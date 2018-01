Wenn die Familie weit weg wohnt

Unsere Zwillingssöhne waren ein halbes Jahr alt, als wir von Bern nach Mexiko-Stadt zogen. Da wir im Flugzeug nur zwei Koffer mitnehmen konnten, haben wir unser Hab und Gut auf dem Dachboden im Haus meiner Eltern eingestellt. Auch wenn das Gepäck leicht war, die Herzen waren es nicht: Der Abschied von meiner Familie und unseren Freunden ging uns sehr nah. Es tat weh, mitzuerleben, wie sich meine Eltern von ihren zwei jüngsten Enkeln, die nur wenige Monate zuvor in ihr Leben getreten waren, verabschieden mussten. Trost war, dass nun meine Schwiegereltern auf der anderen Seite des Atlantiks an der Reihe waren: Ihre Freude war riesig, als sie uns und insbesondere ihre beiden Enkelsöhne in ihrer Heimat in Empfang nehmen durften. Abschiedsschmerz da, Wiedersehensglück dort – zwiespältige Gefühle, die ein Stück weit zu unserer Beziehung gehören und uns auch in Zukunft begleiten sollten.

Während der drei Jahre, die wir in Mexiko-Stadt lebten, waren die vier Grosseltern für unsere Kinder auf unterschiedliche Art und Weise präsent. Die mexikanischen Abuelos im Alltag, die schweizerischen Grosseltern durch zahlreiche Briefe und Postkarten oder während Ferien, die sie entweder bei uns oder wir bei ihnen verbrachten. Mit unserem erneuten Wohnortswechsel nach Frankfurt am Main, wo wir seit sechs Jahren leben, verschoben sich die Enkel-Grosseltern-Beziehungen nochmals, auf beiden Seiten blieb der möglichst enge Kontakt aber bestehen.

Wenn die Grosseltern älter werden

Langsam kündigt sich nun allerdings eine neue Etappe an: Die Mobilität meiner Schwiegereltern nimmt ab, und Besuche bei uns werden schwieriger. Für uns vier wiederum ist eine Reise nach Mexiko mit hohen Kosten verbunden, die wir, gebunden an Arbeitszeiten, Stundenpläne und Schulferien, nur selten aufbringen können. Meine Schwiegereltern leiden unter der Distanz zu ihren beiden einzigen Enkelkindern; wir manchmal unter Schuldgefühlen, sie nicht besser unterstützen zu können. Auch die Kinder vermissen ihre Grosseltern. Die Situation ist, wie sie ist, und daran etwas zu ändern, ist derzeit schwierig. Insofern bringt es wenig, die Situation ständig zu bedauern – zumal bei uns ja auch noch erschwerend dazukommt, dass mein Mann und ich aus zwei verschiedenen Ländern stammen und wir in einem Drittland wohnen. Unabhängig davon, wo wir leben, die Eltern des einen sind immer weit weg.

Besinnung auf die eigenen Wurzeln

Wahrscheinlich war uns dieses Dilemma früher weniger bewusst, weil gegenseitige Besuche immer möglich und wir primär auf unsere eigene Familie konzentriert waren. Trotzdem staune ich manchmal, mit welcher Sorglosigkeit wir damals weggegangen sind. Heute stellen wir uns die bekannten Fragen, die mit «was wird sein, wenn…?» beginnen, viel häufiger. Auch bilde ich mir ein, dass man sich im Alter stärker auf die eigenen Wurzeln besinnt. Insofern bleibt es spannend – nicht nur für unsere Kinder, die ihren Lebensmittelpunkt bald selber bestimmen werden, sondern auch für meinen Mann und mich, wenn wir entscheiden müssen, wo wir spätere Lebensabschnitte und schliesslich unseren Lebensabend verbringen wollen. Natürlich kann auf dem Weg dorthin vieles passieren. Was ich aber jetzt schon weiss: Egal wo, ich möchte ein Gästezimmer und einen Dachboden haben, auf dem unsere Söhne ihren Besitz lagern können. Denn unabhängig davon, wofür sie sich im Leben entscheiden, ich wünsche ihnen, dass sie stets mit leichtem Gepäck unterwegs sein können – und mit möglichst leichten Herzen.

