Vorsicht bei privaten Investments!

Statt direkt in Privatfirmen zu investieren, sollte man Private Equity-Fonds nutzen. Selbst da bleiben die Risiken aber sehr hoch.

Ich bekam von der Areos Energie AG ein interessantes Angebot für einen Aktienkauf. Die Informationen über ihr Produkt sind beeindruckend. Eine Investition in diesen Bereich ist in der Klima- und CO2-Diskussion sehr verlockend. Würden Sie von einem Kauf abraten, oder ist das eine sinnvolle Investition? R.H.

Ich kenne die Firma Areos Energie, die an keiner Börse gehandelt wird, nicht und kann mich daher nicht zum Unternehmen äussern. Ihren Angaben entnehme ich aber, dass es sich bei dem Angebot für einen Aktienkauf um eine Privatplatzierung handelt. Damit will sich die Firma Kapital beschaffen, und zwar indem sie direkt Investoren anspricht.

Solche Privatplatzierungen erfolgen nicht über eine Börse. Das ist für Sie ein wichtiger Aspekt: Bei einer öffentlichen Platzierung über die Börse haben Unternehmen strenge Vorschriften wie etwa die Publizitätspflicht zu erfüllen. Damit soll zum Schutz der Investoren eine hohe Transparenz für die Anleger garantiert werden. Bei einer Privatplatzierung ist das Unternehmen von solchen Vorschriften befreit. Für Sie heisst das gleichzeitig, dass Sie einen weit geringeren Anlegerschutz haben.

Ein anderer Aspekt ist die Handelbarkeit der Aktien. Wenn Aktien über eine Börse gehandelt werden, haben Sie die Sicherheit, dass Sie diese später in der Regel locker wieder verkaufen können. Bei Privatplatzierungen ist das nicht garantiert. Unter Umständen kriegen Sie die Aktien dann später nicht mehr los oder nur zu einem miserablen Preis.

Bei Privatplatzierungen ist man an die Firma gebunden, erst recht in Krisenphasen wie aktuell wegen des Coronavirus, und man sollte einen sehr langen Anlagehorizont haben.

Das Unternehmen bietet gemäss der von Ihnen mitgeschickten Werbeschrift privaten Anlegern die Möglichkeit, am künftigen europäischen Energiemarkt zu partizipieren: «Investoren finden in unserem Private Placement für einen begrenzten Anlegerkreis chancenreiche Beteiligungsmöglichkeiten in diesem hochprofitablen Markt.» Das klingt vielversprechend.

Gleichzeitig sollten Sie sich aber bewusst sein, dass Sie ein sehr hohes Anlagerisiko eingehen. Wie bei jeder Anlage sollte man nicht nur das Aufwärtspotenzial im Kopf haben, sondern auch das Abwärtsrisiko beachten. Sollte sich das Unternehmen anders als Ihre Erwartung nicht positiv entwickeln, sondern scheitern, müssen Sie damit rechnen, dass Sie Ihr ganzes, in diese Aktien investiertes Geld verlieren.

Generell rate ich Privatanlegern von Privatplatzierungen ab. Und zwar ganz einfach darum, weil man aus meiner Sicht mit einer solchen Einzelanlage ein hohes Klumpenrisiko eingeht. Ich würde Ihnen auch nie raten, einen für Sie hohen Betrag nur in eine einzelne an der Börse gehandelte Aktie zu investieren.

Anders als bei einfach handelbaren Börsenfirmen ist es für Private mit in der Regel begrenzten finanziellen Mitteln noch weit schwieriger, eine gute Diversifikation bei Privatplatzierungen zu erreichen. Sie müssten in eine Vielzahl von verschiedenen Privatplatzierungen investieren können und dann auch noch in verschiedene andere Anlageklassen anlegen können, damit Sie kein Klumpenrisiko eingehen.

Sinnvoller finde ich es, wenn man als Privater, statt in Einzelplatzierungen zu investieren, einen Private-Equity-Fonds nutzt, der in ausserbörslich gehandelte Firmen investiert. Auch bei solchen Anlagevehikeln tragen Sie grundsätzlich ein hohes Anlagerisiko und benötigen einen langen Anlagehorizont. Immerhin erreichen Sie damit aber eine breite Diversifikation und verlieren nicht gleich alles Geld, falls eine der Firmen im Fonds in Konkurs geht, was wegen der Corona-Krise vermehrt der Fall sein wird.

Mein Fazit: Statt direkt in einzelne Privatfirmen zu investieren, sollte man, wenn überhaupt, als Depotabrundung Private-Equity-Fonds vorziehen – auch dann sind die Risiken noch sehr hoch.