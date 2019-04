Ein Übungsmanöver mit 749 Toten?

Der Küstenstreifen Slapton Sands in der südwestenglischen Grafschaft Devon ist heute ein Paradies. An den weiten Sandstrand haben sich ein paar wetterfeste Camper verirrt – ansonsten Natur pur. Vor 75 Jahren, in der Nacht vom 27. auf den 28. April 1944 war hier jedoch die Hölle los: US-amerikanische Landungsboote übten die Invasion unter dem Codenamen «Operation Tiger» auf den von Hitler-Deutschland besetzten Kontinent. Die Schiffe sollten möglichst viele Soldaten in möglichst kurzer Zeit an der Küste absetzen. Sie gerieten dabei ins Feuer.

Eine Patrouille deutscher Schnellboote im Kanal störte das Manöver überraschend und begann zu schiessen. Was für die Amerikaner eine harmlose Übung hätte sein sollen, wurde damit unvermittelt zu blutigem Ernst – mit einer heillosen Verwirrung. Die orientierungslosen US-Soldaten nahmen sich gegenseitig ins Visier. Die Opfer gerieten in eine Art von Fegefeuer unter dem absurden Begriff Friendly Fire – mit 749 Toten. Der schlechte Ausbildungsstand der blutjungen amerikanischen Soldaten trug zu dieser hohen Opferzahl bei. So bekundeten angeblich viele Mühe damit, sich auf den sinkenden Schiffen Schwimmwesten überzuziehen.

Erst 40 Jahre später kam die missglückte Übung ans Licht

Da die missglückte Übung während Jahrzehnten geheim geblieben war, durften nicht einmal die Angehörigen der Opfer wissen, was mit ihren verschollenen Söhnen genau geschehen war. Erst in den 80er-Jahren kam die Sache ans Licht, nachdem der heute verstorbene Hobbyforscher Ken Small in den Slapton Sands immer wieder Spuren von Soldaten gefunden hatte, etwa verrostete Patronen oder Reste von Uniformen.

Small begann in der Umgebung zu recherchieren und stiess auf die Geschichte. Dabei konnte er sich unter betagten Einheimischen nur auf das Hörensagen stützen, denn die Gegend war im Zweiten Weltkrieg für Zivilisten gesperrt. Und alle direkt Beteiligten unterstanden einer militärischen Schweigepflicht.

Am Anfang des Desasters stand die Konferenz von Casablanca im Januar 1943. Hier beschlossen US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der britische Premierminister Winston Churchill und der französische Exil-General Charles de Gaulle die Invasion in das von Nazideutschland besetzte Europa. Sie handelten auf Drängen ihres Verbündeten Josef Stalin, der auf eine Westfront gegen Deutschland pochte, um seine Truppen im Osten zu entlasten.

Tödliche Ignoranz und ein nichts ahnender Sieger

Die Alliierten waren sich ihrer Sache in Slapton Sands ein gutes Jahr später so sicher, dass sie in jener verhängnisvollen Nacht erste Meldungen vom Desaster ignorierten. Der englische Royal-Air-Force-Jagdpilot Pete Nevill erinnerte sich Jahre später im persönlichen Gespräch, wie er bei seinem zufälligen Überflug das Gefecht meldete. Seine Kommandostelle auf dem Stützpunkt beruhigte ihn: «Das kann nicht sein, die üben nur.»

US-Admiral Don P. Moon kommandierte in jenem Frühjahr 1944 die militärischen Einsätze, die den Erfolg der Invasion vom 6. Juni in der Normandie sichern sollten – nach einem einstudierten Muster. Die Seeleute brachten ihre Landungsboote vor der englischen Südküste in Stellung. Von dort schossen die Soldaten auf ihren imaginären deutschen Feind und stürmten die Küste – alles mit scharfer Munition.

Die misslungene Landeübung hätte für die Alliierten noch schlimmer ausgehen können, falls die Deutschen Gefangene gemacht hätten. Denn dann wären sie über die bevorstehende Invasion informiert worden. Doch die Besatzungen der deutschen Patrouillenboote realisierten nicht, welch grossen Schaden sie unter den Amerikanern angerichtet hatten. Sie zogen sich nichts ahnend nach Cherbourg an der französischen Küste zurück.