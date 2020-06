Die Deckungsgrade der Pensionskassen werden wieder sinken. Umso wichtiger wird für Erwerbstätige künftig die freiwillige Vorsorge.

Die Zeitungen sind voll von Beiträgen über die wirtschaftliche Lage unserer Pensionskassen. Es ist von einer unumgänglichen Senkung des Umwandlungssatzes von gegenwärtig 6,8 Prozent die Rede. Die Nationalbank hingegen hat im letzten Jahr einen hohen Gewinn mit Finanztransaktionen erwirtschaftet. Hat die Nationalbank gewieftere Finanzexperten, als es die Fondsmanager der Pensionskassen sind? W.F.

Die Corona-Krise und der dadurch ausgelöste Crash an den Finanzmärkten und die schwerwiegenden Folgen in vielen Unternehmen haben auch negative Folgen für die Pensionskassen.

Nachdem die Deckungsgrade im Zuge der langen Hausse an den Aktienmärkten in den letzten zehn Jahren mehrheitlich zugenommen hatten und per Ende 2019 Topwerte erreichten, werden sie in diesem Jahr leiden. Schon jetzt wissen wir, dass die Deckungsgrade jeder vierten Kasse wegen des Corona-Crashs unter 100 Prozent getaucht sind.

Das hat nichts damit zu tun, dass die Pensionskassenmanager einen schlechteren Job machen würden als etwa die Portfolioexperten der Nationalbank. Wenn wir die Anlageergebnisse beider Institutionen miteinander vergleichen, würden wir Äpfel mit Birnen vergleichen.

Die Nationalbank hat das Ziel, Geldwertstabilität in unserem Land zu erreichen. Damit der Franken nicht noch mehr an Stärke gewinnt, hat sie riesige Summen in Fremdwährungen an den Finanzmärkten investiert – so auch am europäischen Aktienmarkt oder an der Wallstreet. Schon jetzt ist klar, dass auch die Nationalbank im Zuge des Corona-Crashs auf ihren hohen Wertschriftenbeständen massive Buchverluste erlitten hat. Die Folgen werden wir in den weiteren Ergebnissen der Nationalbank sehen, obwohl es eben gerade nicht das Ziel der SNB ist, möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften.

Faktisch werden Rentner seit Jahren von den heute Erwerbstätigen subventioniert.

Auch die hiesigen Pensionskassen hatten im letzten Jahr auf ihren Portfolios hohe Renditen erzielt. 2019 lag die Rendite vor Gebühren laut dem Swisscanto-Pensionskassen-Monitor bei fast 12 Prozent, wobei sämtliche Anlageklassen dazu positive Beiträge leisteten. Viele Kassen erzielten noch höhere Renditen. Die Deckungsgrade der privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen zum Jahresende erreichten ein Allzeithoch.

Die PK-Manager haben mehrheitlich gut gearbeitet – erst recht, wenn man berücksichtigt, dass sie strenge Anlagerichtlinien befolgen müssen und wesentlich weniger Freiheiten bei der Gewichtung der einzelnen Anlageklassen haben als die SNB.

Aber fest steht, dass die PK-Manager bestimmte Bandbreiten bei den Anlageklassen einhalten und eine vergleichsweise konservative Strategie umsetzen müssen. Sie dürfen beispielsweise nicht das Geld vollumfänglich auf Aktien setzen, obwohl dies in einer Hausse Spitzenrenditen gebracht hätte, dafür bei einem Crash ein Fiasko wäre. Pensionskassen investieren breit diversifiziert vor allem in Aktien, Obligationen und Immobilien. Sehr riskante Anlagen oder Titel sind ausgeschlossen.

Trotz mehrheitlich konservativer Strategie sitzen die Kassen auf Buchverlusten. Weit schlimmer als mögliche Anlageschwankungen oder Buchverluste ist indes das strukturelle Problem in der 2. Säule. Der gesetzliche Umwandlungssatz von 6,8 Prozent im obligatorischen Bereich ist zu hoch und entspricht nicht mehr den Realitäten sowohl bei der Demografie als auch bei den erzielbaren Renditen auf sehr sicheren Anlagen wie Bundesobligationen, die wegen der Negativzinsen eine Minusrendite aufweisen. Faktisch werden Rentner seit Jahren von den heute Erwerbstätigen subventioniert.

Diese Umverteilung ist im System des Kapitaldeckungsverfahrens der 2. Säule eigentlich nicht erlaubt. Die heute Erwerbstätigen erhalten auf ihren Guthaben deshalb weniger Rendite. Wenn jetzt die Deckungsgrade wieder sinken, dürfte es noch schwieriger werden, eine Reform der 2. Säule politisch umzusetzen.

Die Konsequenz ist aus meiner Sicht: Die freiwillige Vorsorge – also die Säule 3a – wird für die Erwerbstätigen künftig noch wichtiger, wenn man nicht riskieren will, dass man im Alter seinen Lebensstandard massiv einschränken muss.