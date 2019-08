Zwei Frauen, die die Kirche veränderten

Am 1. Januar 1519 bestieg Zwingli erstmals die Kanzel des Zürcher Grossmünsters – der Beginn der Reformation. Am Sonntag, 3. August 1919 – also vor 100 Jahren – bestieg wieder eine Persönlichkeit die Grossmünster-Kanzel: Rosa Gutknecht, die erste Pfarrerin am Grossmünster. Seit 1919 gibt es Pfarrerinnen bei den Schweizer Reformierten.

Rosa Gutknecht (1885–1959) hat als erste Schweizerin Theologie studiert. Ein halbes Jahr später schloss Elise Pfister (1886-1944) das Studium ab. Am 27. Oktober 1918 wurden die beiden früheren Primarlehrerinnen zusammen mit vier Männern im Zürcher St. Peter zum Pfarramt einer Landeskirche ordiniert – als erste Frauen europaweit. Der «Tages-Anzeiger» ging kurz darauf ein:

Heute würde man das bestimmt anders formulieren – doch der «Tages-Anzeiger» ging als einzige Tageszeitung auf die erste Frauenordination ein. Das historische Ereignis spielte sich fern des öffentlichen Interesses ab. Das kurz zuvor aufgehobene Versammlungsverbot wegen der Grippeepidemie wirkte immer noch nach.

Gleichstellung erst 1963

Viel wichtiger war jedoch, dass beide Theologinnen 1919 ins Pfarramt traten, zuerst Elise Pfister in Zürich-Neumünster, ein halbes Jahr später Rosa Gutknecht am Grossmünster. Die offizielle Amtsbezeichnung war Pfarrhelferin, sie selber sahen sich als «weibliche Pfarrer unter dem Namen Pfarrhelferin», und die Gemeindeglieder sprachen anerkennend von ihrer «Fräulein Pfarrer». Beide amteten auf gemeindeeigenen Pfarrstellen und predigten regelmässig. Später kamen Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen und Konfirmationen hinzu – praktisch alle pfarramtlichen Aufgaben. Gutknecht hätte gerne mehr Gottesdienste und weniger Sozial- und Verwaltungsarbeit ausgeführt.

1963 wurden im Kanton Zürich die Pfarrerinnen den Pfarrern gleichgestellt. Vorher konnten sie nicht auf die vom Kanton (höher) besoldeten Pfarrstellen gewählt werden. Dazu hätten die stimmberechtigten Männer einer Gesetzesänderung zustimmen müssen. Das blieb in der Männerdemokratie jahrzehntelang völlig illusorisch. Die Einführung des kantonalen Frauenstimmrechts beispielsweise gelang erst 1970 im achten Anlauf.

Um die Volksabstimmung zu umgehen, wollte die reformierte Zürcher Kirche die Kirchenordnung ändern und so Frauen auf die staatlichen Pfarrstellen zulassen. Doch der Regierungsrat verweigerte 1921 die erforderliche Zustimmung, und das Bundesgericht deckte diesen Entscheid. Die Kirchenpflege Neumünster hatte an das höchste Schweizer Gericht rekurriert, weil sie Elise Pfister für eine solche Pfarrstelle vorsah.

«Feminisierung» der Religion

In den reformierten Kantonalkirchen der Schweiz wirkten zwischen 1919 und der Gleichstellung in den 1960er-Jahren lediglich 48 Frauen im Pfarramt. Viel zu wenige Kirchgemeinden waren bereit, zusätzliche gemeindeeigene Pfarrstellen für Theologinnen zu schaffen. Dabei verrichteten diese ausgezeichnete Arbeit und wurden von den Gemeindegliedern sehr geschätzt. Widerstand kam vor allem von ein paar kantonalen Kirchenbehörden, die den Theologinnen jegliche pfarramtliche Tätigkeit verweigerten oder den Handlungsspielraum möglichst einschränkten. Auch einige Pfarrherren verhielten sich äusserst unkollegial, wenn sie ihnen etwa die Feier des Abendmahlsgottesdienstes untersagten.

Keine Kirchenbehörde wagte es, gegen dieses willkürliche Verhalten einzuschreiten. Schliesslich waren auch in anderen Kantonen die Stimmberechtigten noch nicht bereit, Pfarrerinnen wie Pfarrer zuzulassen. In keinem andern Beruf war die Zulassung von Frauen so umstritten, wurde so hitzig darüber diskutiert und mussten sogar Volksabstimmungen darüber entscheiden.

1961 lag der Frauenanteil im Pfarramt erst bei 1,3 Prozent. Mit der Einführung der Gleichstellung wurde es möglich, Theologinnen auch in Kirchgemeinden mit nur einer Pfarrstelle zu wählen. Nun kletterte der Frauenanteil bis 1999 auf 21,5 und betrug Anfang 2018 40,4 Prozent. Diesen Anstieg empfanden einige Kirchenoberen als so rasant, dass sie meinten, vor einer Feminisierung warnen zu müssen.

Wegbereiterinnen der Emanzipation

100 Jahre Frauen im Pfarramt brachten viel Veränderung. Viele Frauen fanden leichter Zugang zu einer Seelsorgerin. Pfarrerinnen boten bewusst Veranstaltungen für ein weibliches Publikum an. Die Kirche präsentiert sich seither bunter, aufregender und spirituell reicher.

Pfarrerinnen standen auf der Kanzel, bevor die ersten 1.-August-Rednerinnen die Rednerkanzel bestiegen. Während Jahrzehnten waren sie praktisch die einzigen Frauen, die im öffentlichen Raum auftraten. 1963 schrieb eine Frau an eine frühe Pfarrerin: «Du warst bahnbrechend für uns Frauen.» Und eine andere meinte rückblickend, dass die Zeit mit «Fräulein Pfarrer» für viele «grundlegend für den späteren Einsatz für die Gleichberechtigung von Mann und Frau» geworden sei. Die Pfarrerin – eine frühe Wegbereiterin der Frauenemanzipation.

Zwingli und die Reformatoren wurden schweizweit ein ganzes Jahr lang gefeiert. Elise Pfister, Rosa Gutknecht und ihre Nachfolgerinnen gingen dagegen (fast) vergessen.