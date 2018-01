Best of: Mein Sohn hat eine neue Mutter

Unsere Bloggerinnen und Blogger geniessen derzeit die Feiertage. Wir publizieren deshalb heute diesen Beitrag vom 14. August 2017, der besonders viel zu reden gab.

Nebenan im Kinderzimmer ist es still. Aber die Stille atmet nicht. Nur noch ich atme in der ehemaligen Familienwohnung. Neben meinem Zimmer bleibt alles so, wie es mein sechsjähriger Sohn liegen gelassen hat. Fünf Tage wird es dauern, bis die Spielsachen wieder lebendig werden. Fünf Tage ohne meinen Sohn, nach fünf Tagen, die dicht mit Job und Kind gefüllt waren. Jetzt bin ich wieder alleine, und mein Kind ist bei seinem Papa. Aber nicht nur das. Er ist bei einer anderen Frau.

Vier Monate nach unserer räumlichen Trennung stellte sein Papa sie ihm vor, wenige Tage vor Weihnachten. Die ersten Weihnachten, die wir nicht mehr zu dritt feierten, kurz nachdem mein Sohn realisierte, dass Mama und Papa nicht mehr zusammen sind. «Meine Mama und mein Papa sind kein Liebespaar mehr», sagte er allen und überall. Ein Wort, das eigentlich Erwachsene brauchen. Und weil sein Papa mit seinen Liebsten feiern wollte, feierte also mein Sohn mit der Liebsten seines Papas Weihnachten. Eine Frau, die er dazumal kaum kannte, eine Frau, die ich nicht kenne. Die ich nicht kennen lernen wollte.

Eine neue Figur im Familienroman

Weshalb auch? «Mama, sprich doch mal mit ihr», sagte mein Sohn. Ich schüttelte unmerklich den Kopf. Kurz darauf zogen sein Papa und diese Frau zusammen und mit ihnen zur Hälfte auch mein Sohn. Jetzt wohnt diese Frau zu 50 Prozent mit ihm zusammen. Sie kocht für ihn, sie legt ihn schlafen, sie weckt ihn, sie wäscht seine Kleider, sie tröstet ihn, sie begleitet ihn zum Arzt, sie geht mit ihm in die Ferien. Das macht sie alles, während es bei mir in der Wohnung still ist und ich alleine weiteratme. Sie umarmt ihn und nennt ihn «mein Schatz»; ich habe es im Treppenhaus gehört.

Letzthin sagte mir mein Sohn, dass sie ihm erklärte, weshalb Frauen unten rausbluten. Sie klärt meinen Sohn also auch auf. Wäre das nicht meine Rolle? Sollte ich nun alles im Schnelldurchlauf machen, damit immer ich die Schnellere bin? «Papa kann ja auch zwei Frauen haben – dich und sie. Ich habe ja auch zwei Mütter», sagte mir mein Sohn letzthin. «Weisst du, Mama, sie ist jetzt meine zweite Mutter.»

Eine Mutter, die ihr Kind nicht im Bauch trug und nicht seine ersten Bewegungen spürte. Eine Mutter, die ihr Kind nicht gebar und die nicht viele Nächte ohne Schlaf blieb. Eine Mutter, die ihn nicht mit schmerzenden Brüsten weiter stillte. Eine Mutter, die einfach in sein Leben tritt, als wäre sie eine neue Figur, die in einem Familienroman neu eingeführt wird.

Ist sie besser als ich?

Ja, so ist das, sie ist eine Figur, die nun in die Lebensgeschichte meines Sohnes tritt. Sie geht mit ihm klettern, sie geht mit ihm inlineskaten und surfen. Dinge, die ich nicht tue, nicht gerne tue. «Mama, das ist mega lässig», sagt mein Sohn. Es sind Dinge, die mein Sohn gerne tut. Soll ich diese Dinge nun auch alle machen, damit ich etwas Lässiges mit ihm mache und sie vielleicht weniger lässig wird? Ich frage mich, wie sie wohl riecht, diese zweite Mutter. Ich frage mich, ob sie auch zusammen kichern können, wie ich das mit ihm kann. Ich frage mich, ob mein Junge sie nackt aus der Dusche kommen sieht. Ich frage mich, ob sie auch mit ihm betet.

Was erzählt er ihr? Erzählt er ihr etwas, was er mir nicht erzählt? Während ich diesen Text schreibe, wird mir klar, dass ich nichts über diese Frau weiss, ausser dass sie viel Zeit mit meinem Jungen verbringt – und mir wird klar, dass nun die Zeit gekommen ist, sie kennen zu lernen. Sie zu beschnuppern, ihr in die Augen zu sehen, ihr die Hand zu geben.

Lesen Sie zu diesem Thema auch: «Wenn sich gute Freunde trennen», «Faire Kostenteilung – auch ohne Trauschein» und «Getrennt oder allein erziehen?».