr Fragen zu stellen; sie halten mich in Bewegung, sie klären und helfen mir das Leben zu verstehen.

«Ich bin im Fall kein Zauberer»

Ich lerne von meinem Kind, die kleinen Dinge zu sehen und zu hören; zum Beispiel unter dem grossen Baum oder auf dem Weg zum Bahnhof stehen zu bleiben, um dem aufgeregten Vogelgezwitscher zuzuhören; den Tannenzapfen am Strassenrand aufzunehmen, um festzustellen, dass er wie jeder andere Zapfen aussieht; oder im Zug mit einem Menschen zu reden, einfach weil dieser Mensch so nett aussieht. Ich lerne von ihm, eine Stunde lang ein Mandala auszumalen, ohne dabei zu reden, und dass der heutige Streit nichts mit dem morgigen Tag zu tun hat.

Ich lerne von meinem Kind aber auch, dass nicht alles so einfach geht, wie ich denke; zum Beispiel meine Multitasking-Erwartung an ihn. Als wir mal wieder am Morgen gestresst aus dem Haus gehen mussten, setzte er sich auf einmal hin und sagte verzweifelt: «Mama, was soll ich denn jetzt zuerst machen? Die Jacke anziehen, den Znüni in den Schulthek packen oder meine Wangen eincremen? Ich kann doch nicht alles gleichzeitig machen!» Ich setzte mich zu ihm auf den Boden, atmete tief ein und tief aus. «Du hast recht, das geht nicht.» «Ja genau, Mama, das geht nicht, ich bin im Fall kein Zauberer.»

Nein, das ist er tatsächlich nicht. Genauso wie die beiden Familien, die sich beim Weiterstreiten nicht in Vampire verwandeln werden, ist er auch kein Zauberer. Und dennoch ist es: so einfach.