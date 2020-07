Ohne 3. Säule wird es im Alter eng

Wer in der Lage ist zu sparen, sollte jedes Jahr in die Säule 3a einzahlen und das Geld investieren. Auch Junge.

Unser Sohn hat einiges Erspartes, aber noch keine dritte Säule. Die Bank legt ihm nun nahe, ein Vorsorgekonto 3a zu eröffnen und in Raiffeisen Fonds (CH) – Focus Interest & Dividend, Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced, Raiffeisen Pension Invest Futura Growth oder Raiffeisen Futura Swiss Stock A zu investieren. Er ist nicht sicher, ob das für ihn Sinn macht. Er ist absolut nicht risikofreudig veranlagt. Was würden Sie ihm raten? N.R.

Die Empfehlung der Bank, dass Ihr Sohn doch eine 3. Säule für sich aufbauen solle, halte ich für sinnvoll. Zwar hat er noch über zwanzig Jahre bis zur Pensionierung. Diese Zeit sollte er aber unbedingt nutzen, um seine eigene Altersvorsorge zu stärken.

Nur mit der AHV und der Pensionskasse allein dürfte er später nicht in der Lage sein, seinen bisherigen Lebensstandard nach der Pensionierung auch nur annähernd aufrechtzuerhalten. Darum rate ich ihm auch, eine steuerbegünstigte Säule 3a zu errichten und möglichst den jährlichen Maximalbetrag von aktuell 6826 Franken einzuzahlen. Das hat den zusätzlichen Pluspunkt, dass er noch im Erwerbsleben Steuern spart, da er die Einzahlung in die Säule 3a im Folgejahr bei den Steuern in Abzug bringen darf. Vor allem aber stärkt er seine Altersvorsorge, was ich zwingend für notwendig halte.

Eine ganz andere Frage ist, was dann mit dem Geld auf dem 3.-Säule-Konto passiert. Grundsätzlich kann Ihr Sohn den Betrag einfach konservativ auf dem Säule-3a-Konto liegen lassen. Davon rate ich allerdings ab, da er auf diesem Geld lediglich rund 0,1 Prozent Zins bekommt. Nach Abzug der Teuerung verliert er darauf sogar Geld, da die Teuerung am Wert des Geldes nagt.

Mit günstigen Smartphone-Pauschal-Lösungen würde er weniger Gebühren pro Jahr zahlen.

Dazu kommt, dass Ihr Sohn auch sonst einiges Erspartes auf mehreren Konten parkiert hat, die kaum Zins abwerfen. Wesentlich höhere Renditechancen hat er langfristig, wenn er das 3.-Säule-Geld in Vorsorgefonds investiert. Das Problem dabei ist, dass er dann mit Kursschwankungen konfrontiert ist.

Weil Ihr Sohn, wie Sie schreiben, nicht risikofreudig ist, kommt für ihn wohl nur eine konservative Strategie in Frage. Bei einem Anlagehorizont von über zwanzig Jahren könnte er zwar durchaus auch in einem Vorsorgefonds mit einem höheren Aktienanteil investieren, da sich die Kursausschläge auf eine solch lange Zeit deutlich relativieren. Aber Sie möchten ja auch nicht, dass Ihr Sohn wegen der starken Kursausschläge, die bei Aktien in den nächsten Jahren durchaus zu erwarten sind, schlecht schläft, zumal aufgrund der Coronakrise an den Finanzmärkten weitere stärkere Turbulenzen und Korrekturen zu erwarten sind.

Darum kommen die Vehikel Raiffeisen Pension Invest Futura Growth oder Raiffeisen Futura Swiss Stock A für ihn eher nicht in Frage, weil diese einen höheren Aktienanteil aufweisen. Der Raiffeisen Fonds (CH) – Focus Interest & Dividend investiert zwar auch zu rund einem Drittel in Aktien, ist aber mit einem Obligationenanteil von fast 60 Prozent deutlich konservativer. Dafür sind auch die Renditechancen geringer.

Einen etwas höheren Aktienanteil von rund 44 Prozent weist auch der Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced auf, darf aber ebenfalls als eher konservativ bezeichnet werden. Die Fonds sind professionell geführt, allerdings mit einer Gesamtkostenkennziffer Total Expense Ratio TER von 1,2 beziehungsweise 1,1 Prozent nicht gerade günstig. Mit einem passiv verwalteten Vorsorgefonds, wie sie verschiedene Banken anbieten, oder mit günstigen Smartphone-Pauschal-Lösungen, wie sie die Zürcher Kantonalbank mit Frankly oder das Fintech Viac anbieten, würde er weniger Gebühren pro Jahr zahlen.

Wichtig ist aus meiner Sicht, dass Ihr Sohn tatsächlich eine 3. Säule für sich einrichtet und das Geld investiert. Auch wenn er das Kapital konservativ anlegt, hat er eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er deutlich mehr Rendite erzielt als wenn er das Kapital einfach auf dem Konto lässt. Je mehr Rendite er pro Jahr nach Gebühren erwirtschaftet, desto mehr hat er später bei der Pensionierung auf der hohen Kante und für sein Alter zur Verfügung.