Zeit für den Augenblick

«Schnell, schnell, vorwärts, wird sind spät dran!» Solche Sätze sage ich manchmal so oft zu unseren Kindern, dass es mir selbst negativ auffällt. Zum Glück konnten wir uns nun durch die Festtags- und Ferienzeit eine Weile wohltuend treiben lassen. Aber schon in Kürze gehts wieder los mit meinen «Schnell schnell»-Sprüchen und «Beeilt euch»-Befehlen.

Doch die Schule beginnt nun mal um 8.15 Uhr, die Spielgruppe um 8.30 Uhr. Auch der Zahnarzttermin der einen Tochter muss schon mal um 9.10 Uhr sein. Bis Mittag fällt womöglich noch die Deadline für einen Text bei mir an. Und parallel dazu sind um 11.30 Uhr der Kleine wieder von der Spielgruppe abzuholen und die Spaghetti zu kochen: Die Grösseren kommen um 12 Uhr heim – und müssen um 13.15 Uhr wieder los.

Und so weiter. Viele Eltern kennen das. Schule, Spielgruppe, Arzttermine, Hobbys, Haushaltspflichten, Abmachungen und Berufsarbeit: Manche Tage sind durchgetakteter als der Radetzkymarsch. (Klar, dass nicht selten Antrieb nötig ist, damit die Parade Schritt hält.)

Ein Büechli anschauen? Ja … nachher!

Nun, der Takt war schon da, bevor wir Kinder hatten. Die Messung der Zeit, die Einteilung in Einheiten und deren straffe Verplanung im Voraus stehen ja irgendwie für unsere Gesellschaft. So konnte es immer schon vorkommen, dass für ein Abendessen mit Freunden erst der dritte Donnerstag im übernächsten Monat infrage kam. Doch fiel es mir nie so auf. Das Schritthalten mit Terminen hatte ich längst verinnerlicht und niemand drückte ständig am Zeitlupeknopf herum.

Jetzt aber haben wir Kinder und unser Leben im Staccato wird mir fast täglich bewusst: Da sind die Grösseren mit Stundenplänen und Verpflichtungen, die vermehrt zu den eigenen dazukommen. Und da ist der Kleine, der noch voll im uhrenlosen Zeit-Raum-Kontinuum durch den Tag floatet – floaten möchte. Sein Zeitgefühl verträgt sich mit unserem Alltag wie eine elektronische Agenda mit einer altägyptischen Sonnenuhr. Zusammen ein Büechli anschauen? In Ruhe «wässerlen» am Lavabo? Im Garten einen Schneemann bauen? Allzu oft heisst es: Jaaa, aber … nachher … Erst müssen wir noch …

Häufiger mal kurz innehalten

Manchmal protestiert der Bub, wenn seine wieder mal zum Metronom mutierte Mutter auch ihn antreibt und auf später vertröstet. Erstaunlich oft aber kooperiert er. Natürlich bin ich froh darum. Er muss ja auch lernen, sich in und mit unserer Zeitrechnung zurechtzufinden. Dennoch wird es mir manchmal unbehaglich. Es sind die Momente, in denen ich mich frage, ob nicht vielmehr ich von ihm lernen sollte: Leben im Augenblick, ganz im Flow sein, voll bei einer Sache verweilen, ohne kritischen Blick zur Uhr.

Für so etwas müsste doch mehr Raum, oder Zeit, sein. Alle Termine, Pflichten und To-dos, ich muss sie ab sofort strengstens auf ihre Dringlichkeit prüfen! Doch, ach, es bleibt ja trotzdem meist genug übrig, um dem Familienleben wieder den Radetzky-Rhythmus zu verpassen, kaum sind die letzten Klänge des Neujahrskonzertes verhallt.

Solchen Gedanken hing ich nach, als ich kürzlich zufällig auf einen Kalenderspruch stiess: «Eine halbe Stunde Meditation ist absolut notwendig, ausser, wenn man sehr beschäftigt ist, dann braucht man eine ganze Stunde.» Das soll der Heilige Franz von Sales einst gesagt haben. Ich musste lachen – und fühlte mich ein bisschen ertappt. Die Idee, täglich eine Stunde früher aufzustehen, um zu meditieren, verwarf ich. Aber eine sinngemässe Umsetzung, zum Beispiel tief durchatmen und kurz innehalten, grade wenn das Gefühl der Hetze am Stärksten ist: Ich finde, das hätte was. Die Minute, die dies braucht, sollte drin sein. Sie wird uns unwesentlich verspäten, aber die Stimmung – so hoffe ich – wesentlich entspannen. Ups, dabei wollte ich es dieses Jahr eigentlich bleiben lassen mit Neujahrsvorsätzen.

