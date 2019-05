Warum die Frauen wieder streiken

Am 14. Juni 1991 war die Schweiz pink. In den verschiedensten Lilatönen gekleidet gingen Hunderttausende von Frauen landesweit auf die Strassen. Ihre Forderung: den Gleichstellungsartikel, der seit zehn Jahren in der Bundesverfassung verankert war, endlich umzusetzen.

Die Idee für einen landesweiten Streik stammt aus dem Jura, dem Vallée de Joux. Arbeiterinnen in der Uhrenindustrie empörten sich dort über die Niedriglohnpolitik und die ungleichen Löhne zwischen Mann und Frau in ihrer Branche. Christiane Brunner, damals Zentralsekretärin des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterinnenverbands, trug die Idee zum Streik in die Führungsgremien der Gewerkschaft. Trotz einiger skeptischer Kollegen gelang es ihr, den Antrag durchzusetzen. Im Herbst 1990 war es beschlossene Sache: am 14. Juni 1991 steht alles still.

Über fünfzig lokale Streikkomitees sind im Vorfeld entstanden. Neben Gewerkschaftsfunktionärinnen haben sich die meisten Frauenorganisationen an den Vorbereitungen beteiligt. Die grosse Ausnahme ist der Bund Schweizerischer Frauenvereine geblieben. Am Streik selber nehmen Frauen (und auch Männer) unterschiedlichster Herkunft, sozialem Status und Alters teil. Sie veranstalten Protestaktionen, bieten Streikküchen und Kinderhütedienste an.

«Fifty-Fifty statt Sixty-Nine»

Allein in Zürich sind es rund 15’000 Protestierende, die im Sternmarsch Richtung Helvetiaplatz schreiten. Mit Transparenten wie «Frauenquote! Fifty-Fifty statt Sixty-Nine» oder «Frauen wollen Taten sehen» fordern sie zum Handeln auf. Neben ihrer Hauptforderung, den Gleichstellungsartikel endlich gesetzlich zu verankern, verlangen die Streikenden konkret: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mehr Frauen in Führungspositionen und die Anerkennung der Hausfrauenarbeit.

Zahlenmässig ist die Protestaktion ein voller Erfolg. Doch wie sieht es mit der Resonanz des Streiks aus? Im unmittelbaren Nachgang des Streiks versuchen die Medien krampfhaft dessen Entpolitisierung. Es sei kein Streik gewesen, sondern ein grosses Volksfest, witzeln sie.

Auf erste Erfolge folgte zu wenig

Unmittelbar gelang es den Frauen insbesondere durch den Frauenstreik, Netzwerke aufzubauen und politisch zu mobilisieren. Dies kam ihnen zwei Jahre später bei der Nichtwahl von Christiane Brunner in den Bundesrat zugute. Spontan mobilisierten die Frauen eine überzeugende Protestbewegung. Eine Woche später sahen sich die Bürgerlichen gezwungen, Ruth Dreifuss in den Bundesrat zu wählen. 1996 erliessen die eidgenössischen Räte endlich das Gleichstellungsgesetz, das verbindliche Regeln für die Umsetzung des Gleichstellungsartikels enthielt.

Der Grossteil der Forderungen jedoch, für die die Frauen damals lauthals auf die Strasse gingen, sind bis heute nicht umgesetzt. Neben der Lohndiskriminierung sind Frauen weiterhin in Führungspositionen stark untervertreten, typische Frauenberufe sind noch immer deutlich unterbezahlt. Auch die Betreuungs-, Pflege- Sorge- und Beziehungsarbeit ist als unbezahlte Arbeit weiterhin mit nachteiligen finanziellen Folgen verbunden. Und diese Care-Arbeit ist nach wie vor mehrheitlich Frauenarbeit.

Grund genug für die Gewerkschaften, erneut zu einem «Frauen*streiktag» aufzurufen. Am 14. Juni 2019 steht, wenn Frau will, alles still.

Über die Autorinnen: Mirjam Janett ist Historikerin und promoviert an der Universität Basel. Jessica Meister arbeitet für die Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins. Beide sind Mitglieder des Vereins Frauenstadtrundgang Zürich.