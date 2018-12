Mit Swissôtel das SOS-Kinderdorf unterstützen

MAKE A WISH und per Mausklick Kindern in Not helfen: Swissôtel hält einen Betrag für die Sensibilisierungskampagne für SOS-Kinderdorf bereit. Jetzt sind Sie an der Reihe: Mit jedem Kommentar und jedem «Share» dieses Artikels wird der Spendenanteil, den Swissôtel im Namen der Mamablog-Community an die Stiftung SOS-Kinderdorf Schweiz überreicht, erhöht. Helfen Sie mit!

Auf der ganzen Welt geraten Kinder und Jugendliche in Not. Ob durch Krieg und Konflikte oder soziale Benachteiligung und Armut: Die Folgen von Vernachlässigung und Misshandlung sind schwerwiegend. Ohne ein sicheres Zuhause und ein Gefühl von Geborgenheit und Schutz fällt es diesen Kindern schwer, zu Erwachsenen zu werden, die eigenständig die Herausforderungen des Lebens meistern.

Genau für diese Kinder steht die Organisation SOS Kinderdorf ein. Die 1949 vom Österreicher Hermann Gmeiner gegründete Stiftung gibt mittlerweile in 134 Ländern Kindern ein sicheres, langfristiges Zuhause und stärkt gefährdete Familien. Dies ermöglicht ihnen ein besseres Leben und eine Zukunft, die von Hoffnung und Zuversicht geprägt ist.

Ziel ist es, jungen Menschen einen Platz in der Gesellschaft zu geben. Diese wiederum geben ihre Erfahrungen später an andere weiter. Aktuell sind 1,5 Millionen Kinder und Erwachsene Teil der Programme von SOS-Kinderdorf. Die positiven sozialen Auswirkungen sind enorm.

Swissôtel Hotels & Resorts unterstützt bereits seit 1999 die Stiftung SOS-Kinderdorf. In den fast 20 Jahren gemeinsamen Engagements haben wir schon sehr viel bewirkt. Mit Ihrer Hilfe können wir jetzt noch viel mehr erreichen!

Das Engagement zum Wohl der Kinder

Allein seit 2008 konnte Swissôtel über 250’000 Franken für die SOS-Kinderdörfer sammeln. Dass die Anliegen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen uns wichtig sind, spiegelt sich auch in unserem Angebot wider.

So sind in allen unsere Hotels und Resorts «Kids Rooms» eingeführt worden, die speziell für die Bedürfnisse und Wünsche von Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen eingerichtet sind – altersgerecht in drei verschiedenen Kategorien.

So wird nicht nur unseren jüngeren Gästen eine Wohlfühl-Oase geboten, sondern auch ihren Eltern, die im direkt angrenzenden Zimmer wohnen. Sie können sich darauf verlassen, dass ihre Kids nicht nur wohlauf sind, sondern in ihrem eigenen «kleinen Zuhause» auch richtig Spass haben.

