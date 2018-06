Der innerlinke Kulturkampf

Als ich im Herbst 1971 nach dem Rauswurf aus einem katholischen Kollegium im Industriekanton Zug landete, lernte ich zwei neue Milieus kennen: das der Fabrikbesitzer und das deren Beschäftigten. Dass damals Kinder aus der Bourgeoisie mit ihren Eltern heftige Fehden austrugen, ist derart bekannt, dass sich das Fehlurteil verbreitete, die 68er Bewegung sei eine jungbürgerliche gewesen. Kaum zur Sprache kommen die damaligen Konflikte in linken Familien und Organisationen. Diese waren häufig noch härter, auch weil man sich innerhalb desselben politischen Lagers oder der gleichen Organisation stritt.

Beim innerlinken Kulturkampf, der nach 1968 zwei Jahrzehnte lang tobte, ging es um die sechs A: Ausländer, Armee, Antikommunismus, Atomkraftwerke, Auto, Arbeitsfrieden. Die Arbeiterfamilie, mit der ich als Neuzuzüger am meisten Zeit verbrachte, wohnte in einem Genossenschaftsquartier, das der Metall- und Uhrenarbeitnehmerverband erbaut hatte. Der Vater, ein aktives SMUV-Mitglied, war stolz darauf, 1970 in der kantonalen SP die Ja-Parole zur Schwarzenbach-Initiative durchgebracht zu haben. Die beiden Söhne, zwei langhaarige Lehrlinge, politisierten im Umfeld der Neuen Linken. Die Mutter näherte sich im Laufe des Jahrzehnts den Jungen an.

Kalte Krieger und «Wühler»

Die Arbeiterbewegung war im Kalten Krieg einer geistigen Landesverteidigung gefolgt, die reaktionärer war als die der 40er-Jahre. Sie war arg fremdenfeindlich und sehr armeefreundlich. Während in bürgerlichen Familien der typische Streit um das Militär einer zwischen Pazifisten und Offizieren war, war es in linken Familien einer mit Veteranen und Ausgemusterten.

In Basel wurde 1974 einem Bauarbeiter der Beitritt zur Gewerkschaft verweigert, weil er im Soldatenkomitee aktiv war. In St. Gallen standen sich 1985 bei einer Ersatzwahl für einen Regierungssitz ein junger «Ökopazifist» und ein militärfreundlicher Gewerkschafter gegenüber. Nachdem es zu tumultartigen Partei- und Gewerkschaftsversammlungen gekommen war, wurde ein amtierender Nationalrat nominiert, was Paul Rechsteiner den Weg nach Bundesbern ebnete. Er sollte kurz darauf zu jenen Sozialdemokraten gehören, die im Parlament minderheitlich und an der Urne mehrheitlich für die GSoA-Initiative stimmten.

Auch wenn sich der stramme Antikommunismus der traditionellen Linken unter dem Einfluss von Willy Brandt etwas entspannte, agierten altgediente Gewerkschafts- und Parteifunktionäre weiterhin wie kalte Krieger. So erfuhren die Zuger Neulinken nach der Fichenaffäre, dass Briefe, die sie in den frühen 1970er-Jahren altlinken Vorständen geschickt hatten, von diesen der Polizei weitergeleitet worden waren. Es erstaunt deshalb nicht, hatten SP-Mitglieder in den 1960er-Jahren beim Zivilverteidigungsbuch, das Andersdenkende als «Wühler» verunglimpft, und in den 1980er-Jahren bei der P-26 mitgemacht. Umso lauter fiel 1990 der offizielle Parteiprotest gegen die Geheimarmee aus.

Die Verteufelung des Automobilisten

Die Atomenergie bedeutet für die meisten Gewerkschafter Wachstum der Wirtschaft, des Wohlstandes und des Sozialstaates. Sie verkörperte eine technokratische Moderne, die bestens zu traditionellen Werten und Rollen wie der des Alleinernährers passte. Beide, Moderne und Tradition, wurden in den 70er-Jahren erschüttert durch die zwei damals stärksten Bewegungen: die ökologische und die feministische.

1975 brach der innerlinke AKW-Konflikt mit der Besetzung des Baugeländes in Kaiseraugst aus und eskalierte 1977 mit der Gösgener Grossdemo. Verschärft wurde er durch den Umstand, dass der Gewerkschafter Willy Ritschard Energieminister und der Solothurner SP-Regierungsrat Gottfried Wyss Polizeidirektor war. So kam es 1978 beim Energie-Parteitag der SPS zu harten Auseinandersetzungen. Acht Jahre später lancierte die Partei selber eine Ausstiegsinitiative.

Das alltäglichste Streitobjekt aber war das Auto, Symbol des sozialen Aufstiegs für viele Arbeiter und der Umweltverpestung für viele Junge. 1988 gab es bei den St. Galler Kantonsratswahlen eine separate Liste von Gewerkschaftern und Rentnern, die sich gegen «die Verteufelung des Automobilisten» wehrte. Wie anderen rechten SP-Abspaltungen gelang es ihr nicht, die Arbeiter zurückzuholen, die zu den Schweizer Demokraten oder der SVP gewechselt hatten.

Unia verkörpert das Ende des innerlichen Kulturkampfes

Beim Streit um den Arbeitsfrieden stiessen in der Zuger Genossenschaftswohnung unterschiedlichste Strategien und Weltanschauungen zusammen. Für den Vater stand er für schweizerische Arbeitsamkeit sowie Anerkennung der Beschäftigten durch die Fabrikbesitzer. Aus Sicht der Söhne hatte er die Arbeiterbewegung entpolitisiert und demobilisiert, was die Spaltung zwischen Einheimischen und Eingewanderten beförderte. Zusätzlich stellten sie das überhöhte Arbeits-Ethos infrage.

2004 vereinigten sich die Metall-, Bau- und Transportgewerkschaften zur Unia – nicht zuletzt mit dem Ziel, den Arbeitsfrieden zu relativieren. Aber auch was die anderen A-Fragen betrifft, verkörpert sie am besten das Ende des innerlinken Kulturkampfes.