Wer zu spät kauft, verpasst die Dividende

Wann hat man als Aktionär Anspruch auf eine Gewinnausschüttung? Das sagt unser Geldberater.

Ich habe am 3. März Novartis-Aktien gekauft. Die Auszahlung der Dividende war am 5. März. Warum bekomme ich diese Dividende trotzdem nicht? P.S.

Ich kann Ihren Gedankengang gut nachvollziehen: Sie hatten die Novartis-Papiere bewusst zwei Tage vor der Dividendenauszahlung erworben, weil Sie wahrscheinlich wussten, dass diese am 5. März 2020 erfolgt, was von den Unternehmen jeweils auch frühzeitig angekündigt wird und in ihrem Terminkalender als wichtige Daten für die Investoren vermerkt sind.

Dass Sie die Dividende trotz des Kaufs der Papiere noch vor der Dividendenausschüttung nicht erhalten, hat nichts mit den aktuellen Turbulenzen an den Finanzmärkten wegen der Corona-Krise zu tun, bei der einzelne Börsenfirmen auch schon ihre Generalversammlung verschoben hatten und deshalb keine Dividende auszahlten.

Novartis hat die Generalversammlung wie geplant Ende Februar, konkret am 28. Februar 2020, durchgeführt und die Ausschüttung beschlossen. Auch ohne Krisenlage hätten Sie die Dividende von Novartis in dieser zeitlichen Konstellation nicht bekommen. Sie haben zwar das Ausschüttungsdatum beachtet, nicht aber das sogenannte Ex-Datum und das Record-Datum.

Am Record-Datum, das von den Unternehmen auch kommuniziert wird, wird festgelegt, wer Anrecht auf eine Dividende hat. Nur wenn Sie am Record-Date, wie der Begriff meist in Englisch genutzt wird, Aktien einer Gesellschaft besitzen und diese geliefert sind, sind Sie auch dividendenberechtigt.

Am Ex-Datum werden die entsprechenden Aktien erstmals Ex Dividende – also ohne die Dividende – gehandelt werden. Folglich ist der Kurs an diesem Tag in der Regel tiefer, zum Teil um den Betrag der Dividende, manchmal auch mehr oder weniger. Der Ausschüttungstag, also im Fall von Novartis der 5. März 2020, ist der Tag, an dem die Aktionäre von der Börsengesellschaft ausbezahlt werden, die am Record-Date Anspruch auf Dividendenzahlung hatten – und zwar unabhängig davon, ob die Aktien noch im Depot sind oder bereits wieder verkauft wurden.

Sie sollten die entsprechende Aktie spätestens am Tag der Generalversammlung im Besitz haben.

Sie haben also den Fehler gemacht, dass Sie die Novartis-Aktien zu spät erworben hatten. Denn weil Sie die Titel am Record-Date noch gar nicht im Besitz hatten, waren Sie auch nicht dividendenberechtigt.

Wenn Sie sichergehen möchten, dass Sie eine Dividende wirklich erhalten, sollten Sie die entsprechende Aktie aus meiner Sicht spätestens am Tag der Generalversammlung im Besitz haben. Wenn Sie die Novartis-Papiere am 28. Februar 2020, am Tag der Novartis-GV, erworben hätten, als übrigens die Kurse wegen der Corona-Krise auch schon in den Keller gingen, hätten Sie einen Anspruch auf die Dividende gehabt, und diese wäre Ihnen am 5. März ausbezahlt worden.

Daher sollte man als Privatanleger bei Dividendenperlen wie Novartis nicht primär darauf schauen, wann der Ausschüttungstermin für die gewünschte Dividende ist, sondern der Termin der Generalversammlung, und dafür schauen, dass man die Papiere dann wirklich schon besitzt. So umgeht man die komplizierten Record-Date und das Ex-Datum und hat die Sicherheit, dass man eine Dividende der ausgewählten Börsengesellschaft auch tatsächlich bekommt.

Ein Trost für Sie ist immerhin, dass der Kurs am 28. Februar trotz des damaligen Börsengewitters noch höher war am 3. März, als Sie die Aktien kauften. Bei einem früheren Kauf hätten Sie im konkreten Fall zwar die Dividende erhalten, aber Sie müssten noch einen schlimmen Buchverlust verbuchen.