Gehört das Gesicht meines Kindes ins Internet?

Vor gut einem Monat habe ich etwas ganz Schlimmes getan. Ich habe den Brecht nicht etwa geschlagen, angeschrien oder ihm einen ungewaschenen Importapfel gegeben. Nein, viel schlimmer: Ich habe zwei kurze Videos von ihm im Internet veröffentlicht. *alle halten den Atem an; irgendwo in der Ferne bellt ein Hund*

Einige haben sich daran gestört, und das war zu erwarten. Unter intellektuellen Eltern gilt es heute als ausgemacht, das Gesicht ihres Kindes nicht im Internet zu zeigen. Mir ist das eine Spur zu dogmatisch. Man darf dieser Regel natürlich folgen, sie ist durchaus legitim. Problematisch wird es, wenn man dasselbe Verhalten von anderen Eltern erwartet.

Die Regel stimmt für uns nicht

Meine Frau und ich sind zu Beginn ähnlich strikt mit Kinderbildern umgegangen. Wie viele andere Eltern haben wir ab und zu Bilder vom Baby gepostet – Hauptsache, das Gesicht war nicht erkennbar. Doch irgendwann fanden wir das lächerlich. Unser Familienleben findet grösstenteils offline im Privaten statt. Und doch nutzen wir halt Facebook, Twitter, Instagram und schreiben ab und zu ein paar flotte Zeilen in den Mamablog. Ja, wir sind im Internet. Mit Kind. Und das Kind hat nun mal ein Gesicht.

Ein Gesicht haben auch alle Kinder, an denen wir uns tagtäglich im Internet, im Fernsehen oder in anderen Medien erfreuen. Hinter ihnen stehen Eltern, die irgendwann gesagt haben: «Fremde Menschen dürfen mein Kind sehen.» Gott sei Dank. Man denke nur an Frans Hofmeester mit den grossartigen Zeitraffer-Porträts seiner Kinder Lotte und Vince. Oder an Justin Bie … na ja, ein Beispiel reicht.

Wir sind trotzdem keine Gesetzlosen

Sind wir also sorglose Eltern, die auf das Wohl ihres Kindes spucken wie Frei damals auf Gerrard? Aber nein. Wir finden, dass wir durchaus sorgfältig mit Brechts Persönlichkeitsrechten hantieren. Wir haben eigene Regeln aufgestellt:

Wir zelebrieren den Brecht nicht im Internet. Wir posten ab und zu, aber nicht übermässig viele Bilder. Längst nicht auf jedem ist sein Gesicht erkennbar.

Wir beurteilen jedes Bild einzeln. Wenn wir unsicher sind, sprechen wir uns ab.

Wir verzichten auf Bilder, die den Brecht lächerlich machen. (Nicht jedoch auf Texte.)

Wir geben wenig Kontext zu den Bildern – wir verzichten zum Beispiel weitgehend auf Ortsangaben.

Gewisse Informationen über den Brecht stellen wir nie ins Internet.

Sie können unsere Regeln im Einzelnen kritisieren, aber was bringt das? Jeder muss für sich entscheiden, wie er seine und die Privatsphäre seiner Familie im Internet schützt.

Von unserem Brecht sehen Sie halt ab und zu ein Bild mit Gesicht im Mamablog. Von Maximilian-Jason sehen Sie kein Gesicht, dafür mehrmals täglich die X-Beine. Sie erfahren, dass er mit zweitem Doppelnamen Sören-Thorben heisst und gern allein mit seiner Chäpslipistole im Wald spielt – neben seinem Wohnort an der Hutzlistrasse 4 in 3844 Oberstotzigen.

Gefahren einschätzen – vernünftig handeln

Manche sagen: «Du kannst nicht wissen, was deinem Kind später peinlich ist.» Richtig, das kann ich nicht wissen. Ich traue mir aber eine Einschätzung zu. Wie süss der Brecht mit zwei Jahren tanzte, dürfte ihm kaum je peinlich werden (Video ist im Internet). Wie seine Eltern letzthin wild getanzt haben, dürfte ihn vor Scham im Boden versinken lassen. (Video existiert. Nicht im Internet.)

Das gilt so ähnlich für alle Risiken und Gefahren im Internet. Natürlich sind sie vorhanden. Aber ich behaupte, sie einschätzen zu können. Ich glaube nicht, dass es zwingend nötig ist, den Brecht kategorisch zu verstecken. Als Eltern müssen wir immer wieder Gefahren einschätzen und vernünftig handeln. Lassen wir das Kind allein klettern? Begleiten wir es auf dem Schulweg? Darf es ein Handy haben? Selten gibt es auf solche Fragen eine allgemeingültige Antwort für alle Kinder und Situationen.

Bilder vom eigenen Kleinkind sind ja nur der Anfang eines viel grösseren Themas. Wie gehen wir später mit Informationen über unser Kind auf der Vereinswebsite um? Oder die ganz grosse Unbekannte: Wie wird der Brecht das Internet dereinst selbst nutzen? Im schlimmsten Fall bestraft er mich für die veröffentlichten Kinderbilder und wird Influencer.