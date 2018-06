Die willkommene Einmischung der USA

Im Frühjahr und Sommer 1948 tobt in Europa ein heftiger Kampf der Systeme, im Fokus der Neueinteilung Europas in Ost und West, in Kommunismus und Kapitalismus stehen Italien und Deutschland. Polen, Rumänien und Bulgarien sind bereits Satellitenstaaten der Sowjetunion, ehe auch die Tschechoslowakei am 25. Februar hinter dem Eisernen Vorhang verschwindet. Dies ausgerechnet vor den italienischen Parlamentswahlen vom 18. April. Noch im Dezember 1947 glaubte Washington nicht, dass die Kommunisten in der Lage wären, in Rom die Macht zu ergreifen. Nach dem Prager Coup ist die Truman-Administration alarmiert.

Täglich die «Voice of America»

Die USA setzen ihr gesamtes Propaganda-Arsenal ein, zu dem die Diskreditierung des Gegners, das Versprechen der Rückgabe Triests und der Aufnahme Italiens in die UNO gehören. Aussenminister George C. Marshall lässt keine Zweifel daran, dass Italien bei einem Wahlsieg der Linken vom Marshallplan ausgeschlossen würde. Justizminister Tom Clark droht damit, dass «nicht in die USA einreisen dürfe, wer nicht an die US-Ideologie glaubt». In Briefkampagnen warnen Italo-Amerikaner ihre Verwandten und Freunde mit den Worten «Wenn die Kommunisten gewinnen sollten …». «Voice of America» beschallt die Italiener täglich mit all den guten Dingen, welche die USA für Italien tun.

Auch die Sowjetunion mischt sich kräftig ein – ohne Erfolg: Die Christdemokraten unter Alcide de Gasperi gewinnen die Wahlen. Eine römische Zeitung wertet dies dankbar als «Nein an Stalin», während ein Prager Blatt wettert, die Wahlen seien das Ergebnis «des Terrors, Betruges und der Korruption sowie der angelsächsischen Kreuzer, Flugzeuge und Zigaretten». Tatsächlich liefert die CIA bei ihrer allerersten verdeckten Operation gleich ihr Gesellenstück ab. Allen Manipulationsversuchen Moskaus zum Trotz bleibt Italien diesseits des Eisernen Vorhangs.

Die Teilung als Folge der Währungsreform

Auf diesem Erfolg ausruhen kann sich der Westen nicht lange. Die nächste Herausforderung wartet bereits: in Deutschland und vor allem in Berlin. Die Fronten sind seit dem Abbruch der Londoner Konferenz über die Deutschland-Frage im Dezember 1947 verhärtet. Nicht zuletzt seit der kommunistischen Machtübernahme in Prag wollen die USA aber lieber ein geteiltes Deutschland als ein geeintes, bei dem Moskau mitredet. Der Weg in die deutsche Teilung ebnet schliesslich die Währungsreform.

Weil die Reichsmark längst keinen Wert mehr hat, ist Deutschland eine Tauschwirtschaft geworden. Auf dem Schwarzmarkt gibt es Lebensmittel und Kohle gegen Wertsachen und amerikanische Zigaretten. Den Alliierten ist klar: Eine neue Währung muss her. Doch beide Seiten befürchten auch, dass die andere ihr zuvorkommt. Am 20. März verlässt der sowjetische Vertreter den alliierten Kontrollrat aus Protest, weil ihm die Westmächte keine Auskunft geben über ihre Pläne, und kehrt nicht mehr wieder zurück. Nun ist auch klar, dass es keine gemeinsame Währung sein wird.

Drei Monate später geht es Schlag auf Schlag: Am 18. Juni wird die Währungsreform verkündet, am 20. Juni erhalten die Deutschen ihr neues Geld. Für jeden Alleinstehenden und «Haushaltsvorstand» gibt es 40 Deutsche Mark auf die Hand. Gleichzeitig sind die Regale plötzlich prall gefüllt mit Nahrungsmitteln, Schuhen und Kleidern, was Vertrauen in die neue Währung schafft. Am 23. Juni erhalten auch die Ostzonen und «ganz Berlin» ihre neue Währung. Im Gegenzug werden die D-Mark-Noten mit einem «B» für Berlin bedruckt.

Zwei Millionen Menschen abgeschottet

Am gleichen Abend meldet der von der SED alimentierte «Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst», dass «die Transportabteilung der sowjetischen Militärverwaltung sich gezwungen sieht, aufgrund technischer Schwierigkeiten den Verkehr aller Güter- und Personenzüge von und nach Berlin morgen früh, 6 Uhr, einzustellen». Am nächsten Morgen ist die Stromversorgung gekappt, blockieren Pioniere die Gleise und Strassen zwischen den westlichen Zonen und dem sowjetischen Sektor und bleiben die Schlagbäume unten. Über zwei Millionen Menschen leben nun abgeschnitten von allen Versorgungswegen inmitten der sowjetischen Machtsphäre.

Mit der Blockade will Stalin die Westalliierten zwingen, aus Berlin abzuziehen. Doch diese wollen unter keinen Umständen aus Berlin zurückweichen. Wer dies tut, hat weit mehr verloren als Berlin: So denken die Machthaber hüben wie drüben. Und so kommt es zur ersten richtigen Kraftprobe im Kalten Krieg, die Stalin auf der ganzen Linie verlieren wird, denn er unterschätzt die Entschlossenheit der Amerikaner und Briten.

Start der Berliner Luftbrücke

Sie machen daraus eine Frage der Ehre. US-General Lucius Clay will die Blockade zuerst mit einem Konvoi durchbrechen, geht dann aber auf den Vorschlag des britischen Luftwaffenchefs Reginald Waite ein, der West-Berlin vollständig von der Luft aus versorgen will. Innert weniger Stunden werden über 100 Transportflugzeuge organisiert – die Berliner Luftbrücke kann beginnen. In den folgenden elf Monaten fliegen amerikanische und britische Piloten über zwei Millionen Tonnen Fracht nach West-Berlin. Das meiste ist Kohle, um die Stadt mit Strom zu versorgen. Die Bevölkerung ist begeistert über die «Rosinenbomber», die gut eine halbe Million Tonnen Nahrungsmittel bringen.

Am 12. Mai 1949 ist die totale Blockade beendet. Stalins Kalkül, damit seinen Triumph im Kalten Krieg zu erreichen, geht nicht auf. Im Gegenteil: Die Luftbrücke ist ein überwältigender psychologischer Triumph des Westens. Moskau wird fortan die Finger lassen von West-Berlin. Die Weichen für die folgenden 41 Jahre sind gestellt, die Spaltung Deutschlands und des Kontinents ist besiegelt.