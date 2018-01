Wohin mit meiner Wut?

Es ist mir bis heute ein Rätsel, warum werdende Eltern einen Geburtshilfekurs besuchen, aber niemand sie auf Wut, Aggressionen oder ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrem Nachwuchs vorbereitet.

Mir passierte es zum ersten Mal, als mein Sohn 14 Tage alt war. Er schrie und schrie und liess sich nicht einmal mehr durch die Brust beruhigen. Seit der Geburt hatte ich kaum Schlaf bekommen, und meine Kaiserschnittnarbe schmerzte grässlich. Irgendwann spürte ich dieses unglaublich negative Gefühl in mir aufsteigen. Darauf war ich nicht gefasst: Ja, ich hatte tatsächlich Aggressionen gegen dieses kleine, hilflose Wesen.

Über negative Gefühle gegenüber unseren Kindern sprechen wir ungern. Wütend auf sie zu sein, passt nicht in unseren Heile-Welt-Familien-Traum. In Zeiten von Weiterbildungen in gewaltloser Kommunikation und Referaten über Erziehung ohne Strafen ist ein «Heute hätte ich mein Kind am liebsten an die Wand geknallt» kein Best-Parents-Leistungsausweis.

Trotzanfälle und Regelbrüche

Verstehen Sie mich richtig: Ich finde gewaltlose Kommunikation grundsätzlich eine gute Sache, sofern ich die Energie dazu habe. Ich bin eine Verfechterin von empathischer und liebevoller Erziehung. Ich knalle also auch kein Kind an die Wand. Aber trotzdem bringt mich mein eigen Fleisch und Blut immer wieder zur Weissglut.

Meine dreijährige Tochter zum Beispiel. Sie findet es im Moment ungemein unterhaltsam, mich in den Oberarm zu beissen und ab und zu, so ganz aus dem Nichts an meinen Haaren zu ziehen. Ihr harter Hinterkopf traf auch schon etliche Male meine Oberlippe, weil sie sich beim Zähneputzen wehrt. Sie hat Trotzanfälle frühmorgens. Warum? Wegen allem.

Mein Sohn hält da locker mit: Sich nur schnell ein Sandwich für die Pause streichen, und die Küche sieht aus, als hätte uns eine Horde hungriger Hunde besucht. Dazu schnappt er sich immer wieder heimlich das Handy. Unsere Regel «Kein Handy vor der Schule»? Hach, vergessen.

Die Wut muss weg

Und ich? Ich mache Atemübungen und zähle – die Zornesröte im Gesicht – innerlich auf zehn. Auch wenn ich in den 13 Jahren, seit ich nun Mutter bin, einigermassen gelernt habe, mit Wut umzugehen, treibt mich dieses Gefühl immer noch in den Wahnsinn. Und macht mich hilflos.

Viel zu oft muss mein Mann als Ventil herhalten. Was mich wirklich nicht stolz macht. Ich versuche deshalb, möglichst viel Dampf abzulassen. Mit Schreiben zum Beispiel. Oder Sport. Mit exzessivem Hacken im Garten und Yoga.

In einer dieser Yoga-Stunden sollten wir kürzlich mit geschlossenen Augen etwas in unserem Leben visualisieren, was uns stört. Etwas, das wir nicht mehr in unserem Leben haben möchten. Wir sollten uns dann unser Leben ohne dieses Etwas vorstellen. Mein erster Gedanke war: Diese Wut muss weg. Dieses unnötige Gefühl soll aus meinem Leben verschwinden. Dann geht es allen besser, vor allem mir.

Die Wutkraft hat doch Potenzial …

Doch kann man auf Wut verzichten? Aggressionen einfach aus dem Leben streichen? Wohl kaum. Es wäre für unser Seelenleben kein guter Weg, so schön die Vorstellung auch sein mag. Stattdessen möchte ich versuchen, noch weniger damit zu hadern. Die Wut anzunehmen.

Vielleicht tut sie ab und zu doch ganz gut und zeigt mir, wann genug ist – ich mich mehr um mich kümmern müsste. Im besten Fall lerne ich irgendwann auch noch, wie ich die «Kraft der Wut» positiv nutze. Und damit zum Beispiel die Wäsche zusammenlege oder den Boden putze. Man darf ja noch hoffen, oder?

