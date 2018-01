Kinderspielzeug für Erwachsene

Meine Achtjährige würde vermutlich sagen, so etwas sei «für Babys». Etliche 28- bis 48-Jährige hingegen geraten in Verzückung, wenn von einer «Bölleliparty» in der Ikea die Rede ist. Sie wissen schon, das Böllelibad. Dieses Becken voller bunter Plastikbälle, das normalerweise im Kinderparadies steht, damit die Kleinsten sich beschäftigen können, während die Eltern sich durch das Möbelhaus schlängeln. Der Comedian Zukkihund hat die Ikea 2015 dazu gebracht, für einen Tag ein Riesenböllelibad für Erwachsene aufzustellen – und diese kamen in Scharen. Weshalb nun offenbar im Raum steht, das Ganze dieses Jahr zu wiederholen.

Sieht man sich die ersten Kommentare auf Zukkihunds Facebook-Account zum Thema an, wird klar, dass der Event auch in Runde zwei ein Grosserfolg werden würde. Denn die heutigen Erwachsenen lieben Kinderkram. Sie hüpfen nicht nur begeistert durchs Bällchenbad, sie treffen sich auch zu «Paint the Streets»-Events, an denen sie mit Strassenkreide am Boden kniend einen Platz verschönern. Auch in den eigenen vier Wänden tun es immer mehr Erwachsene den Kleinen gleich und zücken Farbstift und Ausmalbuch zur Entspannung. Oder sie bauen Sehenswürdigkeiten aus Lego nach und posten ihr Werk stolz auf Social Media.

Unendliche Adoleszenz

Die Adoleszenz dauere heute ewig, denn die Erwachsenen weigerten sich, sich auch wie solche zu benehmen, so der oft gehörte Vorwurf. Sie drückten sich davor, Verantwortung zu übernehmen, eine eigene Meinung zu haben und dafür einzustehen. Sie zögen sich an wie Teenager und hätten Mühe damit, den Kinderkram den Kindern zu überlassen.

Dass an der Feststellung etwas dran ist, beweisen all die Kinderevents für Leute über 20, die Erwachsenen-Malbücher und auf Grosse ausgerichteten Lego-Sets. Aber warum haben all diese Kindersachen eigentlich solchen Erfolg bei (oft kinderlosen) Erwachsenen? Ist es wirklich der Wunsch nach ewiger Jugend, wie manche suggerieren? Oder nicht vielleicht doch die Tatsache, dass es einfach befreiend ist, sich zwischendurch einmal gehen zu lassen und kichernd durch eine Wanne voller Plastikbälle zu hüpfen?

Das innere Kind rauslassen

Was auch immer der Grund ist: Während man den Kinderlosen solcherlei Gehabe schnell als kindisches Tun vorwirft, dürfen wir Eltern in aller Ruhe Bilder ausmalen, über den Fussballplatz toben, Legotürme bauen und auf Spielgerüste klettern. Keiner wird uns deswegen belächeln, solange wir unsere Kinder im Schlepptau haben. Wir gelten im Gegenteil sogar als besonders engagierte Mütter und Väter, wenn wir unser inneres Kind herauslassen und es gemeinsam mit dem Nachwuchs über den Spielplatz wirbeln lassen.

Wunderbar, nicht wahr? Und im Gegensatz zu den Bölleliparty-Besuchern müssen wir dabei nicht einmal cool aussehen.