So feiern wir Weihnachten

Bloss keine Überraschungen!

Das Schöne an Weihnachten war für mich die Vorhersehbarkeit. Bloss keine Überraschungen! Am 24. Dezember gingen wir nachmittags immer ins Kindertheater. Danach gab es Apéro: für mich Tomatensaft mit Maggi und dazu Zweifel Chips Paprika. Zu Hause ging es weiter mit Fondue chinoise, Spitzbuben und Udo Jürgens. Die einzige böse Überraschung, ca. 1987: Das herbeigewünschte Poppels-Stofftier entfaltete sich doch nicht – wie in der Fernsehwerbung angedeutet – von selber. (Nadia Meier)

Driving Home for Christmas

In den nächsten Tagen werden wir 1400 Kilometer zurücklegen, um viermal Weihnachten zu feiern. Jaja, die Freuden multinationaler Familien mit geschiedenen Grosseltern. Immerhin bleiben die einzelnen Feste zwinglianisch schlicht ohne Weihnachtsgans, Gesänge und dergleichen Firlefanz. Seit wir unter den Erwachsenen Nichtschenkungspakte abgeschlossen haben, gehe ich ganz entspannt in die Festtage. Ich mag zwar Weihnachten nicht, dafür Roadtrips umso mehr. (Markus Tschannen)

Wir feiern schon mal vor

Unser Heiligabend ist heute. Es ist die letzte Weihnachtsfeier dieses Jahres, danach sitzen wir im Flieger. Medellin soll berühmt sein für seine bunten, kunstvoll arrangierten Lichter zu dieser Zeit. Aber weihnächtlich? Sicher exotisch. Doch das macht nichts, wir feiern ja schon heute: Festessen bei meiner Mutter; drei Generationen, wieder mal alle zusammen um einen Tisch. Geschmückte Tanne, Kerzen überall, riesige Geschenke für die Kleinsten, swingende englische Weihnachtslieder im Hintergrund. Zur Tradition gehört auch: Die Gäste steuern Dessert und Vorspeise bei und die Erwachsenen geben einander keine Geschenke. (Gabriela Braun)

Endlich Zeit für meine Lebenskomplizin

Ich freu mich auf die Familie. Aber am meisten freue ich mich auf meine Lebenskomplizin. Zum Jahresende ist das mit unseren Jobs und den Fantastischen Vier so anstrengend, dass wir uns über Wochen oftmals nur die Klinke in die Hand drücken. Weihnachten ist dann endlich mehr als «Ach, hallo. Auch da?!»

Weihnachten heisst für mich, sich mal wieder gut finden und Pläne schmieden können, während die Grossfamilie die Zwerge mitbetreut. Natürlich ist das chaotisch und laut. Aber eben auch Luxus und ein grosses Geschenk. (Nils Pickert)

Verschupfte Tännchen und Geschenke

Ich liebe Weihnachten! Und die Zeit davor (abgesehen vom allmorgendlichen, Adventskalender-bedingten Frühstart in den Tag). So freue ich mich jedes Jahr von Neuem darauf, mit den Kindern den Baum auszusuchen – ein etwa zweistündiges Unterfangen, schliesslich müssen sich alle drei einig sein. Und am Ende tragen wir oft nicht den schönsten Baum nach Hause, sondern «den armen krummen, den sonst keiner will».

Wenn meine Eltern und meine Schwester an Heiligabend zu Besuch kommen, präsentieren die Kinder als Erstes unseren geschmückten Baum inklusive seiner Geschichte und freuen sich, wenn alle das verschupfte Tännchen bewundern. Bis die Geschenke darunter liegen. Dann gerät das Bäumchen vorübergehend in den Hintergrund. (Jeanette Kuster)