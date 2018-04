Was wir den Wikingern verdanken

Keulen schwingende Mordgesellen, die meuchelten, was ihnen über den Weg lief oder vor den Schiffsbug kam: Das ist das gängige Bild der skandinavischen Wikinger, wie es heute ziemlich falsch überliefert ist. Die Nordländer waren ein weit entwickeltes Kulturvolk, das seinen europäischen Zeitgenossen militärisch und wirtschaftlich überlegen war.

Der vor einiger Zeit auf der Ostseeinsel Rügen gefundene Silberschatz mit mehr als 600 Objekten illustriert das «System Wikinger» anschaulich: Schmuck und vor allem Münzen, die den Handel in Schwung halten. Dieses System war so einfach wie effizient. Ein Fürst, in diesem Fall der Däne Harald «Blauzahn» Gormsson (910 –987), liess seine Krieger möglichst grosse Beute machen. Sie bestimmte seinen sozialen Rang in der Hierarchie der Stammesoberen und erlaubte ihm, seine Kämpfer feudal zu entschädigen, was ihm die Loyalität seiner Leute sicherte.

Da ihre Zeitgenossen sich von Hab und Gut nicht freiwillig trennten, kam es in jener Zeit tatsächlich zu zahlreichen Scharmützeln. Aber oftmals fügten sich die Heimgesuchten ihrem Schicksal und kamen den Forderungen der nordischen Besucher kampflos nach.

Spuren bis fast in die Schweiz

Auf diesem effizienten Prinzip gründete der materielle Erfolg der Wikinger im 9. Jahrhundert. Diesen Sachverhalt erläutert der schwedische Mittelalter-Historiker Anders Winroth in seinem Buch «Die Wikinger – das Zeitalter des Nordens». Der Autor beschreibt die nordischen Seefahrer als ein europäisches Kulturvolk, das um das Jahr 1000 die Geschichte des Kontinents bestimmte.

Aus heutiger Sicht war das Verbreitungsgebiet der Wikinger enorm: Sie zogen aus Skandinavien nach Nordamerika, über die Ostsee nach Russland und über den Kontinent bis in die Türkei. In der Schweiz sind keine Visiten der Nordleute belegt, sie kamen dem Land im Rheinland und im Rhonetal am nächsten.

Laut Historiker Winroth muss man sich die umherziehenden Wikinger als einen bunten Haufen vorstellen: «Sowohl historische als auch genetische Erkenntnisse legen es nahe, dass sie ihre Familien oft mitbrachten.» Sie siedelten etwa auf den Britischen Inseln und vermischten sich mit den Einheimischen, sodass sie gar die lokale Sprache mitprägten. Das gelispelte «th» im Englischen geht auf diese Zeit zurück.

Die Eroberer brachten Wohlstand

Der soziale Organisationsgrad der Wikinger war hoch. Sie waren in Skandinavien wie in der Fremde jeweils lokal verankert mit zahlreichen Stammesfürsten wie dem legendären Blauzahn. Eine übergreifende Struktur gab es indes nicht. Ein Wikinger in Istanbul wird von einem Blutsverwandten in Neufundland nicht einmal geträumt haben. Allerdings überzogen die Wikinger Europa mit einem weit verzweigten Handelsnetz.

Wie schlimm ein Wikingerüberfall für die Betroffenen auch gewesen sein mag: Die Eroberer eröffneten ihren Opfern neue Märkte, die nach und nach Wohlstand brachten. Die folgenden Generationen profitierten vom Wissen und den Beziehungen der vorerst ungebetenen Gäste. Denn der Handel war nach dem Ende des Römischen Reichs erlahmt. Die Wikinger verliehen den mittelalterlichen Europäern neue Impulse, was zahlreiche Ausgrabungen belegen, wie eben die neue auf Rügen.

Der Geschäftssinn der Nordleute richtete sich indes nicht nur nach Materiellem. Sie handelten wie – damals allerorts üblich – auch mit Sklaven. Das waren Gefangene, die sie als Arbeitskräfte verkauften. Oder sie gaben sie gegen Lösegeld ihrer Sippschaft zurück.

Woher kommt die schlagkräftige Etikette?

Nach dem Jahr 1000 wurden die Wikinger sesshafter. Nach und nach bildeten sich in Nordeuropa die mittelalterlichen Gesellschaftsstrukturen heraus, die auf dem Kontinent verbreitet waren. Als ihre Nachfolger gelten die Normannen, die nun mit ihren Schiffen den Kontinent heimsuchten.

Bleibt die Frage, woher die Wikinger ihr schlagkräftiges Etikett haben? Zuerst ist über historische Figuren vor mehr als 1000 Jahren oft wenig bekannt. Mehr noch: Die mittelalterlichen Chroniken beschrieben die ungeliebten Besucher gerne als Rabauken und übertrieben dabei nach Belieben. Historiker Winroth liefert ein anschauliches Beispiel dafür aus einer Quelle der westfranzösischen Stadt Nantes: «Die Heiden mähten die gesamte Menge von Priestern, Klerikern und Laien nieder.» Allerdings fügt der Chronist an «. . . ausser denen, die gefangen genommen wurden». Und das könnten ja die meisten gewesen sein.