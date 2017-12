Sandwesten für Zappelkinder

Schülerinnen und Schüler haben es oft ganz schön schwer. Manche von ihnen, so las man in den letzten Tagen vor allem in der deutschen Presse, haben in ihrem Schulalltag noch schwerer zu tragen. Es geht nicht um übergewichtige Schultheks, sondern um Sandwesten. Die bis zu fünf Kilo schweren Hilfsmittel sollen unruhigen Kindern in Hamburger Grundschulen helfen, zur Ruhe zu kommen.

Darüber kann man sich natürlich empören. Jesses! Die armen Kinder werden in Zwangsjacken gesteckt, die sie auf ihre Stühlchen niederdrücken! Ich aber finde: Sandwesten in der Schule, warum nicht?

Ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Weste tatsächlich helfen kann. Auch auf Babys wirkt eine gewisse Enge beruhigend, ich denke da ans Pucken oder das Tragetuch. Grösseren Kindern, die sich nicht mehr spüren oder ausser sich sind, kann eine Sandweste vielleicht helfen, wieder mehr bei sich zu sein.

Leichter, als man denkt

Wichtig finde ich, dass die Schülerinnen und Schüler die Westen freiwillig tragen. Zudem ist es gut, zu wissen, dass nicht einfach jedes Kind fünf Kilo umgeschnallt bekommt. Gemäss Hersteller Beluga wiegen die Westen bei jüngeren Kindern zwischen 1,2 und 2,5 Kilo. Und es tragen auch nicht alle Kinder eine Weste: In Hamburg kommen sie in Integrationsklassen bei Kinder mit ADHS zum Einsatz. Wenn Sandwesten auch unruhigen Kindern ohne Diagnose helfen: Warum nicht?



In den USA erfunden und dort offensichtlich schon länger im Einsatz: Sandwesten im Schulzimmer.

Grundsätzlich begrüsse ich es, wenn in der Schule neue Methoden ausprobiert werden. Zu meiner Schulzeit musste man noch vor die Tür, wenn man den Unterricht störte. Das hilft vor allem der Lehrperson, die mehr Ruhe im Klassenzimmer hat, wenn der Störenfried draussen ist. Aber ob sich das Kind in der Garderobe alleine beruhigen kann? Eine schöne Variante gab es im Kindergarten meiner Tochter: ein kleines Zelt, in das sich die Kinder zurückziehen konnten. Eine reizarme Umgebung, in der man sich aufgehoben, aber nicht unbedingt ausgeschlossen fühlt.

Mehr Gewicht oder mehr Bewegung?

Wenn Sandwesten im Schulzimmer zum Einsatz kommen, ist es wichtig, dass die Kinder nicht stundenlang damit an ihren Pültli sitzen. Aber das sollten sie auch ohne Sandweste nicht müssen. Kinder sind Bewegungsmenschen und nicht dafür gemacht, ewig über ein Blatt gebeugt auf einem Stuhl zu sitzen. In der Klasse meiner Tochter finden regelmässig Bewegungseinheiten wie Morgengymnastik, Tanzspiele oder Hüpfen statt. Danach, so die Lehrerin, sei es jeweils wieder viel ruhiger im Klassenzimmer.

Ob einzelne Kinder nun Sandwesten anziehen, an einem Stehpult arbeiten oder lärmreduzierende Kopfhörer tragen: Wenn es freiwillig erfolgt und nützt, so schadet es bestimmt nicht. Und anstatt auf empörte Eltern oder kritische Kinderpsychologen zu hören, könnte man ja mal die Kinder fragen. Oft sind sie offener für neue Ideen als wir Erwachsenen.