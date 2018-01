Die grosse Müdigkeit

Eigentlich schreibe ich nicht gerne Texte über den Schlafmangel von Eltern. Dabei läuft man zu sehr Gefahr, in einen Überbietungswettkampf zu geraten. Sowohl mit anderen Eltern als auch insbesondere mit Menschen, die keine Kinder haben.

«Wie, du hast wenig Schlaf?! Als ich heute Morgen meinen Sohn geweckt habe, dachte ich kurz, dass ich Kafka heisse und Käfer züchte.»

«Was heisst hier kurze Nacht? Ich wurde neulich gefragt, ob ich Kiefersperre habe, weil ich praktisch dauergähne.»

Ein bisschen ist es so wie diese Messerszene aus den alten «Crocodile Dundee»-Filmen:

Quelle: Youtube

«Das ist doch kein Schlafmangel. DAS hier ist Schlafmangel!»

Schwieriges Thema also. Aber ein sehr wichtiges. Denn gefühlt geht es alle an, und es macht etwas mit uns. Es verändert unser Verhalten, es beschneidet unsere Geduldsfäden und Aufmerksamkeitsspannen und bestimmt nachhaltig unseren Umgang mit anderen. Für Eltern gilt das insofern noch etwas mehr, weil sie die Störungsquelle ihres Nachtschlafes zumeist genau identifizieren können und diese dann am Morgen danach noch zu versorgen und zu bespielen haben. Das ist ein ziemlich bizarres Gefühl.

Wie macht das die Kleine bloss?

Die von Backenzahndurchbrüchen geplagte Einjährige, die die halbe Nacht im Dämmerzustand gegreint hat, wirkt morgens um 6.30 Uhr erstaunlich fit, möchte etwas essen und gefälligst unterhalten werden. Wie macht die das nur? Und überhaupt: Wie machen andere Eltern das? Wie soll man diese Phasen durchstehen, in denen ein oder mehrere Kinder die Nacht zum Tag machen und im Fünfminutentakt irgendetwas anliegt, obwohl man doch noch dringend etwas für das Büro morgen vorbereiten müsste? Ich will hier also keine Augenring-Olympiade veranstalten, sondern brauche ein paar Antworten. Mein Methodenrepertoire erschöpft sich regelmässig und wird auch nicht gerade dadurch aufgefrischt, dass sich das Gehirn im Laufe dieser Nächte immer breiiger anfühlt.

Wenn ich also während der Nachrichten kurz wegnicke und mich danach erfrischter fühle als nach dem, was sich nur mit sehr viel Sarkasmus als Nachtschlaf bezeichnen liesse.

Fünf, vier, drei …

Wenn sich die Lebenskomplizin nach der Arbeit aufs Sofa wirft und ich ihr halb im Scherz, halb im Ernst sage, sie sehe so müde aus, dass ich wahrscheinlich nur von fünf runterzählen müsste, bis sie schläft. Um dann nur mal so zum Spass tatsächlich zu zählen und bei zwei zu merken, dass sie bereits schläft.

Und wenn ich Sachen denke wie: «Meine Güte, sieht dieser Teppich bequem aus. Ich werde mich nur mal kurz um all die Bauklötze, Bücher, halben Helikopter und Puppenwagen drapieren, meine Augen ausruhen und …»

Dann ist es zu spät. Von Stressreduzierung, Achtsamkeits-Yoga und Arbeitsreduzierung zeigen sich Dauerbrenner wie «Das Kind ist krank», «Das Kind nölt dich voll, weil du wegen der Schule nervst, und kommt den ganzen Abend aus dem Zimmer gestürmt, weil irgendetwas mit der Schule ist» und natürlich «Der Dank dafür, dass du mir mein Lieblingsbuch mit den Krokodilen ca. 6 Millionen Mal vorgelesen hast, ist, dass ich die nächsten Monate schreiend wegen Nachtkrokodilen aufwache» vollkommen unbeeindruckt. Auch Aufteilen funktioniert schliesslich nicht mehr. Aus dem grosszügigen «Komm Schatz, ich mach das» wird ganz schnell ein verzweifeltes «Bitte lass heute nicht mich dran sein». Hat man eine gewisse Schwelle erst einmal überschritten, ist man gefühlt immer dran. Hinter dieser Schwelle liegt ein Niemandsland. In meinem Fall werden durch die fortschreitende Müdigkeit meine Nerven erst immer mehr strapaziert, bis sie zum Zerreissen gespannt sind. Und dann bin ich auf einmal derart fertig und so umfassend erschöpft, dass mir die meisten Dinge sehr egal werden. Das ist auch ganz nett so weit. Da das aber kein Dauerzustand sein kann, brauche ich dringend ein paar Tipps zum Überleben.

