Wie Sie trotz Krise rational investieren

Wollen Sie die derzeit gute Investitionschance nutzen, aber nicht im falschen Moment einsteigen? Dann sind Fondssparpläne eine Option.

Wir werden immer wieder gefragt, wie man flüssige Mittel optimiert anlegen kann. Wir kommen je länger, je mehr auf das Produkt Fondssparplan, welchen man später auch in einen Entnahmeplan umwandeln kann. Was halten Sie davon? R.R.

Als Anleger macht man meist den Fehler, dass man sein Geld dann investiert, wenn die Kurse hoch sind, und ausgerechnet verkauft, wenn die Kurse nach einem Crash immer tiefer tauchen, wie wir das aktuell mit der Corona-Krise gerade erleben.

Die meisten folgen einem Herdentrieb und handeln ganz im Sinne der Verhaltenspsychologie voll zyklisch so wie die Mehrheit der Marktteilnehmer, was einen Markttrend wie momentan der dramatische Kurseinbruch nach der langen Hausse noch verstärkt. Sich antizyklisch zu verhalten, ist gerade nach einem Crash sehr schwierig. Es braucht viel Mut, dann zu kaufen, wenn alle anderen verkaufen.

Im aktuellen Marktumfeld beobachten wir noch eine andere Schwierigkeit: Man weiss nie, wann die Kurse tatsächlich Boden gefunden haben. Entweder kauft man nach einem Crash zu früh und sitzt dann bei weiteren Einbrüchen auf Buchverlusten, oder man kauft zu spät, wenn die Erholung schon stark an Fahrt gewonnen hat.

In der momentanen Corona-Krise bieten sich meines Erachtens attraktive Kaufchancen für mutige Anleger, die über einen langen Anlagehorizont verfügen, aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Kurse noch mehr sinken und die Turbulenzen noch einige Zeit andauern.

Emotionen verleiten oft zu Fehlentscheiden – man folgt unter dem Einfluss des Herdentriebs irrationalen Trends.

Alle diese Schwierigkeiten kann man mit einem langfristig ausgerichteten Fondssparplan einfach umgehen. Indem man regelmässig – zum Beispiel jeden Monat – einen bestimmten Betrag in Anlagefonds anlegt, erreicht man über die Zeit attraktive Durchschnittswerte. Mal kauft man günstig, mal vielleicht teuer. Über die Zeit hinweg läuft man aber nicht Gefahr, dass man sein ganzes Geld ausgerechnet zu einem sehr schlechten Zeitpunkt investiert hat.

Bei einem Fondssparplan profitiert man dank der Staffelung von einem Cost-Average-Effekt – man erzielt also über die Zeit für das gesamte Vermögen einen guten Durchschnittspreis. Der Fondssparplan hat auch den Pluspunkt, dass man immer investiert bleibt. Gerade während eines Bärenmarktes ziehen sich viele private Investoren von Wertschriften zurück und bleiben oft sogar während Jahren passiv. Erst wenn sich eine längere Hausse bestätigt, wagen sich viele wieder an die Börse zurück – doch dann sind die Kurse bereits wieder hoch, und die Leute haben während der Jahre des Wartens Renditen verpasst.

Ein Fondssparplan ist eine sehr rationale Form des Investierens. Emotionen hingegen verleiten oft zu Fehlentscheiden – man folgt unter dem Einfluss des Herdentriebs oft irrationalen Trends.

Empfehlenswert finde ich Fondssparpläne besonders für die Altersvorsorge im Rahmen der steuerbegünstigten Säule 3a. Die Umsetzung wird dank Digitalisierung immer einfacher und günstiger, wie etwa die neue 3.-Säule-App Frankly der ZKB zeigt. Indem man per Dauerauftrag monatlich einen bestimmten Betrag in die digitale Anlagelösung überweist, wird der Betrag jeweils automatisch gemäss der festgelegten Strategie zu günstigen Gebühren in Fonds investiert.

Ein Problem bei Fondssparplänen praktisch aller Banken ist allerdings die Tatsache, dass die Institute in der Regel nur Fonds aus dem hauseigenen Anlageuniversum zulassen. Bei einigen Banken ist das Angebot denn auch mager, da man die Kunden in die hauseigenen Produkte leiten will.

Problematisch ist das, wenn die Produkte dann auch noch eine hohe Kostenkennziffer (Total Expense Ratio) von einem oder mehr Prozent aufweisen und noch weitere Transaktions- und Depotgebühren dazukommen.

Bevor man einen Fondssparplan startet, sollte man sich genau Gedanken über seine Strategie und Risikofähigkeit machen und auf dieser Basis die entsprechenden Fonds auswählen sowie die Gesamtgebühren für die Fondsverwaltung, Transaktionen und Depotführung gut vergleichen und Lösungen mit günstigen All-in-Fees nutzen. Wenn man da Fehler macht, kann das dazu führen, dass die effektiv erzielte Nettorendite deutlich tiefer ausfällt. Wegen des Zinseszinseffekts kann dies schwer ins Geld gehen.