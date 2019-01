Einflüsterer der Mächtigen

Der gregorianische Kalender schreibt den 21. Januar 1869, als die Frau eines gut situierten, freien Bauern im westsibirischen Dorf Pokrowskoje einen Sohn zur Welt bringt. In der Nacht zum 31. Dezember 1916 wird ein Leichnam im Treibeis der Kleinen Newa in Sankt Petersburg entdeckt. Es handelt sich um Grigori Jefimowitsch Rasputin, um dessen schillerndes Leben sich zahlreiche Mythen ranken.

Rasputin geniesst wie Tausende andere in Sibirien keine Schulbildung. Er kann kaum lesen und schreiben und gilt als klauender und trinkender Nichtsnutz. Dann wird er fromm und zieht 1886 als Wandermönch los – keine Seltenheit im damaligen Russland, das voll ist von Laien, die sich als Gottesmänner gerieren. Viele Jahre ist Rasputin meist auf Pilgerreisen, während seine Frau und die drei Kinder in Sibirien zurückbleiben. Mit «göttlicher Heilkraft» gesegnet, taucht er 1903 in Sankt Petersburg auf. Hier wird er zu dem Mann, den die einen als mystischen Wunderheiler verklären und die anderen als gerissenen Unhold dämonisieren.

«Von Gott gesandter Seher»

Die Hauptstadt des Zarenreichs ist voll von frömmelnden Spinnern. Was Rasputin von ihnen abhebt, ist seine elektrisierende Aura. Seinen magnetischen Augen und dem durchdringenden Blick können sich vor allem die Damen der feinen Gesellschaft kaum entziehen, die im Spiritismus Abwechslung vom öden Alltag an der Seite ihrer fremdgehenden Männer suchen. Bei Rasputin bekommen sie Zuwendung, er hört ihnen zu und beglückt die eine oder andere im Schlafzimmer. Historiker halten die zeitgenössischen Darstellungen seiner Promiskuität und seines ausschweifenden Lebens für übertrieben.

Viele Berichte gehören in das Reich der Fabeln – so auch jene über die sexuelle Beziehung Rasputins mit der Zarin. Sie sind einander schon mehrfach begegnet, ehe Rasputin im Oktober 1907 Zeuge des bestgehüteten Staatsgeheimnisses wird: Thronfolger Alexei ist Bluter. Rasputin soll ihn durch blosses Handauflegen geheilt haben. Fortan geht er am Hof ein und aus, für das Zarenpaar ist er ein «von Gott gesandter Seher».

Geplagt von Schuldgefühlen, weil Alexeis Bluterkrankheit auf ihr Erbgut zurückgeht, leidet die Zarin an Dauerhysterie. Kaum ist der Wunderheiler in der Nähe, geht es dem Kind besser. Der viel Ruhe ausstrahlende Rasputin schafft es stets, die Zarin zu beruhigen, worauf es auch dem Zarewitsch besser geht. Alexandra ist Rasputin regelrecht hörig. Nikolai II., ein schwacher Monarch und Spielball von Strippenziehern, wiederum folgt den Ratschlägen seiner Gattin. Und dann kommt der Erste Weltkrieg.

Sein Einfluss war kleiner, als damals viele meinten

Rasputin warnt den Zaren in einem Brief eindringlich vor diesem Krieg: Russland werde im eigenen Blut ertrinken, unendliche Leiden und Trauer werden folgen. Doch der Zar macht den kapitalen Fehler, selber als Oberbefehlshaber in die Schlacht zu ziehen, während die deutschstämmige Zarin am Hof die Zügel in die Hand nimmt. Stets begleitet von Rasputin. Als sich die Niederlagen an der Front häufen, wird die Kritik am Zaren und seinem Regime immer stärker.

Rasputin wird als der böse Spindoktor ausgemacht, auch wenn sein Einfluss auf die Realpolitik geringer ist, als damals viele behaupten. Doch der eitle und rachsüchtige Rasputin macht sich viele Feinde – vor allem unter den Politikern, die ihre eigene Ziele verfolgen. Die Gerüchteküche brodelt, Alkoholexzesse machen die Runde, Affären werden ihm angedichtet. Weil er sich für einen Separatfrieden mit dem Deutschen Reich ausspricht, gilt Rasputin vielen als deutscher Spion.

Vergiftet oder erschossen?

1916 beschliesst eine Gruppe um Fürst Felix Jussupow, Rasputin müsse weg. Sie laden ihn zu einem Diner am 30. Dezember ein und ermorden ihn. Jussupow behauptet später, Rasputin mit Zyankali vergiftet zu haben. Danach hätten sie mehrmals auf ihn geschossen und ihn schliesslich in der Newa ertränkt. Die Obduktion spricht eine andere Sprache: Keine Spur von Zyankali, als Todesursache gilt ein Kopfschuss.

Jussupow und Co. gehen straffrei aus. Der Zar verliert damit endgültig den Rückhalt seines Volkes, das in Rasputin einen der seinen sieht. Wenig später fegt die Februarrevolution die Zarenherrschaft hinweg. Rasputin hatte dies in seinem Abschiedsbrief an Nikolai prophezeit. Auf die Nachricht über Rasputins Ermordung soll der Zar mit dem Satz reagiert haben: «Ich bin verloren.»