Der Schweizer, der Hitler töten wollte

Vor 80 Jahren, Ende Januar 1939, hat der Schweizer Maurice Bavaud in einem Gestapo-Verhör in Augsburg gestanden, ein Attentat auf Adolf Hitler geplant zu haben. Der aus Neuenburg stammende Bavaud war zwei Monate zuvor im Schnellzug München–Paris festgenommen worden, weil er keine Fahrkarte hatte. Dafür fand die Bahnpolizei bei dem 22-Jährigen eine Pistole und 19 Patronen. Nach einem ersten Verhör durch die Geheime Staatspolizei (Gestapo) verurteilte ihn das Amtsgericht Augsburg am 6. Dezember 1938 wegen Schwarzfahrens und unbefugten Waffentragens zu 9 Wochen Gefängnis. Allerdings stiess die Gestapo bei ihren Nachforschungen auf Ungereimtheiten und unterzog den Gefangenen vom 24. bis 31. Januar einem zweiten Verhör.

Diesem war Bavaud nicht mehr gewachsen. Nach seinem Geständnis tischte er die Geschichte auf, im Auftrag einer «einflussreichen Persönlichkeit» gehandelt zu haben, die Hitlers «Friedensliebe» als Hindernis für den notwendigen Krieg betrachtete. Die Gestapo kaufte das Bavaud nicht ab, worauf er ins Untersuchungsgefängnis Berlin-Moabit überstellt wurde. Nach einem weiteren richterlichen Verhör verhängte der Volksgerichtshof am 18. Dezember 1939 die Todesstrafe über den Einzeltäter. Von den Schweizer Behörden in Bern und Berlin im Stich gelassen, wurde Bavaud am 14. Mai 1941 in Plötzensee hingerichtet.

Religiöses Tatmotiv

Bauvaud war kein professioneller, aber ein akribischer und beharrlicher Attentäter. Nachdem er in Basel am 20. Oktober 1938 eine Pistole und 10 Patronen schwachen Kalibers gekauft hatte, reiste er damit nach Berlin und darauf nach Berchtesgaden. Hier erfuhr er von einem Insider, dass Hitler am 9. November in München den 15. Jahrestag seines Putschversuchs in Bayern feiern würde. Dank seines Auftretens gelang es Bavaud als einzigem Ausländer, eine Ehrenkarte für die Tribüne zu ergattern, wo er in der vordersten Reihe Platz nahm. Zu seinem Pech positionierte sich dann vor ihm ein zweireihiges, mit Fahnen bewehrtes SA-Spalier, das im entscheidenden Moment dem vorbeimarschierenden Reichskanzler den Hitlergruss entbot. Damit verkleinerte sich das Schussfeld und vergrösserte sich die Distanz zum Ziel. Bavaud verzichtete deshalb, seine geladene Waffe zu zücken.

Am folgenden Tag, dem nach der Reichspogromnacht, suchte Bavaud Hitler wieder in Berchtesgaden auf. Am 12. November gelang es ihm, mit dem fingierten Empfehlungsschreiben eines französischen Rechtsextremen in München ins Haus des Führers zu gelangen. Hier wurde er an die Reichskanzlei in der Nähe von Berchtesgaden weitergewiesen. Weil diese bei seiner Ankunft bereits geschlossen war, gab Bavaud auf. Kurz darauf stieg er in den Zug, in dem er am gleichen Abend verhaftet wurde.

Der deutsche Historiker Martin Steinacher, von dem die jüngste Publikation über Maurice Bavaud stammt, erklärt sich den Abbruch des Planes mit der religiösen Motivation des Attentäters. Sein wiederholtes Scheitern habe er als Zeichen Gottes verstanden. Maurice war der älteste Sohn einer kinderreichen, katholischen Pöstlerfamilie im protestantischen Neuenburg. Aufgrund seines Berufswunsches, Missionar zu werden, trat Bavaud als 19-Jähriger in ein bretonisches Internat ein. Dieses wurde ihm aber zu eng und er verliess es ohne Studienabschluss im Juli 1938 wieder. Zu Hause reifte bei ihm der Entschluss, Hitler zu töten. Dabei dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass Papst Pius XI. zu Mussolini und Hitler seit 1937 immer mehr auf Distanz ging.

Dem Volksgerichtshof lagen zwei Gutachten vor, die Bavaud als «strenggläubigen Katholiken» einstuften. Er selber erklärte am 18. Dezember 1939, er habe Hitler töten wollen, weil er dessen Persönlichkeit für eine Gefahr für die Menschheit und nicht zuletzt auch für die Schweiz halte. Vor allem aber seien kirchliche Gründe für seine Tat bestimmend gewesen.

Keine Unterstützung durch die Schweizer Regierung

In den folgenden 17 Monaten, in denen Bavauds Vater unter anderem beim ebenfalls katholisch-konservativen Bundesrat Motta für das Leben seines Sohnes kämpfte, war die Hauptsorge der Landesregierung und der Berliner Botschaft, Öffentlichkeit zu verhindern. Der nazifreundliche Gesandte Frölicher schrieb am 1. April 1940 von den «verabscheuungswürdigen Absichten des Verurteilten». Nach der Bekanntgabe des Todes von Maurice verzichtete der zuständige Pfarrer in Neuenburg auf den üblichen Beileidsbesuch bei den Hinterbliebenen. Der Direktor der katholischen Schule verbot dem Personal den weiteren Umgang mit der Familie Bavaud.

Im Dezember 1955 weigerte sich das zuständige Landgericht in Berlin, Bavaud zu rehabilitieren. Es sprach eine fünfjährige Zuchthausstrafe aus, weil der Versuch, Hitler zu töten, strafwürdig sei, aber nicht die Todesstrafe verdiene. Auf Druck der Schweiz hob das Berliner Kammergericht im Januar 1956 das Urteil gegen Bavaud vollständig auf. Die Erklärung lautete, für einen Versuch hätte es das Ergreifen und Anlegen der Waffe gebraucht. Am 7. November 2008 erklärte Bundespräsident Pascal Couchepin, die Schweizer Behörden hätten sich damals «zu wenig für den Verurteilten eingesetzt». Über Maurice Bavaud fügte er bei, dieser «hat wohl das Verhängnis, das Hitler über die ganze Welt brachte, vorausgeahnt, und er verdient damit unsere Erinnerung und Anerkennung.»