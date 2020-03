Unser Geldberater verrät, wie Junge ihr Erspartes auch während der Corona-Krise profitabel anlegen können.

Mit grossem Interesse lese ich Ihre Beiträge und hätte eine Frage: Meine 19-jährige Tochter hat von ihrem Grossvater 60’000 Franken erhalten. Geld, das sie gerne ansparen möchte und nicht in den nächsten Jahren benötigt, wie sie meint. Sie hat sich bei diversen Banken nach einer Anlagemöglichkeit erkundigt. Angeboten wurden ihr jeweils die bankspezifischen Fonds mit entsprechenden Gebühren. Wie und auch wann würden Sie an ihrer Stelle das Geld anlegen? B.L.

Ich würde Ihrer Tochter empfehlen, wenigstens einen Teil des Geldes in die eigene Altersvorsorge zu investieren. Das klingt nun nicht gerade spannend, zumal man in jungen Jahren meist nicht bereits ans Alter denkt und andere Sparziele wie Reisen, späteres Wohneigentum oder Familie im Vordergrund stehen.

Dennoch halte ich es für sehr wichtig, dass gerade Junge frühzeitig damit beginnen, für die eigene Altersvorsorge zu sparen, da sie nicht darauf vertrauen können, dass sie später ihren Lebensstandard auch nur annähernd nur mit der AHV und der Pensionskasse decken können.

Falls Ihre Tochter erwerbstätig ist – wenngleich auch nur in Teilzeit – würde ich ihr raten, für sich eine Säule 3a aufzubauen und möglichst den Maximalbetrag von 6826 Franken einzuzahlen, den sie im Folgejahr bei den Steuern abziehen darf.

Diesen Betrag würde ich dann in kostengünstigen, passiv verwalteten Vorsorgefonds mit einem möglichst hohen Aktienanteil wie etwa dem Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv VT oder vergleichbaren Produkten anlegen.

Nachdem die Aktienkurse wegen der Unsicherheit rund um das Coronavirus korrigiert haben, ist auch bei solchen Fonds ein günstigerer Einstieg möglich. Wegen des hohen Aktienanteils muss Ihre Tochter bei diesen Fonds zwar mit starken Kursschwankungen rechnen. Weil das Geld aber lange liegen bleibt, spielt dies keine grosse Rolle. Entscheidend ist die Langfristrendite.

Das übrige Geld würde ich ebenfalls mit einem langen Anlagehorizont von mindestens zehn bis zwanzig Jahren in Aktien investieren. Die Summe von dann noch gut 50’000 Franken ist für ein Engagement in Einzelaktien zu gering. Zwar könnte Ihre Tochter Wachstumsaktien wie Apple oder Microsoft kaufen. Dann trägt Sie aber ein hohes Klumpenrisiko.

Besser ist es, wenn sie das Kapital breit diversifiziert in unterschiedlichen Aktienmärkten anlegt. Möglich ist das mittels passiv verwalteten Exchange Traded Funds, die an verschiedene Indizes gekoppelt sind und nur tiefe Gebühren verrechnen. So bleibt ihr unter dem Strich mehr Rendite.

Sie könnte zum Beispiel je 10’000 Franken in einen ETF investieren, der an den Swiss-Market-Index, den Euro-Stoxx-50-Index für europäische Aktien, den S&P-500-Index für US-Aktien, MSCI World für globale Aktien und den MSCI China für chinesische Aktien gekoppelt ist.

Aktien bieten auf lange Sicht die höchsten Renditechancen, weisen aber hohe Kursausschläge aus. Darum muss sich Ihre Tochter gut überlegen, ob sie damit leben kann, wenn ihre Aktien oder Fonds auch mal einige Zeit im Minus notieren.

Wer jung ist und einen langen Anlagehorizont hat, kann aus meiner Sicht deutlich höhere Risiken eingehen und profitiert auf lange Sicht von attraktiveren Ertragschancen, muss aber in der Lage sein, auch schwierige Börsenphasen gelassen aussitzen zu können.

Falls Ihre Tochter doch nicht so viel Risiko eingehen möchte, kann sie den Aktienanteil reduzieren und dafür ETFs beimischen, die an Obligationen- und Edelmetall-Indizes gekoppelt sind. Je länger die aktuelle Korrektur wegen des Coronavirus dauert, desto mehr Einstiegschancen bieten sich bei Aktien.

Das perfekte Timing findet man meist allerdings nicht. Darum würde ich den Betrag gestaffelt investieren.