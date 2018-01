«Konnichiwa» und «Härzlech wüukomme»

Zu Beginn des Schuljahres ist es an der hiesigen Grundschule Brauch, die neuen Erstklässler und Eltern in der Aula feierlich zu begrüssen. Neben einer Ansprache durch die Schulleitung und einigen Tanz- oder Gesangsproduktionen höherer Klassen, gehört es dazu, dass die Schülerschaft die Kleinsten und deren Familien in den unterschiedlichen Sprachen, die an der Schule gesprochen werden, willkommen heissen.

Da die spanischsprachige Fraktion weit grösser ist als die schweizerdeutsche, trifft unsere Söhne jeweils das Los, sich mit den Worten «Härzlich wüukomme a üsere Schueu» ans Publikum zu wenden, wofür sie meistens einen Lacher ernten. Doch unabhängig davon, ob die Kinder ihre Begrüssungsworte nun auf Schweizerdeutsch, Türkisch, Kroatisch, Japanisch oder Schwedisch ins Mikrofon sprechen, tragen sie ein wichtiges Anliegen der Schule ins Publikum hinaus, nämlich: Wir sind eine Multikulti-Schule und stolz darauf!

In der Klasse unseres einen Sohnes liegt der Anteil mehrsprachiger Kinder bei zwei Dritteln. Bei den allermeisten Kindern ist Deutsch die aktiv stärkste Sprache, was auch damit zusammenhängt, dass viele Elternteile ebenfalls in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und Deutsch längst zu einer ihrer Herkunftssprachen gehört. Zudem ist es die Sprache, in der sie lesen und schreiben gelernt haben.

Tücken eines mehrsprachigen Familienalltags

Ich sehe es als Geschenk, wenn Kinder von Haus aus mehrere Sprachen lernen; nichtsdestotrotz fordert uns die Mehrsprachigkeit im Familienalltag manchmal auch heraus. Denn bekanntlich transportiert Sprache ja sehr viel mehr als nur Informationen. Bestimmt ist es ein Glücksfall, wenn jeder die Sprache des anderen versteht. So kann ich mir nur schwer vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn sich die anderen Familienmitglieder in einer Sprache austauschen, die ich nicht verstehe (und umgekehrt). Gleichzeitig fände ich es aber auch schwierig, mich mit den Kindern konsequent in einer Sprache unterhalten zu müssen, die nicht meine Muttersprache ist (nach dem Prinzip der Familiensprache).

Während wir anfangs darauf pochten, dass die Kinder mit ihrem Vater Spanisch und mit mir Schweizerdeutsch reden, haben wir inzwischen eingesehen, dass sie selber entscheiden müssen, wie sie sich mit uns unterhalten wollen. Es bringt nichts, wenn ich darauf beharre, dass sie mir etwas in Dialekt erzählen, wenn sie es lieber auf Hochdeutsch tun; genauso kann die ständige Aufforderung, doch bitte Spanisch zu reden, dazu führen, dass sie sich – ganz nach dem Prinzip des geringsten Widerstands – einfach an mich und nicht an ihren Vater wenden.

Mehrsprachigkeit als Chance

Von Fachleuten wird oft empfohlen, dass jedes Elternteil konsequent in (s)einer Sprache spricht. Doch selbst da bestätigt die Ausnahme die Regel, denn je nach Kontext und Situation macht es einfach keinen Sinn, Schweizerdeutsch bzw. Spanisch zu sprechen, insbesondere dann nicht, wenn andere Leute anwesend sind.

So oder so finde ich es immer wieder beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit Kinder von der einen Sprache in die andere wechseln – eine Fähigkeit, die später nur noch schwer zu erlangen ist. Umso erfreulicher ist es, dass Mehrsprachigkeit längst als Chance wahrgenommen wird; und dass die Zeiten, in denen man fremdsprachigen Eltern noch davon abriet, mit ihrem Nachwuchs ihre Muttersprache(n) zu reden, weitgehend vorbei sind.