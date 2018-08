Nackter Protest

Die feministische Gruppierung Femen hat ihr Aushängeschild und Gründungsmitglied verloren: Oxana Schatschko ist vor rund drei Wochen tot in ihrer Wohnung in Paris aufgefunden worden. Die Behörden gehen von Suizid aus.

Die 2008 in der Ukraine gegründete, international bekannte feministische Gruppierung sorgt mit ihrer besonderen Protestform nicht nur für öffentliches Aufsehen und Ärgernis. Mit entblössten Oberkörpern, die beschriftet sind mit «naked war» oder «women spring is coming», und die Köpfe geschmückt mit Blumenkränzen, kämpfen die jungen Frauen gegen Prostitution und Sexismus und für Frauenrechte. Sie bezeichnen sich als die moderne Inkarnation der furchtlosen und freien Amazonen. Nur betreten sie das Schlachtfeld eben nicht mit dem Pfeilbogen, sondern mit ihrem Körper, der zugleich Ausdrucksform und Waffe ist. Vermag Femen in der Ukraine mit ihrer Nacktheit zu provozieren und an Geschlechterstereotypen zu rütteln, zieht die Truppe im Westen meistens nur ein müdes Lächeln oder aber voyeuristische Blicke auf sich.

Sexualisierung des weiblichen Körpers

Die Nacktheit als weibliche Protestform hat Geschichte. Während der sogenannten Brotunruhen der Frühen Neuzeit scheuten sich die Frauen der niederen Stände nicht, die aufmarschierenden Ordnungstruppen dadurch zu verhöhnen, dass sie ihre Brüste oder sogar ihre Scham entblössten. Ihr Protest entzündete sich daran, dass der Brotpreis stieg, auf den Märkten zu wenig Getreide erhältlich war oder der entstehende Staat Vorrechte lokaler Bevölkerungen missachtete.

Der Einsatz der weiblichen Geschlechtsmerkmale zielte auf die Verspottung der Obrigkeit ab und nicht, wie später, auf den Tabubruch oder auf die Einforderung weiblicher Selbstbestimmung. Mit dem Aufstieg des Bürgertums stieg das Schamgefühl schichtübergreifend. Der nackte Körper hatte sich vermehrt zu verhüllen. Das Nacktbaden, zuvor gerade für die unteren Schichten gängige Praxis, war fortan verpönt, was im 19. Jahrhundert der Bademode zum Durchbruch verhalf. Neue Protestbewegungen wie die Lebensreformer überhöhten den nackten Körper ideologisch. Gleichzeitig wurde der weibliche Körper sexualisiert und zum Lustobjekt degradiert.

Aneignung der phallischen Waffe

Dagegen kämpfte die feministische Aktionskunst mit ganzem Körpereinsatz: Valie Export etwa (mit bürgerlichem Namen Waltraud Stockinger), feministische Avantgardistin aus Österreich, sitzt 1969 in dem Werk «Aktionshose: Genitalpanik» mit wilder Mähne, schwarzer Lederjacke und Maschinenpistole auf einer Bank. Sie spreizt die Beine, die Blicke der Betrachter fallen auf den Schritt, in dem ein Loch klafft; sichtbar wird die entblösste, nackte Scham.

Valie Export kehrt die Objektivierung der Frauen auf der Leinwand um, indem sie ihre Selbstermächtigung inszeniert, die durch die Aneignung der phallischen Waffe verstärkt wird. Sie steht damit für die feministische Kunst der 1970er-Jahre, die sich nicht auf die nüchterne Kritik und Anprangerung der patriarchalen Verhältnisse beschränkt, sondern Strategien der Übertreibung, Parodie oder Zynismus einsetzt.

Mittlerweile hat die sexuelle Befreiung stattgefunden: Jede und jeder darf seine sexuellen Bedürfnisse so stillen, wie es ihr oder ihm gefällt. Gleichzeitig leben wir in einer sexualisierten Gesellschaft, in der sich das Individuum immer mehr über seinen Körper definiert und damit neuen Zwängen unterworfen ist, etwa den Schönheitsidealen. Es ist nicht einfach, sich künftige Formen nackter Proteste auszudenken. Klar ist, dass heute nicht nur die Enthüllung, sondern auch die Verschleierung Ausdruck von Protest und für den Kampf ist, selbstbestimmt über den eigenen Körper zu verfügen, ob mit oder ohne Kleidung.