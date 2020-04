An der Börse kommt es in diesen Tagen zu extremen Kursschwankungen. Das hat auch Auswirkungen auf die Exchange Traded Funds (ETFs). Was es damit auf sich hat.

Mir ist Folgendes aufgefallen: Der SMI ging am Freitag, 13. März von ca. 8300 auf über 9000 und wieder runter auf circa 8360 Punkte. In der gleichen Zeit ist der SMI ETF SMICHA zwar auch rauf und runter wie der SMI, in Prozenten gerechnet aber nie in diesem Umfang. In der gleichen Zeit gingen die anderen zwei ETF SWICHA und SPICHA ziemlich genau in Prozenten hoch und runter wie die Indices, an die sie gekoppelt sind. Warum ist das so? R.M.

Während der dramatischen Kurseinbrüche als Folge der Corona-Krise und angesichts der nach wie vor schwer abschätzbaren Folgen für die Weltwirtschaft und die Unternehmen ist es auch bei den Exchange Traded Funds (ETFs) zu extremen Kursschwankungen gekommen. Viele hatten dieses Risiko vor der Krise wohl etwas unterschätzt.

Ein Index und damit auch der Exchange Traded Fund bietet zwar pro Markt, der abgedeckt wird, eine recht gute Diversifikation. Der ETF macht aber mehr oder weniger eins zu eins die Bewegung des Index mit. Wenn der Basisindex, so wie wir das in der Corona-Krise erleben, mal fünf oder sogar bis zu zehn Prozent in den Keller geht, wie es selbst beim Dow Jones Index, aber auch beim Swiss Market Index an den besonders hektischen Tagen vorkam, ist man auch mit einem ETF, der an solche Indices gekoppelt ist, auf einer Achterbahn.

In der Regel bilden die ETFs einen Index ziemlich genau ab, und diese folgen recht nahe der Indexentwicklung. Gerade in sehr hektischen Zeiten gibt es aber durchaus Abweichungen, wie Sie selbst festgestellt hatten. Ich habe die von Ihnen in der Frage erwähnten ETF-Produkte SMICHA, SWICHA und SPICHA und deren Kursverläufe von der auf ETF spezialisierten Hinder Asset Management prüfen lassen. Deren Spezialisten haben die Tagesbewegungen vom 13. März 2020 der drei ETFs im Detail angeschaut.

Claudine Sydler, Head Portfolio Management bei der Hinder Asset Management, kommt dabei zum Schluss: «Gemäss unserer Analyse auf Bloomberg war die Abweichung des ETFs auf den SMI – also beim Produkt SMICHA – nur bei der Börseneröffnung extrem gross. Die beiden ETFs auf den MSCI Switzerland (SWICHA) und SPI (SPICHA) verzeichneten über den ganzen Tag aber grössere Abweichungen von ihrem jeweiligen Index.»

Der Freitag, 13. März, gehört zu den besonders turbulenten Börsentagen.

Solche Abweichungen sind allerdings nicht ein Einzelfall, sondern kommen immer wieder vor. Der Grund dafür liegt darin, dass diese beiden ETFs ein geringeres Handelsvolumen aufweisen. Claudine Sydler: «Es werden in den Kursgrafiken nur jeweils die bezahlten Kurse dargestellt und nicht die von den Market-Makern gestellten Kurse. Bei weniger liquiden ETFs kann der zuletzt bezahlte Kurs somit stark vom Indexwert abweichen.»

Der von Ihnen angesprochene Freitag, 13. März, gehört zu den besonders turbulenten Börsentagen, als die Kurse wegen der Ängste der Anleger infolge der Corona-Krise steile Berg- und Talfahrten vollzogen. Der SMI stürzte damals schon bei der Eröffnung kurzfristig auf 8300 Punkte ab.

«Diese Bewegung machte der ETF nicht mit, beziehungsweise es wurden keine Trades zu diesen tiefen Kursen ausgeführt», so Claudine Sydler. Solche kurzfristigen, extremen Bewegungen würden von ETFs nicht immer nachvollzogen. «Die Market Maker, die die Kurse der von Ihnen betreuten ETFs stellen, bauen in solch hochvolatilen Zeiten Sicherheitspuffer ein, entsprechend steigen die Spreads – die Geld-und Briefspannen – und somit die Abweichung der bezahlten Preise vom Index.»

Generell sind die Abweichungen und die Geld- und Briefspannen gering. Je einfacher ein Index abzubilden ist, wie dies etwa beim Swiss Market Index der Fall ist, desto geringer fallen auch die Spreads aus. Bei wesentlich breiteren Indices wie dem MSCI Switzerland oder dem SPI sind die Geld- und Briefspannen höher, zumal es aufwendiger ist, den Index nachzubilden.