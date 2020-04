Wie Anleger den passenden Index finden

Beim Anlegen mit ETFs gilt es, auf eine breite Diversifikation zu achten. Unser Geldberater gibt Tipps.

Ich bin 61 Jahre jung und möchte mein Geld optimal mit einem Anlagehorizont von zehn Jahren anlegen. Meine Idee ist, 70 Prozent auf den SPI, 15 Prozent in Medizinaltechnik und 15 Prozent in einen weltweit anlegenden Fonds. Am liebsten würde ich alle drei Bereiche in ETFs anlegen. Welche ETFs würden Sie bevorzugen? R.B.

Wenn Sie über einen kostengünstigen Exchange Traded Fund (ETF) den Schweizer Aktienmarkt abdecken möchten, müssen Sie sich zuerst entscheiden, welchen Referenzindex Sie wählen. Viele nutzen dafür den SMI, der die nach Börsenkapitalisierung 20 grössten Unternehmen hierzulande abdeckt.

Alternativen sind der SMIM-Index mit den 30 grössten Mid-Cap-Aktien, die nicht bereits im SMI enthalten sind. Eine weitere Möglichkeit bietet der Swiss-Leader-Index (SLI). Dieser setzt sich aus allen Aktien des SMI und den zehn grössten Firmen des SMIM zusammen und umfasst somit die 30 liquidesten und grössten Firmen des Schweizer Aktienmarktes.

Den Schweizer Gesamtmarkt abbilden können Sie mit dem von Ihnen erwähnten Swiss-Performance-Index (SPI), allerdings bilden wie beim SMI auch hier die Börsenschwergewichte Nestlé, Novartis und Roche ein gewisses Klumpenrisiko. Zur Abdeckung des Schweizer Marktes würde ich aus steuerlichen Gründen einen ETF mit Schweizer Domizil nutzen. Für empfehlenswert halte ich vor diesem Hintergrund den ETF UBS SPI oder den ETF iShares Core SPI von Blackrock, ebenfalls mit Fondsdomizil Schweiz.

Wenn der Schweizer Markt länger schlecht läuft, leiden Sie überdurchschnittlich darunter.

Den globalen Aktienmarkt können Sie einfach mit einem ETF auf den MSCI-World-Index abdecken. Dieser bildet die Wertentwicklung von rund 1650 Unternehmen in 23 Industrieländern ab und umfasst damit etwa 85 Prozent der Marktkapitalisierung in den Industrieländern global, wobei die USA vor Japan und Grossbritannien in dem Index am stärksten gewichtet sind. Interessant finde ich den iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF, den Xtrackers MSCI World Index UCITS ETF oder den UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD).

Um die Medizinaltechnikbranche global abzudecken, können Sie auf einen internationalen Healthcare-Index setzen. Prüfen würde ich etwa den iShares Healthcare Innovation UCITS ETF, der sich über den Referenzindex auf Unternehmen aus der Healthcare-Branche fokussiert, die auf Innovationen bei globalen Gesundheitsdienstleistungen in Industrie- und Schwellenländern spezialisiert sind. Stark gewichtet sind hier Healthcare-Unternehmen aus den USA, Südkorea, Japan und der EU. Interessant finde ich als Alternative auch den Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF C-EUR.

Vor einem Investment würde ich mir nochmals überlegen, ob die Diversifikation für Sie wirklich genügend ist. Denn mit einem Fokus auf einen SPI-ETF mit 70 Prozent des Kapitals setzen Sie sich punkto Markt einem Klumpenrisiko aus. Wenn der Schweizer Markt länger schlecht läuft, leiden Sie überdurchschnittlich darunter. Darum würde ich auch andere Märkte, etwa Europa oder Asien, stärker miteinbeziehen. Auch andere Megatrends wie Digitalisierung oder Robotik fehlen in Ihrem Portfoliovorschlag.

Weiter müssen Sie sich gut überlegen, wie viel Risiken Sie eingehen wollen und können. Sie würden mit den gewünschten ETFs voll auf Aktien setzen. Diese versprechen auf lange Sicht von zehn und mehr Jahren zwar in der Tat die attraktivsten Renditechancen. Gleichzeitig sind Sie aber starken Kursschwankungen und Anlagerisiken ausgesetzt und müssen damit rechnen, dass Sie wegen der gravierenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vielleicht noch längere Zeit auf schwachen Titeln sitzen oder es in einer späteren Phase sogar zu neuen Rückschlägen wegen der Corona-Unsicherheiten kommt.

Daher sollten Sie auch prüfen, ob Sie allenfalls auch andere Anlageklassen wie Anleihen, Immobilien oder Rohstoffe miteinbeziehen möchten.