Radikale Verlierer

In Sankt Petersburg legt ein 19-Jähriger eine Bombe in einen Supermarkt. In Libyen mottet ein Bürgerkrieg. In Las Vegas schiesst ein älterer Mann in ein Country-Open-Air, er tötet 58 Menschen. In Mexiko ist Bandenkrieg neben Bandenkrieg. In Manila stürmt ein Mann mit Schnellfeuergewehr ins Casino, 37 Tote. In der Ukraine schiessen Separatisten auf Regierungstreue.

Das hat nichts miteinander zu tun. Oder ist es am Ende dasselbe? Es gibt viele Erklärungen dafür. Aber im Grunde ist es unerklärlich.

Vor 25 Jahren befasste sich Hans Magnus Enzensberger mit dem Phänomen der sinnlosen Zerstörung, bei der die Täter vor allem sich selbst verwüsten. «Aussichten auf den Bürgerkrieg» hiess der Essay des deutschen Grossintellektuellen, und diese Aussichten erschienen den Menschen damals neu, unerhört und finster. Enzensberger stand unter dem Eindruck des Bürgerkriegs in Jugoslawien, aber auch von hohlem Hooliganismus in unseren Städten. Und vor allem war der Kalte Krieg kurz zuvor zu Ende gegangen.

«Eine neue Männlichkeit»

Das machte den Blick frei. Man ahnte nun wieder, dass es unnormal ist, ein fernes Volk per Atomknopf ausradieren zu wollen. Oder dass es zumindest normaler ist, den Nachbarn zu hassen. Und man sah, dass Strassenkämpfer und Bürgerkrieger gar keine Ideologie brauchen, um zu wüten, keine Religion, keine Idee: Die Guerilla- und Partisanenbanden dieser Welt standen plötzlich ohne Sinn und Strategie da. Ihre wichtigtuerischen Kürzel – Farc, FNLA, MNLF – kostümierten nur noch Raub, Vergewaltigung, Mord.

«Es ist eine neue Männlichkeit, die hier zum Vorschein kommt», schrieb Enzensberger 1993. «Man könnte meinen, ihre Ehre hiesse Feigheit; aber das wäre eine Überschätzung. Schon die blosse Unterscheidung von Mut und Feigheit ist ihnen unverständlich.»

Auch dem islamischen Fundamentalismus fehlte die geistige Substanz: Das erkannte der Schriftsteller Jahrzehnte vor dem IS. «Die diversen fundamentalistischen Sekten, Fraktionen, Milizen trachten vor allem danach, ihren eigenen Glaubensgenossen an die Gurgel zu gehen. Auch hier hat man es also nicht mit Überzeugungen, sondern mit deren Faksimiles zu tun.»

Aufstand der Unerhörten

«Aussichten auf den Bürgerkrieg»: Vieles war oberflächlich darin, aber die Schrift brachte unbemerkte Wahrheiten vor. Sie sprach aus, dass in den Klein- und Mikrokriegen unserer Welt eben nicht einfach Linke gegen Rechte, Schwarze gegen Weisse, Arme gegen Reiche oder Progressive gegen Traditionalisten fighten – sondern dass da noch etwas ganz anderes sein muss. Enzensberger betonte anthropologische und psychologische Tiefenebenen.

Er sah in völlig widersinnigen Kriegstaten den Hass von Menschen, die sich als gedemütigt empfinden. Er spürte eine Sehnsucht nach Anerkennung. Er schilderte einen Aufstand von Unerhörten.

Zu viele Kränkungen

Es geht nicht so sehr darum, dass unsere Welt zu wenig Güter und Chancen produziert oder Reichtum falsch verteilt; sondern dass sie zu viele Kränkungen schafft. Der Drang, wenigstens einmal im Leben als ganzer Kerl zu wirken – daraus erklärt sich auch, dass die neuen Mörder offen ihre Verbrechen zeigen und sich unverschämt interviewen lassen. Das war damals ein völlig ungewohntes Phänomen.

Doch überzeugend waren Enzensbergers Deutungen offenbar nicht: Das lässt sich heute, 25 Jahre danach, folgern. Denn Medien und grosse Politik blieben auf ihrer Bahn, sie rastern die Probleme 2018 wie 1993: politisch, ökonomisch oder ethnisch. Unerschütterlich erklären sie uns Islamisten, Samstagnacht-Schläger oder die Krawalle von Charlottesville mit Abstiegsängsten, Ungleichheit, morgenländischem Demokratiedefizit oder Rassismus. Am Ende erscheint der dumpfe Gewaltexzess also erneut als gesellschaftliches Manko – irgendwie –, was wiederum moralische Ansprüche an alle nach sich zieht.

Die Geforderten streiken

«Wir sollen uns die Namen von Gangstern merken, die wir kaum richtig aussprechen können, und uns um islamische Sekten, afrikanische Milizen und kambodschanische Fraktionen kümmern, deren Beweggründe uns unverständlich sind», bemerkte Enzensberger damals. Aber so etwas könne ja nicht klappen. Am Ende sind nur die Empfänger dieser Botschaften verunsichert – also wir. Andauernd stehen leise Vorwürfe im öffentlichen Raum, auf die kein Einzelner reagieren kann.

«Moralische Forderungen, die in keinem Verhältnis zu den Handlungsmöglichkeiten stehen, führen am Ende dazu, dass die Geforderten gänzlich streiken und jede Verantwortung leugnen. Darin liegt der Keim der Barbarisierung, die sich bis zur wütenden Aggression steigern kann.» Auch dies eine Bemerkung, die zwei Jahrzehnte vor AfD oder Alt-Right hingeschrieben wurde.

Die Lösungen, die «Aussichten auf den Bürgerkrieg» bot, waren unspektakulär, vielleicht sogar banal und enttäuschend. Wenn sich Alltagsgewalt und «molekularer Bürgerkrieg» nicht aus der grossen Politik erklärt, sondern aus dem Frust im Kleinen, dann liegen auch die Möglichkeiten im Detail. Das, so Enzensberger, müssten wir als Erstes akzeptieren.

Jeder müsste also zuerst für Frieden vor der Haustür sorgen. Oder um es in die Verhältnisse von 1993 zu setzen: «Nicht Somalia ist unsere Priorität, sondern Hoyerswerda und Rostock, Mölln und Solingen. Dazu reichen unsere Handlungsmöglichkeiten, das ist jedem Einzelnen zuzumuten, dafür haben wir zu haften.»