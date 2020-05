Die Quersubventionierung der Alten durch die Jungen zu verringern, wird nicht allen gerecht. Dennoch sollten wir die Reform antreiben.

Mich beschäftigt die Reform der Pensionskasse. Ein Kern der Sanierungsmassnahmen ist die Anpassung der Lohnabzüge für Pensionskassen: Bei über 35-Jährigen sollen diese im Vergleich zu heute gesenkt und dafür in der Kategorie der 25- bis 34-Jährigen von 7 auf 9 Prozent erhöht werden. Wenn die Reform in Kraft tritt, werde ich etwa 36 Jahre alt sein und wohl weniger Pensionskassenkapital anhäufen können als Personen mit anderen Jahrgängen. Verschärft das die Situation in der Altersvorsorge für Junge nicht zusätzlich? Müsste es für diese Art von Übergangsjahrgängen nicht ebenfalls eine Entschädigung geben? Was halten Sie von der Abflachung der Progression bei Beitragssätzen der PK, so, wie sie in der Reform geplant ist? E.L.

Schon jetzt subventionieren die Jungen die Altersvorsorge. Denn ein Teil der Renditen, die auf den Pensionskassengeldern erwirtschaftet werden, müssen von den Vorsorgeinstitutionen seit Jahren genutzt werden, um die laufenden Renten der bereits Pensionierten zu finanzieren.

Obwohl es angesichts der rekordtiefen Zinsen in den letzten Jahren für die Kassen ohnehin schon schwierig war, eine ansprechende Rendite zu erwirtschaften, profitieren die heute Erwerbstätigen nicht von den vollen Renditen. Die Kassen sind aufgrund des faktisch zu hohen Umwandlungssatzes im obligatorischen Bereich gezwungen, gemessen am angesparten Geld und der hohen Lebenserwartung zu hohe Renten auszuzahlen.

Die Quersubventionierung der Jungen zugunsten der Alten zeigt, dass es dringend notwendig ist, dass die Schweizer Altersvorsorge und insbesondere die 2. Säule reformiert werden. Mit der Corona-Krise und der Rezession dürfte eine Reform politisch noch schwieriger umsetzbar sein. Die Wege zu einer Reform sind politisch hochumstritten – so auch der Kompromiss zwischen den Sozialpartnern Arbeitgeberverband und den zwei Gewerkschaftsverbänden, während der Gewerbeverband Ablehnung signalisiert hat.

Ältere Erwerbstätige sollen in den ersten fünfzehn Jahren nach Inkrafttreten der Reform in den Genuss eines solidarisch durch höhere Beiträge finanzierten Rentenzuschlags kommen, da sie die im Zuge einer Senkung des Umwandlungssatzes sinkenden Renten nicht mehr ausgleichen können, weil ihnen schlicht die dafür nötigen Jahre fehlen.

Schon heute haben wir jedes Jahr eine Umverteilung von rund 7 Milliarden Franken von den Jungen an die Alten.

Die Frage ist, wo die Grenze gezogen werden soll zwischen denjenigen, die vom Rentenzuschlag profitieren, und denen, die nichts zusätzlich bekommen. Sie würden aufgrund Ihres Alters leer ausgehen.

Aus meiner Sicht ist dieses Dilemma kaum lösbar. Politische Kompromisse sind nie wirklich gerecht. Würde man die Grenzen weiter nach hinten verschieben, wären einfach die noch Jüngeren benachteiligt, und die faktische Umverteilung des Geldes von den Erwerbstätigen an die Pensionierten würde noch ein grösseres Ausmass annehmen, was nicht sinnvoll ist. Schon heute haben wir jedes Jahr eine Umverteilung von rund 7 Milliarden Franken von den Jungen an die Alten. Die künftige Umverteilung würde zwar abnehmen, aber würde immer noch weit über eine Milliarde Franken ausmachen.

Wenn Sie für sich und die jüngeren Jahrgänge auch einen Rentenzuschlag fordern, was ich nachvollziehen kann, führt das wieder zu einer höheren Umverteilung. Doch genau eine solche ist in der 2. Säule, anders als in der AHV, nicht vorgesehen. In der Pensionskasse spart eigentlich jeder für sich. Wir ändern also das System und machen die Situation für die Zukunft wohl noch schlechter, als es heute ist.

Ähnlich verhält es sich mit der ebenfalls von Ihnen angesprochenen möglichen Abflachung der Progression bei den Beitragssätzen der Pensionskassen. Heute ist es so, dass ab 55 der Prozentsatz des Lohns, den man in die Pensionskasse zahlen muss, deutlich anzieht. Man liefert massiv mehr ab als in jungen Jahren.

Weil nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Arbeitgeber für die Älteren deutlich mehr in die Kasse einzahlen müssen, trennen sich Firmen gerne von teuren älteren Mitarbeitenden, was in dieser direkten Form natürlich kein Unternehmen zugeben würde.

Aus meiner Sicht setzt die Progression bei den Beitragssätzen der Pensionskassen völlig falsche Anreize. Darum erachte ich es für richtig, wenn diese Beitragsprogression im Zuge einer Reform abgeflacht würde. Die verschiedenen Altersgruppen sollten wenigstens bei den PK-Beiträgen nicht ungleich behandelt werden.

Unabhängig von dieser politischen Debatte empfehle ich allen Erwerbstätigen, möglichst zusätzlich auf freiwilliger Basis fürs eigene Alter zu sparen. Mit oder ohne Reform: Die Renten werden sinken. Wegen der Corona-Krise sind auch die Deckungsgrade der Kassen zurückgekommen, und für die Vorsorgeinstitutionen ist es im turbulenten Marktumfeld besonders schwierig, ansprechende Renditen zu erwirtschaften.

Wenigstens teilweise kompensieren kann man das, indem man möglichst früh damit beginnt, selbst über die steuerbegünstigte Säule 3a zu sparen und dieses Geld mittels kostengünstigen Fonds oder App-Lösungen, die tiefe Pauschalgebühren garantieren, investiert, wie sie zum Beispiel die ZKB mit ihrem Produkt Frankly lanciert hat.