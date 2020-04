Warum Corona auch zur Vorsorgekrise wird

Weil ihnen das Geld fehlt, können viele Selbstständige nicht mehr vorsorgen – das wirkt sich im Alter fatal aus.

Ich habe als Selbstständige mit Einzelfirma gerade noch vor der Corona-Krise einen hohen Geldbetrag in die Säule 3a zur Anlage mit mittlerem Risiko überwiesen. Soll ich versuchen, dieses Geld zurückzuziehen und die Hypothek abzuzahlen? M.M.

Aus der Ferne lässt sich Ihre Frage ohne Kenntnis Ihrer detaillierten Geschäftszahlen nicht abschliessend beurteilen. Gern gebe ich Ihnen aber einige Inputs für Ihre Entscheidungsfindung.

Viele Selbstständige sind von der Corona-Krise brutal betroffen: Die Umsätze sind bei vielen eingebrochen, und die liquiden Mittel sind eng. Wenn man dann, so wie Sie, auch noch Verpflichtungen aus einer Hypothek hat, kann es unter Umständen schnell einmal eng werden.

Darum ist Ihr Reflex grundsätzlich richtig: In der Krise muss man als Selbstständige unbedingt sicherstellen, dass man jederzeit genügend liquide Mittel hat. Immerhin haben Sie, falls nötig, die Möglichkeit, einen zinslosen Überbrückungskredit im Rahmen der Bundesmassnahmen bei Ihrer Bank zu beantragen. So gewinnen Sie Zeit, da der Kredit erst in fünf Jahren zurückbezahlt werden muss.

Unter Umständen ist das von Ihnen überwiesene Vorsorgegeld bereits investiert. Dann besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass Sie zumindest teilweise auf Buchverlusten sitzen. Vielleicht haben Sie Glück, und das Geld wurde erst zu tiefen Kursen investiert. In jeden Fall besteht die Gefahr, dass Sie bei einem kurzfristigen Verkauf der Anlagen Nachteile haben.

Zudem ist das Geld in der steuerbegünstigten Säule 3a gebunden. Wenn der Transfer des Geldes, wie ich Ihren Zeilen entnehme, bereits erfolgt ist, können Sie dieses nicht einfach locker zurückziehen. Man spricht ja bei der Säule 3a von der gebundenen Vorsorge. Möglich wäre aber zu einem späteren Zeitpunkt ein vorzeitiger Bezug für die Finanzierung von selbst bewohntem Wohneigentum.

Sie könnten also, wenn das nach Abwägung aller Aspekte sinnvoll wäre, mit Geld aus der Säule 3a einen Teil Ihrer Hypothek abzahlen. So könnten Sie Ihr übriges Geld liquide behalten und sich auch für den Fall absichern, dass die Preise für Wohneigentum wegen der Krise sinken und sich die Tragbarkeit Ihrer Hypothek verschlechtern würde.

Neben den eigentlichen unternehmerischen Risiken und dem unmittelbaren Liquiditätsmangel, mit dem derzeit viele KMU wegen der Corona-Krise betroffen sind, sehe ich noch eine andere Gefahr, die sich mit grosser Verzögerung fatal auswirken dürfte. Gerade weil viele Selbstständige nun ihr Geld zur Überbrückung der Liquiditätskrise benötigen, werden viele ihre Altersvorsorge vernachlässigen. Das ist verständlich, hat aber den gravierenden Nachteil, dass ihnen später nach der Pensionierung dieses Geld fehlt.

Aus der Corona-Krise wird wohl viele Jahre später auch noch eine Vorsorgekrise für viele Selbstständige. Dabei ist es für Selbstständige besonders wichtig, dass sie regelmässig in ihre Altersvorsorge einzahlen. Nicht nur, weil dies Steuervorteile bringt, was derzeit kaum die Hauptmotivation ist, sondern weil man sicherstellen muss, dass man auch im Alter seinen Lebensstandard möglichst halten kann, da man als Selbstständiger oft keine 2. Säule hat und daher die 3. Säule nutzt, die Selbstständigen weit höhere Einzahlungsmöglichkeiten bietet als Angestellten mit Pensionskasse.

Falls es für Sie möglich ist, würde ich das Geld möglichst in der Säule 3a lassen und es, wie Sie es geplant haben, langfristig investieren, damit es später für Sie im Alter Früchte bringt. Wie weit dies in Ihrem konkreten Fall wirklich möglich ist, hängt von der genauen Situation Ihrer Einzelfirma und Ihre weiteren Geschäftsperspektiven ab.

Momentan geht es für Selbstständige in erster Linie darum, ihre Geschäftsbasis zu erhalten und zu sichern. Wenn das aber gegeben ist, sollte man weiter seine Altersvorsorge pflegen und so eine spätere Vorsorgekrise verhindern.