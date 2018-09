Gift für die Nazis

Die Wasserversorgungen von Hamburg, München und Nürnberg standen im Visier des Partisanenführers und Dichters Abba Kovner (1918–1987). Er wollte die städtischen Werke vergiften, mit Stoffen, die er sich in Palästina besorgte. Doch die Engländer fassten ihn auf der Schiffsreise nach Europa und steckten ihn ohne Prozess vier Monate in ein Gefängnis in Ägypten.

Abba Kovners Biografie widerlegt die immer noch verbreitete These, wonach sich die von den Nationalsozialisten verfolgten Juden wehrlos in ihr tödliches Schicksal ergeben hätten. An diesen jüdischen Widerstand während und unmittelbar nach der Nazizeit erinnert nun der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier in seinem soeben erschienenen Beziehungsroman «Bruder und Schwester Lenobel» über ein jüdisches Geschwisterpaar.

In diesem hervorragenden Buch beschreibt Köhlmeier die Faszination, die von Kovner ausging, auch wenn er in seiner Radikalität vor nichts zurückschreckte. Denn: «Kovner und seine Genossen postulierten, die Deutschen in ihrer Gesamtheit seien schuld», konstatiert Köhlmeier, und das wollten sie ihnen heimzahlen.

Deshalb gründeten Kovner und seine Gesinnungsfreunde die Widerstandsorganisation Nakam («Rache»), die in der unmittelbaren Nachkriegszeit an allen Deutschen Rache nehmen sollte. Sie operierte laut Köhlmeier «selbstständig und streng im Geheimen».

«Die einzige Antwort auf Mord ist Revolte»

Doch wer steckt hinter dem heute wenig bekannten Partisanen Abba Kovner? Er wuchs in der litauischen Hauptstadt Vilnius auf. Nach der deutschen Besetzung organisierte er den Widerstand und forderte die jungen Juden am 1. Januar 1942 in einem Manifest auf, sich zu wehren: «Jüdische Jugend! … Traut nicht denen, die euch verraten. Hitler plant die Ermordung aller europäischen Juden – Wir werden nicht wie Schafe zur Schlachtbank geführt. Wohl wahr wir sind schwach und wehrlos, aber die einzige Antwort auf Mord ist Revolte», schrieb Kovner in einem Aufruf nach dem deutschen Einmarsch.

Er gründete die «Fareynigte Partizaner Organizatsie» (FPO) mit, die den Widerstand im Ghetto von Vilnius organisierte, aber auch ausserhalb Anschläge ausführte, etwa gegen Eisenbahnverbindungen. Abba Kovner schaffte mit Getreuen nach der Zerstörung des Ghettos durch die Nazis die Flucht in den Rudnicki-Wald, wo er den Widerstand neu organisierte. Von dort aus hätten die FPO laut einer Quelle mehr als 250 Kilometer Eisenbahngeleise, 40 deutsche Züge, 5 Brücken zerstört und 212 deutsche Armeeangehörige ermordet. Diese Zahlen mögen übertrieben sein, aber sie zeigen, dass aktiver jüdischer Partisanenwiderstand in den baltischen Staaten angesagt war.

Unmittelbar nach dem Krieg half Kovner europäischen Juden bei der Einreise in das britische Mandatsgebiet Palästina. Im Untergrund ersann er mit der Gruppe Rache an den Deutschen. Plan A sah die erwähnte Vergiftung des Trinkwassers vor; Plan B zielte auf die Ermordung von Nazitätern.

Kovner wollte mehr

Dabei ist heute unklar, wie viele unmittelbar nach dem Krieg tatsächlich getötet wurden. Dazu noch einmal Köhlmeier: «Einige Nazitäter waren gefasst und liquidiert worden. Von einem Gemetzel in Schwaben wurde berichtet, bei dem 150 sogenannte ‹Werwölfe›, keiner älter als 15 Jahre, erschossen worden seien.» Weiter ist die Rede von deutschen «Totenkopf»-Offizieren, die gleich nach Kriegsende bei München festgenommen und in den österreichischen Alpen hingerichtet wurden.

Kovner genügte dieser Aktivismus nicht, er wollte mehr und beschaffte sich eine Giftlösung in Palästina. Nach der Haft in Ägypten zog Abba Kovner nach Israel und beteiligte sich als Offizier an den israelisch-arabischen Kriegen.

Das ist die eine Seite des Abba Kovner, die militärische. Er hatte aber auch eine feinfühlige und machte sich später als Lyriker einen Namen in Israel, wo er 1987 in einem Kibbuz verstarb.