Wer hat den Grössten?

«Waaaas? Du bist jetzt schon im fünften/sechsten/siebten/achten Monat? Das sieht man ja gar nicht!»

Mal ganz abgesehen davon, dass mich die Frage nach meinem aktuellen Schwangerschaftsmonat bereits überfordert – man denkt da ja in Wochen, nicht in Monaten, und diese Wochenangabe befriedigt Nichtschwangere meist überhaupt nicht, was oft gemeinsames Nachrechnen und Stirnrunzeln zur Folge hat –, abgesehen von diesen mathematischen Hürden also sind es vor allem die Kommentare zu meiner Bauchgrösse, die mich immer wieder irritieren.

«Bist du sicher, dass da ein Baby drin ist?» war am Anfang meiner Schwangerschaft eine beliebte Frage, die mich regelmässig aus der Fassung zu bringen vermochte. Gerade im fragilen Anfangsstadium des Schwangerseins fragt man sich das als Frau selbst oft genug, deshalb: nein, keine gute Frage, wirklich nicht.

Ein bisschen später dann, wenn sich der Bauch allmählich zu wölben beginnt, bricht auch die Zeit folgender Kommentare an: «Gut, das könnte jetzt auch einfach eine grosse Portion Pasta sein.»

Nein, der ist kein Kompliment

Könnte sein, ja. Ist es aber nicht. Also bitte verkneifen. Und nein, das Argument, dass das ja auch ein Kompliment für meine «doch noch recht schlanke Figur» sein könnte, zählt erst recht nicht. Ich habe nicht danach gefragt. Und jetzt lasst mich in Ruhe FRESSEN! Die mickrigen Portionen, die in der Mensa ausgeschöpft werden, reichen mir jedenfalls längst nicht mehr. (Oder sie haben nie gereicht, aber das ist ein anderes Thema. Der Mensamann streitet jedenfalls an einem besonders heisshungrigen Mittag ab, dass er Frauen prinzipiell weniger schöpfe als Männern. Ich glaube ihm nicht. Ich poche auf Gleichstellung. Und auf Schwangerschafts-Sonderstellung. Jaja, ich weiss, man muss eigentlich nicht für zwei essen. ABER ICH HABE HUNGER!)

«Meine Schwägerin/Freundin/Nachbarin ist auch im vierten/fünften/sechsten/siebten/achten Monat. Aber das sieht dann ganz anders aus, du! Die kann sich kaum noch bewegen! Wie ein Walfisch!»

Einatmen, ausatmen

Arme Schwägerin/Freundin/Nachbarin. Die hat bestimmt auch genug von bauchbezogenen Kommentaren. Und mich treibt der Bauchvergleich ins Internet, wo ich «Schwangerschaftsbauch, Woche XY» google (oder noch besser: «Pregnant belly, week XY».) Wie hoch der Schwangerschaftsbauchvergleich da im Kurs ist! Es gibt Foren voller besorgter Schwangerer, die ihre Bauchumfänge miteinander vergleichen, um abzuchecken, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Bei der Bildersuche lächeln einem Armeen von Schwangeren mit hochgezogenen oder besonders figurbetonenden Shirts entgegen. Gerne mit Kreidetafel in der Hand, welche die aktuelle Schwangerschaftswoche anzeigt. Im schlimmsten Fall in Kombination mit Pastellfarben. Googeln Sie selbst! Und erfahren Sie am eigenen Leib, in welche Cyber-Abgründe solche Figurkommentare führen können. Zum Teufel mit den Bauchvergleichen!

Bei gestörtem Bauchgefühl in der Schwangerschaft gibt es nichts Besseres als eine Stunde Schwangerschaftsyoga. Wieder mal so richtig bei sich ankommen. Die eigene Mitte finden. Ich liege entspannt auf der Matte, atme ein und aus wie mir geheissen, bis der Blick auf den Bauch rechts von mir fällt. Welche Woche war die noch gleich? Hat sie in der Vorstellungsrunde nicht gesagt, sie sei in Woche XY? Ommmmmm. Ich bin ganz bei mir. Und entschuldige mich an dieser Stelle bei allen Schwangeren, deren Bauchgrösse ich je kommentiert habe. Seid versichert: Ich habe dafür gebüsst. Namaste.

