Das kann mein Kind auch!

Filmstars, Start-up-Gründerinnen, Buchautoren: Menschen mit Downsyndrom können heute viel erreichen. Und genau das setzt die Eltern spezieller Kinder unter Druck.

Menschen mit Downsyndrom sind heutzutage Kunstturner, Schauspielerinnen, Künstler, Fotomodels, Tänzerinnen, führen durch Ausstellungen und sind sogar Gegenstand von Ausstellungen in grossen Museen. Sie arbeiten in Coiffeursalons, in Restaurantküchen oder haben ein eigenes Business. Ach, und dann gibt es noch diesen Spanier, der sogar die Uni besucht und in einem vielbeachteten Spielfilm mitgespielt hat. Jede Mutter möchte, dass auch dem eigenen Kind alle Türen offenstehen, und in Anbetracht obiger Meldungen kommt man leicht auf Gedanken wie: «Das kann meine Tochter auch.»

Auch ich habe eine Vision für meine Tochter. Sie soll ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes Leben führen. Auch ihr soll die Berufswelt offenstehen, auch sie soll werden, was sie möchte. Mit ein wenig zusätzlicher Förderung sollte das zu schaffen sein. Aber ihre Chancen, die muss sie jetzt nutzen.

Jetzt, wo Menschen mit Downsyndrom – falls sie den Weg ins Leben überhaupt überleben – als Menschen mit durchaus wertvollen Fähigkeit wahrgenommen werden, jetzt sollen sie diese doch auch sinnvoll einsetzen und etwas aus sich machen, oder? Doch mit dieser Einstellung setze ich mich, sie, uns, immer wieder unter Druck.

Besonders begabte Vorbilder

Dass mein Kind in die Gesellschaft integriert werden kann, war für mich von Anfang an der Strohhalm, an den ich mich klammerte. Mein Kind sollte auch integriert werden in den Bereich, der uns Schweizern so unglaublich wichtig ist, in die Berufswelt. All diese Berichte von gelungenen Integrationsprojekten – heute nennt man es ja Inklusion – habe ich verschlungen. Diese Zeugnisse von erfolgreichen Lebensläufen von Menschen mit Trisomie 21 sind mein Massstab.

Auch an mich selbst stelle ich hohe Ansprüche und nehme mir aussergewöhnlich begabte und erfolgreiche Menschen zum Vorbild. Also tue ich das für meine Tochter auch. Man könnte es ja als schönes Indiz dafür sehen, wie viel ich ihr zutraue. Aber eigentlich habe ich mich selber schon immer wieder mal damit überfordert. Und sie sowieso.

Jede und jeder, der selber Kinder hat, weiss, dass solche Rechnungen selten aufgehen. Wieso sollte es sich mit unseren speziellen Kindern anders verhalten? Zudem kommt der Verdacht auf, dass das spezielle Kind etwas Besonderes erreichen soll, gerade weil es speziell ist, und in den Augen vieler für unfähig gehalten wird. Als Frau und als Mutter sollte man es sowieso besser wissen, müssen wir uns doch immer noch besonders stark einsetzen, um gerade mal annähernd gleichwertig wie die Männer behandelt zu werden. Muss sich jetzt auch noch die Tochter mit Downsyndrom speziell beweisen?

Meine Ambitionen sind nicht ihre

Pushen geht nicht. Meine Tochter jedenfalls widersetzt sich jeglichen Förderungsversuchen standhaft, vor allem seit sie erwachsen ist und so auch ein gewisses Gefühl für Eigenständigkeit entwickelt hat. Dieses orientiert sich allerdings vor allem an ihrem Lustprinzip und weniger an dem Motto: Wer selbst entscheiden will, muss auch die Verantwortung dafür übernehmen. Also, was kann und soll ich als Mutter noch beeinflussen? Irgendwann liegt ihr Leben doch auch – wenigstens zu einem gewissen Teil – in ihrer eigenen Hand.

Und mir wird klar, dass es durchaus möglich ist, dass sie nicht die Bühnen der Welt bespielen will, dass sie keine Kunstturnermedaille gewinnen, kein Buch schreiben und kein Restaurant führen will. Viel lieber will sie chillen, es gemütlich haben mit Freunden, feiern, lachen und eine gute Zeit haben. Arbeiten findet sie mühsam, an irgendeinem spannenden Projekt mit anderen speziellen Menschen will sie nicht mitarbeiten, und für tolle Fotos will sie auch nicht Modell stehen.

Wenn ich hier so aufzähle, was meine Tochter alles nicht will, dann klingt das irgendwie beleidigt, und mir wird bewusst, dass ich mich einmal mehr selbst hinterfragen muss. Meine Ambitionen sind nicht ihre. Meine Vorstellungen von «etwas aus seinem Leben machen» auch nicht. Vielleicht braucht sie auch noch Zeit, um überhaupt herauszufinden, was sie möchte. Oder vielleicht ist sie einfach zufrieden mit ihrer Tätigkeit und ihrem Wohnplatz in der Stiftung und will momentan einfach nicht mehr und nichts anderes.

Einmal mehr lerne ich, meine eigenen Erwartungen nicht auf andere zu übertragen, meine Tochter ihre eigenen Entscheidungen fällen zu lassen und auch zuzulassen, dass sie vielleicht gar keine Entscheidungen fällen will, sondern alles gut und bequem findet, wie es ist. Sie erteilt mir also eine weitere Lebenslektion in Sachen Vertrauen und Loslassen. Wenn das Leben geniessen, so gut es geht, nicht das Wichtigste ist – was dann?