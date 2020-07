Vorsicht vor Sperrfristen beim Bezug von Alterskapital

Wer freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse tätigt, darf sich in den folgenden drei Jahren keine Gelder auszahlen lassen.

Ich habe am 31. Januar 2017 das letzte Mal freiwillig in die Pensionskasse einbezahlt. Seit Juni 2018 bin ich arbeitslos. Das BVG-Guthaben habe ich auf einem gesplitteten Freizügigkeitskonto der Sammelstiftung bei meiner Hausbank. Im Juli 2021werde ich offiziell das AHV-Rentenalter erreichen. Wie sieht es in meinem Fall mit der dreijährigen Sperrfrist betreffend die Kapitalauszahlung aus? Könnte ich mir einen Teil noch in diesem Jahr auszahlen lassen oder muss ich bis 2021 warten? B.B.

Die zweite Säule bietet im Erwerbsleben attraktive Steuersparmöglichkeiten: Indem man, so wie Sie es gemacht hatten, Lücken in seiner Altersvorsorge mit einer freiwilligen Einzahlung in die Pensionskasse auffüllt, kann man einiges an Steuern sparen, da die Einzahlungen jeweils abzugsfähig sind.

Heikel werden solche freiwilligen Einzahlungen in die Pensionskasse allerdings, wenn man sich bei seiner Pensionierung entscheidet, nicht eine Rente zu beziehen, sondern einen Kapitalbezug wählt. Denn es besteht eine gesetzliche steuerliche Sperrfrist von drei Jahren vom letzten Einkaufsdatum bis zum Datum der Kapitalauszahlung.

Diese Sperrfrist sollte man auf keinen Fall verletzen, da man sonst damit rechnen muss, dass die Steuerbehörden die letzte freiwillige PK-Einzahlung nicht als Abzug akzeptieren, sondern wieder anrechnen, was happige Steuerforderungen auslösen kann. Der Fiskus würde es als Steuerumgehung betrachten, wenn man die Frist nicht einhält.

Der Fiskus würde es als Steuerumgehung betrachten, wenn man die Frist nicht einhält.

Die Rechtssprechung hat auch festgelegt, dass diese Sperrfrist von den Steuerbehörden zu Recht ohne Kompromisse angewandt wird. So kam das Bundesgericht zum Schluss, dass es in dieser Praxis überhaupt keine Ausnahme von der Regel gibt und jeder Einkauf während der dreijährigen Sperrfrist als missbräuchlich gilt und damit steuerlich nicht abzugsfähig ist. Dabei gilt es zu beachten, dass sich die Sperrfrist nicht nur auf die Summe der getätigten Einkäufe bezieht, sondern auf das gesamte Sparguthaben in der Pensionskasse. Vor allem aber ist die dreijährige Sperrfrist auch zeitlich nicht interpretierbar. Sie bezieht sich auf volle Jahre.

Für Sie bedeutet dies, dass bei einem letzten Einkauf per 31. Januar 2017 ein Kapitalbezug frühestens ab dem 31. Januar 2020 möglich gewesen wäre. Aus meiner Sicht würde einem Kapitalbezug noch im laufenden Jahr nichts im Wege stehen, da Sie gemäss den von Ihnen gemachten Angaben die Sperrfrist voll einhalten würden.

Die Sperrfrist bezieht sich auch nicht auf das ordentliche Pensionsalter, das bei Ihnen erst im nächsten Jahr wäre, sondern lediglich auf den letzten von Ihnen getätigten Einkauf bei der Pensionskasse. Da Sie Ihr Kapital auf zwei Freizügigkeitskonten parkiert haben, könnten Sie das eine in diesem Jahr und das zweite im nächsten Jahr beziehen, was dank der Staffelung eine geringere Steuerbelastung zur Folge hätte.

Die diesbezügliche Steuerpraxis ist von Kanton zu Kanton allerdings unterschiedlich. Daher rate ich Ihnen, vor einer effektiven Auszahlung mit den Steuerbehörden Ihres Kantons Kontakt aufzunehmen und sich die steuerlichen Konsequenzen schriftlich bestätigen zu lassen.