Das blutige Ende der Romanows

300 Jahre haben die Romanows über Russland geherrscht, ehe Zar Nikolaus II. im Zuge der Februarrevolution 1917 abdankt und mit seiner Familie unter durchaus erträglichen Bedingungen zuerst im Alexanderpalast bei St. Petersburg und dann in Sibirien unter Hausarrest gestellt wird. «Uns geht es gut, wir leben still und friedlich», notiert der Zar im Dezember, als sich in Russland bereits die nächste Revolution zugetragen hat: Am 7. November 1917 stürzt Lenin die provisorische Regierung. Im April 1918 bringen die Bolschewiken die Zarenfamilie nach Jekaterinburg ins «Haus zur besonderen Verwendung», wie sie die Villa des früheren Besitzers Ipatiew nennen.

«Mit Nicky Karten gespielt. 10 Uhr zu Bett», schreibt Zarin Alexandra am späten Abend des 16. Juli 1918 nieder. Es ist ihre letzte Notiz. Wenige Stunden später sind sie, ihr Mann, die Töchter Olga, Tatjana, Marija und Anastasia, Sohn Alexei sowie der Leibarzt, der Diener, der Koch und die Kammerzofe tot. Dahingerafft von einem Erschiessungskommando, befehligt von Lenin höchstselbst, ausgeführt von Tscheka-Offizier Jakow Jurowski und zehn Gehilfen.

Kurz nach Mitternacht wecken die Wachen die elf Gefangenen und weisen sie an, wegen angeblicher Unruhen zu ihrem eigenen Schutz in den Keller zu gehen. Dort verliest Jurowski das Todesurteil. Dann sind Zar und Zarin nach Schüssen ins Herz respektive in den Kopf als erste und sofort tot. Bei den Mädchen dagegen prallen die Patronen von den Körpern ab, weil sie sich für den Fall einer erfolgreichen Flucht Edelsteine in ihre Korsagen genäht haben. Mit Kopfschüssen und Bajonetten beenden Jurowski und seine Mitstreiter ihr blutiges Handwerk.

Verschwunden aus der Geschichte

Noch in derselben Nacht lässt Jurowski die Leichen in einen Bergwerksschacht werfen. Doch die gegnerische Weisse Armee steht bereits kurz vor Jekaterinburg. Die Bolschewiken fürchten, dass Zarengetreue die Familie finden und die Hinrichtungs- zur Pilgerstätte machen. Deshalb holen die Männer die Ermordeten am Tag wieder aus dem Schacht und fahren tief in den Wald. Zwei Tote übergiessen sie mit Benzin, zünden sie an und vergraben ihre Asche. Die anderen neun Leichen werfen sie in eine ausgehobene Grube, begiessen sie mit Schwefelsäure, fackeln das Ganze ab und bedecken es mit Erde und mit Hölzern, damit die Grabstelle aussieht wie ein Teil des Waldweges.

In der Nacht zum 17. Juli 1917 verschwindet die Zarenfamilie spurlos – nicht nur aus diesem Haus, sondern für Jahrzehnte auch aus der russischen Geschichte. Die Bolschewiken verkünden zwar die Hinrichtung des Zaren, lassen die Öffentlichkeit aber im Dunkeln über das Schicksal seiner Familie. Als Erster sucht der zarentreue Beamte Nikolai Sokolow nach ihr und findet 1919 im Wald Gegenstände wie Schmucksteine, Ikonentäfelchen, Kugeln und einen abgetrennten Finger – Indizien für einen Mord also, aber keine Leichen. Seiner Theorie, die Zarenfamilie sei verbrannt worden, schenkt die Öffentlichkeit keinen Glauben.

Heiligsprechung nach über 80 Jahren

Erst 1978 geht die Suche dort weiter, wo Sokolow aufgehört hat. Tatsächlich finden der Geologe Alexander Awdonin und der Filmemacher Geli Rjabow drei Schädel. Doch in einer Zeit, in der es in der Sowjetunion nur schon verpönt ist, den Namen Romanow zu nennen, will kein Wissenschaftler ihren Fund untersuchen. Also bringen sie ihn zurück. Nach dem Ende der Sowjetunion ist die Zeit reif. Die Regierung Jelzin ist bereit, sich der Vergangenheit zu stellen.

Am 13. Juli 1991 bergen Militärs die Gebeine von neun Toten. Gentests beweisen, dass es sich um die sterblichen Überreste des Zaren, der Zarin, ihrer Töchter Olga, Tatjana und Anastasia sowie des Arztes und der drei Bediensteten handelt. Gar erst 2007 gefunden werden die Zarenkinder Marija und Alexei. Damit ist eines der grössten Rätsel des 20. Jahrhunderts gelüftet und diese Frau, die sich Anna Anderson nennt und behauptet, Anastasia zu sein, als Lügnerin entlarvt.

Am 17. Juli 1998 findet die Zarenfamilie bei einem pompösen Staatsbegräbnis in St. Petersburg ihre letzte Ruhe. Im August 2000 spricht die russisch-orthodoxe Kirche die Zarenfamilie heilig und deklariert ein Kloster im Wald bei Jekaterinburg zur «Stätte der nationalen Sünde», wo jeder Russe Abbitte zu leisten hat. Selbst Wladimir Putin hat sich dort bekreuzigt, obwohl er Nikolaus II. als Schwächling verachtet.

Dennoch präsentiert sich Putin als Nachfolger der Zaren. «Er handelt direkt nach Drehbuch der Romanows», sagt der Historiker und Romanow-Biograf Simon Sebag Montefiore in einem Interview mit der «Weltwoche». Putin habe Ruhm und Ehre Russlands wiederhergestellt und das Land wieder zu einer Grossmacht gemacht. «Putin ist überzeugt, dass er das moderne Russland nur durch eine nationalistische Autokratie orthodoxen Glaubens retten kann.» Dies verbindet ihn mit den starken Zarenfiguren der Romanows.